La colonoscopia virtual, una alternativa no invasiva con imágenes 3D para la detección de cáncer

Si tiene entre 45 y 85 años, debería someterse a una rutina de detección del cáncer colorrectal, según la Sociedad Americana del Cáncer (ACS). Pero una colonoscopia -en la que su médico utiliza una cámara especial para observar el interior del colon y el recto en busca de crecimientos anormales llamados pólipos- no es la única opción para hacerse cargo de su salud gastrointestinal.

Puede elegir entre métodos de cribado no invasivos: la colonografía por tomografía computarizada (TC) y/o una prueba basada en las heces. Mark Cuban, empresario multimillonario e inversor de Shark Tank, explica a Fortune que le gusta el coste relativamente bajo y la sencillez del primero, también llamado colonoscopia virtual.

En pocas palabras, es un examen de rayos X que no requiere sedación ni anestesia. ”Me gusta hacerme versiones TC porque, aunque no son baratas, el precio al contado es mucho menor que el de una colonoscopia tradicional”, dice Cuban por correo electrónico, “lo que me permite hacerme una cada dos años y la tradicional cada siete”.

Cuban afirma que el precio en efectivo de su colonoscopia virtual más reciente fue inferior a 600 dólares. El coste del procedimiento puede variar según el lugar. Por ejemplo, en el código postal 10038 de Nueva York, donde se encuentra Fortune, una colonoscopia virtual con contraste oscila entre 496 y 2.613 dólares, con un precio justo de 778 dólares, según Healthcare Bluebook.

Una colonoscopia tradicional oscila entre 997 y 10.541 dólares, con un precio justo de 2.712 dólares. Dado que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés) recomienda las pruebas de detección del cáncer colorrectal a partir de los 45 años para las personas con un riesgo medio de desarrollar la enfermedad, la ley federal exige que Medicare y las aseguradoras sanitarias privadas cubran los costes. Esto significa que los pacientes no deberían tener que navegar copagos o deducibles.

Sin embargo, la ACS señala que la definición de una prueba de “cribado” frente a una de “diagnóstico” puede variar según la aseguradora, y que no todos los planes cubren todas las formas de cribado del cáncer colorrectal. Además, las personas con alto riesgo de desarrollar cáncer colorrectal pueden necesitar pruebas de cribado antes y con más frecuencia. Hable con su médico sobre qué prueba es la más adecuada para usted y con su aseguradora sobre cómo conseguir que se la cubran.

El Dr. Arthur Winer, médico oncólogo gastrointestinal del Instituto Oncológico Inova Schar de Fairfax (Virginia), y el Dr. Derek Ebner, especialista en neoplasias gastroenterológicas y hepatológicas de la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota), explican a continuación sus opciones para someterse a pruebas no invasivas de detección del cáncer colorrectal.

¿Qué es una colonoscopia virtual?

Mientras que la colonoscopia tradicional consiste en introducir una cámara llamada colonoscopio a través del colon y el recto, la opción virtual consiste en rayos X y un ordenador que crea imágenes tridimensionales de estos órganos. Sin embargo, ninguna de las dos pruebas puede realizarse con heces de por medio. ”La preparación inicial es la misma”, explica Winer a Fortune. “Sigues necesitando limpiar el colon, así que no te libras de tomar un montón de laxantes y tener que correr al baño”.

También tendrás que beber un medio de contraste la noche anterior al procedimiento. Aun así, una colonoscopia virtual solo dura de 10 a 15 minutos -el método tradicional tarda menos de una hora- y, como no estará sedado ni anestesiado, podrá volver a casa o al trabajo y reanudar inmediatamente sus actividades habituales. Aunque la colonografía por TC en sí no es invasiva, el radiólogo suele introducir un catéter en el recto para inflar el intestino grueso con aire o dióxido de carbono.

”El colon, como cualquier espacio hueco, se colapsa si no hay nada en su interior”, explica Ebner a Fortune. “Los radiólogos tienen que utilizar ese aire, ese gas, para abrir el colon y luego ver con las imágenes de TC si hay pólipos o anomalías a lo largo del revestimiento interior del colon”. La colonoscopia tradicional es segura, con un riesgo bajo de que el colonoscopio abra un agujero en los órganos o provoque una infección, afirma Winer; la colonoscopia virtual reduce aún más ese riesgo. La opción virtual sí conlleva una dosis baja de radiación, similar a la de otras imágenes médicas.

La colonografía por TC puede ser una buena opción para las personas reacias a una colonoscopia invasiva o que tienen problemas con la anestesia. El procedimiento “tiene una precisión razonable para detectar el cáncer colorrectal y los adenomas (tumores no cancerosos)”, según el USPSTF, y debería realizarse con más frecuencia: cada cinco años en lugar de cada diez.

La colonoscopia tradicional sigue siendo el método más completo; la colonografía por TAC no puede eliminar los pólipos y puede pasar por alto los de menos de 10 milímetros. “La ventaja de la colonoscopia (tradicional) es que diagnostica el problema y puede tratarlo al mismo tiempo”, dice Winer refiriéndose a la extirpación de pólipos.

“Los médicos los rodean con un lazo y los atrapan. Y si encuentran un tumor, le hacen una biopsia y lo marcan con tinta para mostrar a otros médicos dónde está en el colon”. En ocasiones, durante una colonoscopia tradicional el endoscopio no puede llegar hasta el principio del intestino grueso, explica Ebner. Cuando esto ocurre, el médico puede pedirle que se someta a una colonoscopia virtual para completar el cribado.

Medicare no cubre la colonografía por TC.

¿Qué es un cribado del cáncer colorrectal basado en las heces?

Para algunas personas, una prueba basada en las heces puede ser más conveniente. ”Las pruebas basadas en las heces detectan la presencia de sangre en las heces, o hay algunas pruebas de ADN que realizan los laboratorios especializados y que buscan cambios en el ADN de las células presentes en las heces”, explica Winer a Fortune. “A medida que la caca baja por el colon, puede recoger células de estos puntos precancerosos o cancerosos”.

La AEC recomienda estas opciones:

-Prueba inmunoquímica fecal (FIT): Disponible sin receta médica, este tipo de cribado busca sangre que pueda estar oculta en las heces de la parte inferior del intestino.

-Prueba de sangre oculta en heces con guayaco (gFOBT): El médico puede proporcionarle un kit que utiliza una reacción química para detectar sangre oculta en las heces. Esta prueba restringe un poco su dieta; por ejemplo, se le recomienda que evite la carne roja durante al menos tres días antes de la prueba.

-Prueba de ADN en heces multiobjetivo con pruebas inmunoquímicas fecales (MT-ADN, sADN-FIT o FIT-ADN): Cologuard, la única prueba de este tipo disponible en EE.UU., requiere receta médica.

Una desventaja de las pruebas basadas en las heces, dice Ebner, es que deben hacerse con frecuencia: FIT y gFOBT anualmente, y Cologuard cada tres años. Estas pruebas arrojan resultados anormales, será necesario realizar una colonoscopia diagnóstica. Por otro lado, las pruebas basadas en las heces no requieren preparación intestinal.

¿Cuál es la mejor prueba para el cáncer colorrectal?

“La mejor prueba es la que se hace”, dice Ebner a Fortune. Lo que realmente asusta es que aproximadamente un tercio de las personas que cumplen los requisitos para someterse a una prueba de detección del cáncer colorrectal aún no se ha sometido a ella”.

”Una de las ventajas de tener muchas opciones diferentes es que da a la persona la oportunidad de decir: ‘Esto es lo que más me conviene’, sobre todo ahora que la edad ha bajado a 45 años”.

Winer se hace eco: “En mi opinión, como oncólogo, cualquier cosa es mejor que nada, cualquiera de estas pruebas. Lo peor que podría hacer alguien es no hacerse ninguna de ellas y limitarse a esperar que no le dé cáncer de colon.”Katie Couric afirma que demasiada gente cree que el cáncer colorrectal es una enfermedad de hombres. Insta a las mujeres a someterse a pruebas que podrían salvarles la vida.