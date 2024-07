La capacidad de atención en el lugar de trabajo está muerta: la mayoría de los empleados de oficina no pueden pasar 30 minutos sin distraerse

La mayoría de los empleados en EE. UU. no puede concentrarse en el trabajo diario, según un informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las buenas noticias: No eres solo tú el que no puede concentrarse en las tareas laborales durante tu jornada de 9 a 5. Las malas noticias: Nadie en la oficina puede concentrarse más.

La gran mayoría de los empleados en EE. UU. no puede mantenerse enfocados en las tareas diarias, según el informe “Foco Perdido: El Costo de las Distracciones en la Productividad en el Lugar de Trabajo Moderno” de la plataforma de análisis de productividad Insightful. De los 1,200 empleados y empleadores en EE. UU., el 79% de los trabajadores dijo que no puede pasar una hora completa sin distraerse del trabajo; el 59% no puede pasar ni 30 minutos sin encontrarse con alguna distracción.

Hay una confluencia de factores que impiden que los empleados se concentren y completen los ítems de su lista de tareas. Aunque el atractivo de los teléfonos inteligentes es un contribuyente obvio —el 62% de los encuestados citó las notificaciones del teléfono como una fuente principal de distracción—, el mayor culpable en distraer a los empleados fueron, en realidad, otros empleados. Más del 70% de los encuestados dijo que las personas que interrumpen su trabajo eran el mayor contribuyente a las tareas no realizadas, un posible síntoma del ‘parloteo’ en el lugar de trabajo liderado por los trabajadores sociables de la Generación Z.

Aplicaciones como Microsoft Teams y Slack, junto con las notificaciones por correo electrónico, fueron distracciones significativas para aproximadamente un tercio de los participantes. Las reuniones y los chequeos frecuentes de los gerentes también eran propensos a desviar la atención.

Los empleadores ya lamentan el impacto de estos asesinos de la productividad, con un tercio diciendo que estas distracciones se traducen en cinco horas de trabajo perdidas por semana, y otro tercio estimando su tiempo perdido en más cerca de seis a diez horas, hasta un 25% de la semana laboral.

Estas distracciones en el lugar de trabajo son solo una pieza del rompecabezas de una cultura laboral rota que valora parecer productivo y perder el tiempo en tareas redundantes y meniales por sobre la eficiencia y la colaboración real, según Annie Dean, líder de Team Anywhere de la firma de software Atlassian. Estas distracciones colectivas han llevado a 25 mil millones de horas de trabajo desperdiciadas entre las empresas Fortune 500, encontró un informe de Atlassian.

“Cuando digo, ‘¿Por qué los equipos pierden tiempo?’, no digo que sea intencional,” Dean dijo a Fortune el mes pasado. “Estoy diciendo que estamos en un sistema que, sin querer, está configurado para robar nuestra atención, desviar nuestros esfuerzos a lugares equivocados y dificultar que se haga el trabajo”.

Un 79% de los trabajadores dice que no puede pasar una hora sin distraerse del trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abriendo paso a la flexibilidad

De hecho, no son solo los compañeros charlatanes los que desvían la atención de las tareas importantes. Aunque los empleadores tienden a culpar a las ‘memorias de pez dorado’ de la Generación Z por perpetuar esta cultura de distracción (el 64% de los encuestados de Insightful dijo que la falta de foco era el mayor desafío al trabajar con la generación más joven), la atención dispersa no es solo su problema. La concentración ha estado en declive durante décadas, sostiene Gloria Mark, profesora de informática en la Universidad de California, Irvine, y autora de “Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity.”

“En 2004, medimos la atención promedio en una pantalla siendo de 2½ minutos,” Mark dijo a CNN. “Algunos años después, encontramos que los lapsos de atención eran de unos 75 segundos. Ahora encontramos que las personas solo pueden prestar atención a una pantalla durante un promedio de 47 segundos.”

Las expectativas laborales incrementadas y el malabarismo diario de múltiples proyectos han abrumado a los empleados. A medida que los trabajadores intentan realizar múltiples tareas, oscilando entre responsabilidades, en realidad pierden tiempo debido al denominado “costo de cambio”, el tiempo que toma volver a concentrarse en un proyecto, lo que puede ocurrir cada 10 minutos aproximadamente para los multitarea.

“‘¿Dónde estaba? ¿En qué estaba pensando?’ Ese esfuerzo adicional también puede causar errores y estrés,” dijo.

Eso se suma a la mayor dependencia de la tecnología y la comunicación digital, lo que no solo significa que los trabajadores pasan por mensajes en lugar de completar tareas sustantivas, sino que también resulta en que casi la mitad de los empleados omitan reuniones y plazos debido a correos electrónicos enterrados, según un informe de octubre de Slack.

Más del 70% de los encuestados señala a los compañeros de trabajo como mayores distractores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisando la cultura corporativa

Ni la tecnología ni la socialización en el trabajo van a desaparecer, y algunos gerentes —particularmente los de la Generación Z que rompen con la convención laboral— están formulando soluciones para los problemas de atención aprovechando los descansos y la flexibilidad.

Milly Bannister, líder de una organización benéfica de salud mental en Australia, quien dirige una cuenta de estilo de vida en TikTok, dijo a Fortune que no programa reuniones directamente después del almuerzo, una hora que ella llama la “hora de la caída”. De manera similar, a veces toma una siesta o alienta a su personal a hacer lo mismo, incluso si eso significa trabajar en horarios inusuales para finalizar tareas.

“Si necesitas irte a casa y luego hacer algo a las 11 p.m. después de una siesta de cuatro horas, adelante,” dijo. “Mientras el trabajo se haga, no me importa”.

La solución de Bannister a los horarios laborales rígidos se alinea con lo que Insightful identificó como la clave para aliviar el impacto de las distracciones en el lugar de trabajo. Más de cuatro de cada diez encuestados dijeron que una mayor flexibilidad laboral ayudaría a aumentar la concentración en la oficina, con casi la misma cantidad diciendo que una semana laboral de cuatro días lograría algo similar. No solo los primeros en adoptar estas prácticas han visto aumentos en la productividad, sino que también han experimentado menos agotamiento, quizás un heraldo para una nueva ola de trabajadores que rechazan la estructura del día laboral que consideran rota y abrumadora.

“No fui hecha para trabajar de 9 a 5 todos los días, no puedo concentrarme por tanto tiempo”, dijo Bannister. “Este ya no puede ser el concepto. Necesita ser más flexible que eso”.

(c) 2024, Fortune