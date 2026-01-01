Estados Unidos

Zohran Mamdani asumió la alcaldía de Nueva York en una histórica estación de metro: “Un privilegio de toda una vida”

La toma de posesión fue oficiada por una funcionaria del estado y se celebrará un acto público este jueves, con la intervención de figuras de la política nacional y la asistencia de miles de personas

Guardar
Zohran Mamdani jura como alcalde
Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York en la estación Old City Hall, Nueva York (Amir Hamja/Pool via REUTERS)

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York tras prestar juramento en la histórica estación de metro Old City Hall, actualmente fuera de servicio en Manhattan, poco después de la medianoche, marcando así el inicio de 2026.

El nuevo gobernador de los 5 distritos se convirtió con 34 años en el primer alcalde musulmán de la ciudad y eligió un lugar discreto debajo del Ayuntamiento para destacar su compromiso con los trabajadores, tras una campaña centrada en el costo de vida.

Este es verdaderamente un honor y un privilegio de toda una vida”, declaró Mamdani a los periodistas tras la ceremonia.

La agenda del miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América incluye propuestas como congelar alquileres, implementar el cuidado infantil universal y establecer autobuses públicos gratuitos.

La juramentación privada de Zohran Mamdani para iniciar su mandato de cuatro años como alcalde de Nueva York fue realizada por la fiscal general del estado, Letitia James.

La madre de Zohran Mamadni,
La madre de Zohran Mamadni, Mira Nair, y su padre, Mahmood Mamdani, observan su juramentación como alcalde de la ciudad de Nueva York (Amir Hamja/REUTERS)

Está prevista una ceremonia inaugural de mayor escala para más tarde el jueves, en la que se esperan discursos de figuras destacadas de la izquierda estadounidense, como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Al evento, que se celebrará frente al Ayuntamiento, asistirán alrededor de 4.000 invitados con entrada. Además, el equipo de Mamdani organizó una fiesta callejera para que decenas de miles de personas puedan seguir la ceremonia desde zonas de observación a lo largo de Broadway.

No obstante, hasta el momento las peculiaridades de la juramentación fueron protagonistas: por primera vez en la historia de la ciudad, el alcalde juró su cargo utilizando varios ejemplares del Corán: dos pertenecientes a su familia y uno que fue propiedad del escritor negro de origen puertorriqueño, Arturo Schomburg, según informó The New York Times.

Sin embargo, los expertos mantinen la cautela: advierten que, tras la elección, los votantes exigirán resultados concretos más allá de los gestos simbólicos.

El alcalde de la ciudad
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, entrega un honorario al secretario municipal Michael McSweeney después de que Mamdani asumiera el cargo de alcalde (Amir Hamja/REUTERS)

La relación con el presidente Donald Trump podría ser determinante en el futuro político de Mamdani. Aunque ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca en noviembre, existen diferencias notables, especialmente en torno a la política migratoria.

Mamdani prometió proteger a las comunidades inmigrantes, mientras que Trump ha intensificado las medidas contra los migrantes y advirtió sobre posibles recortes a fondos federales a Nueva York si el demócrata resultaba electo, calificándolo de “lunático comunista”.

Por otra parte, el nuevo cargo implica un cambio de domicilio para Mamdani, quien dejará su apartamento con alquiler controlado en Queens para mudarse a la residencia oficial del alcalde en Manhattan. El propio alcalde explicó que la decisión responde principalmente a razones de seguridad, dada la notoriedad del puesto.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani llegó a Nueva York a los siete años y recibió una educación de élite. Su experiencia política es limitada: antes de ser elegido alcalde, fue miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York. Para suplir esa falta de experiencia, se rodeó de asesores con trayectoria en administraciones municipales previas y en el gobierno del ex presidente Joe Biden.

Zohran Mamdani llega con su
Zohran Mamdani llega con su esposa, Rama Duwaji, antes de ser juramentado como alcalde en la ciudad de Nueva York (Amir Hamja/REUTERS)

Mamdani ya inició el diálogo con líderes empresariales, algunos de los cuales habían anticipado un éxodo de residentes adinerados si ganaba las elecciones, aunque los referentes del sector inmobiliario han desmentido esas proyecciones.

Defensor de los derechos palestinos, Mamdani enfrenta el reto de tranquilizar a la comunidad judía sobre su compromiso con un liderazgo inclusivo. Recientemente, una empleada de su equipo renunció tras conocerse antiguos tuits antisemitas.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Zohran MamdaniNueva YorkÚltimas Noticias AméricaCoránEstados UnidosEEUUDonald Trump

Últimas Noticias

Ante el bloqueo de Estados Unidos, la dictadura chavista busca alternativas para no frenar la producción de petróleo

La empresa estatal enfrenta una crisis operativa sin precedentes tras la medida anunciada por Donald Trump que limita la entrada y salida de buques y amenaza la continuidad de sus operaciones en Venezuela

Ante el bloqueo de Estados

Al menos tres muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra un convoy de lanchas narco

Desde septiembre, las autoridades estadounidenses aseguran haber realizado al menos 30 ataques, con un saldo de 110 personas fallecidas

Al menos tres muertos en

Wall Street cerró con pérdidas un año marcado por las ganancias

Las acciones cayeron levemente en una sesión de pocas operaciones en el último día de 2025, otro año destacado para los mercados

Wall Street cerró con pérdidas

Estados Unidos eleva la presión sobre Venezuela: sancionó a empresas y barcos por colaborar con la industria petrolera de la dictadura

Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a empresas y embarcaciones relacionadas con el comercio de petróleo venezolano, acusando a los implicados de eludir restricciones previas y financiar a la administración de Maduro

Estados Unidos eleva la presión

El salario mínimo en Nueva York subirá a partir de enero de 2026

La nueva actualización, establecida por mandato estatal, incrementará los ingresos base para los trabajadores y vinculará el ajuste anual al índice de precios al consumidor, con excepciones según el comportamiento del desempleo

El salario mínimo en Nueva
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

Las mejores fotos y videos

Las mejores fotos y videos de los festejos del Año Nuevo en el mundo

Francia buscará prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años desde 2026

La última guitarra de Kurt Cobain, la más cara del mundo, tiene nuevo hogar

Descubre qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

¿Hacia dónde se dirige Taylor Swift a partir de ahora?