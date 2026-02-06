Arrestan a hombre en California por exigir un rescate falso a la familia de la madre de Savannah Guthrie

El Departamento de Justicia de Estados Unidos arresta a Derrick Callella por intentar extorsionar a la familia Guthrie tras la desaparición de Nancy Guthrie en Arizona. (Pima County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el arresto de un hombre de California acusado de enviar mensajes de texto con exigencias de rescate a la familia de Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en el contexto de una desaparición considerada como secuestro en Arizona. La investigación señala que Derrick Callella, residente de California, utilizó servicios de telecomunicaciones para intentar extorsionar a la familia Guthrie tras la desaparición de la madre de la presentadora el 1 de febrero de 2026. El caso ha generado atención nacional por la repercusión mediática y las implicancias legales sobre el uso fraudulento de comunicaciones electrónicas durante situaciones de emergencia.

De acuerdo con documentos judiciales federales presentados en el Distrito de Arizona y reportes de medios como Fox News, NBC News y Los Angeles Times, Callella fue acusado formalmente de intentar transmitir una demanda de rescate falsa y de utilizar un dispositivo de telecomunicaciones para abusar, amenazar o acosar anónimamente a la familia de la víctima. El FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima colaboran en la investigación, mientras la familia de Nancy Guthrie colabora activamente con las autoridades y la búsqueda continúa en la zona de Catalina Foothills, un suburbio de Tucson.

El incidente se produce en medio de una investigación en curso sobre la desaparición de Nancy Guthrie, reportada tras ser vista por última vez la noche del sábado 31 de enero de 2026, luego de una cena familiar. Las autoridades consideran el caso como un posible secuestro, ya que se hallaron indicios de violencia en la vivienda de la víctima, incluidos rastros de sangre y la desactivación de cámaras de seguridad, según información divulgada por el sheriff Christopher Nanos.

¿Qué acciones motivaron el arresto de Derrick Callella?

Según el Departamento de Justicia y la denuncia penal revisada, Derrick Callella envió mensajes de texto a la familia Guthrie solicitando pagos en bitcoin a cambio de información sobre el paradero de Nancy Guthrie. Esos mensajes, que simulaban corresponderse con una nota de rescate auténtica, fueron enviados utilizando servicios de voz sobre protocolo de internet (VOIP), una tecnología que permite ocultar la identidad y ubicación del remitente. Los agentes federales rastrearon la cuenta utilizada hasta una dirección de correo electrónico vinculada a Callella, quien reside en el sur de California.

En el texto, dirigido a integrantes de la familia, se incluía la frase: “¿Recibieron los bitcoins? Estamos esperando de nuestro lado para la transacción”, de acuerdo con la denuncia citada por Fox News. Las autoridades confirmaron que Callella no tenía relación con la desaparición ni contacto previo con la familia antes de los hechos.

Las investigaciones determinaron que el acusado accedió a la información personal de la familia Guthrie por medio de sitios web públicos y había seguido la cobertura mediática del caso antes de enviar los mensajes. Tras ser detenido, Callella admitió los hechos y declaró que su intención era observar si la familia respondía a la provocación, según consta en la denuncia federal presentada ante la jueza Maria S. Aguilera del Distrito de Arizona.

El acusado utilizó tecnología VOIP y mensajes de texto para exigir un rescate en bitcoin sin tener vínculo con la desaparición de Nancy Guthrie. (Instagram/@savannahguthrie)

¿Cuál es el contexto de la desaparición de Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie, madre de tres hijos, desapareció el 1 de febrero de 2026 en su domicilio ubicado en Catalina Foothills, al norte de Tucson, Arizona. La última vez que fue vista, había asistido a una cena en la casa de su hija Annie Guthrie, a unos siete kilómetros de distancia. Tras regresar a su vivienda, las cámaras de seguridad dejaron de funcionar poco antes de las 2 de la madrugada. El sistema de monitoreo doméstico detectó movimiento minutos después y el marcapasos de la víctima dejó de transmitir datos a su teléfono móvil, lo que sugiere que pudo haber sido forzada a salir de la casa en ese momento, según declaraciones del sheriff Nanos recogidas por NBC News.

La familia notó la desaparición al día siguiente y alertó a las autoridades. Los agentes hallaron una estela de sangre que iba desde la puerta de entrada hasta el borde de la calzada, mientras que no se logró recuperar ningún video de las cámaras de seguridad, pese a que la propiedad contaba con varios dispositivos, indica el reporte de Fox News.

La desaparición de Nancy Guthrie adquirió notoriedad nacional, en parte porque su hija, Savannah Guthrie, es una de las principales presentadoras del programa “Today” de NBC. La periodista canceló compromisos profesionales para regresar a Arizona y acompañar a su familia durante la investigación.

¿Qué dicen las autoridades sobre la relación entre Callella y el secuestro?

Durante una conferencia de prensa realizada el jueves 5 de febrero, el agente especial Heith Janke, jefe de la oficina del FBI en Phoenix, aclaró que el arresto de Derrick Callella corresponde únicamente al intento de extorsión y no lo vincula con el secuestro o la desaparición de Nancy Guthrie. El FBI investiga una demanda de rescate separada recibida el lunes anterior, que podría estar relacionada con el verdadero responsable del secuestro.

La denuncia federal sostiene que Callella utilizó recursos tecnológicos para ocultar su identidad y obtener información básica sobre la familia, pero no accedió a datos privados ni mantuvo contacto directo con los presuntos secuestradores. “No se ha proporcionado prueba de vida ni una vía de contacto directa por parte de los remitentes de las notas de rescate”, informó el sheriff Nanos durante la misma comparecencia, según Los Angeles Times.

El FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima lideran la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, considerada un posible secuestro en Tucson. (Instagram/@savannahguthrie)

¿Qué cargos enfrenta Derrick Callella y cuál es el estado del proceso judicial?

Derrick Callella fue acusado formalmente de dos delitos federales: intención de transmitir una demanda de rescate y uso de dispositivos de telecomunicaciones para amenazar, abusar o acosar anónimamente. El acusado compareció en una audiencia inicial ante la justicia federal en Los Ángeles y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso legal. Según el expediente judicial, Callella admitió ante las autoridades haber enviado los mensajes y haber rastreado la información familiar en internet, aunque descartó cualquier vínculo con la desaparición.

La acusación formal sostiene que las acciones del imputado constituyen un intento de extorsión, al aprovecharse de la situación de emergencia y la amplia cobertura mediática para solicitar un pago en criptomonedas a la familia de la víctima. Las autoridades continúan evaluando si existen otros implicados o si se han producido incidentes similares en otros casos recientes de alto perfil.

¿Qué impacto tiene el caso en la investigación y en la familia Guthrie?

El caso ha puesto en relieve los riesgos de la tecnología VOIP y los mecanismos de anonimato en la comisión de delitos de extorsión electrónica durante situaciones de crisis, según el FBI. La familia Guthrie permanece en contacto con las autoridades y ha solicitado colaboración ciudadana para obtener información sobre el paradero de Nancy Guthrie. El Departamento de Policía del Condado de Pima mantiene activa una línea de atención para recibir pistas y ofrece una recompensa de 50.000 dólares.

La desaparición de Nancy Guthrie sigue siendo investigada como un posible secuestro, sin que hasta el momento se haya logrado ubicar a la víctima ni identificar a los responsables materiales. El impacto mediático del caso ha motivado llamados de organizaciones civiles a reforzar los protocolos de protección de datos personales y a incrementar la cooperación entre agencias estatales y federales en casos de desapariciones.

El proceso judicial contra Derrick Callella continuará en los tribunales federales, mientras las autoridades insisten en que cualquier información relevante puede ser clave para el avance de la investigación principal.