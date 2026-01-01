Zohran Mamdani asumió la alcaldía de Nueva York en una histórica estación de metro: “Un privilegio de toda una vida”

Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York en la estación Old City Hall, Nueva York (Amir Hamja/Pool via REUTERS)

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York tras prestar juramento en la histórica estación de metro Old City Hall, actualmente fuera de servicio en Manhattan, poco después de la medianoche, marcando así el inicio de 2026.

El nuevo gobernador de los 5 distritos se convirtió con 34 años en el primer alcalde musulmán de la ciudad y eligió un lugar discreto debajo del Ayuntamiento para destacar su compromiso con los trabajadores, tras una campaña centrada en el costo de vida.

“Este es verdaderamente un honor y un privilegio de toda una vida”, declaró Mamdani a los periodistas tras la ceremonia.

La agenda del miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América incluye propuestas como congelar alquileres, implementar el cuidado infantil universal y establecer autobuses públicos gratuitos.

La juramentación privada de Zohran Mamdani para iniciar su mandato de cuatro años como alcalde de Nueva York fue realizada por la fiscal general del estado, Letitia James.

La madre de Zohran Mamadni, Mira Nair, y su padre, Mahmood Mamdani, observan su juramentación como alcalde de la ciudad de Nueva York (Amir Hamja/REUTERS)

Está prevista una ceremonia inaugural de mayor escala para más tarde el jueves, en la que se esperan discursos de figuras destacadas de la izquierda estadounidense, como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Al evento, que se celebrará frente al Ayuntamiento, asistirán alrededor de 4.000 invitados con entrada. Además, el equipo de Mamdani organizó una fiesta callejera para que decenas de miles de personas puedan seguir la ceremonia desde zonas de observación a lo largo de Broadway.

No obstante, hasta el momento las peculiaridades de la juramentación fueron protagonistas: por primera vez en la historia de la ciudad, el alcalde juró su cargo utilizando varios ejemplares del Corán: dos pertenecientes a su familia y uno que fue propiedad del escritor negro de origen puertorriqueño, Arturo Schomburg, según informó The New York Times.

Sin embargo, los expertos mantinen la cautela: advierten que, tras la elección, los votantes exigirán resultados concretos más allá de los gestos simbólicos.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, entrega un honorario al secretario municipal Michael McSweeney después de que Mamdani asumiera el cargo de alcalde (Amir Hamja/REUTERS)

La relación con el presidente Donald Trump podría ser determinante en el futuro político de Mamdani. Aunque ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca en noviembre, existen diferencias notables, especialmente en torno a la política migratoria.

Mamdani prometió proteger a las comunidades inmigrantes, mientras que Trump ha intensificado las medidas contra los migrantes y advirtió sobre posibles recortes a fondos federales a Nueva York si el demócrata resultaba electo, calificándolo de “lunático comunista”.

Por otra parte, el nuevo cargo implica un cambio de domicilio para Mamdani, quien dejará su apartamento con alquiler controlado en Queens para mudarse a la residencia oficial del alcalde en Manhattan. El propio alcalde explicó que la decisión responde principalmente a razones de seguridad, dada la notoriedad del puesto.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani llegó a Nueva York a los siete años y recibió una educación de élite. Su experiencia política es limitada: antes de ser elegido alcalde, fue miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York. Para suplir esa falta de experiencia, se rodeó de asesores con trayectoria en administraciones municipales previas y en el gobierno del ex presidente Joe Biden.

Zohran Mamdani llega con su esposa, Rama Duwaji, antes de ser juramentado como alcalde en la ciudad de Nueva York (Amir Hamja/REUTERS)

Mamdani ya inició el diálogo con líderes empresariales, algunos de los cuales habían anticipado un éxodo de residentes adinerados si ganaba las elecciones, aunque los referentes del sector inmobiliario han desmentido esas proyecciones.

Defensor de los derechos palestinos, Mamdani enfrenta el reto de tranquilizar a la comunidad judía sobre su compromiso con un liderazgo inclusivo. Recientemente, una empleada de su equipo renunció tras conocerse antiguos tuits antisemitas.

(Con información de AFP)