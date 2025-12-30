Wall Street cerró con leves pérdidas

Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

El S&P 500 y el Nasdaq finalizaron la jornada del martes con variaciones mínimas, en una sesión caracterizada por un bajo volumen de negociación. El avance de los valores de servicios de comunicación se vio equilibrado por los descensos registrados en los sectores tecnológico y financiero.

Entre los valores más destacados del sector de servicios de comunicación se situó Meta Platforms, que experimentó una subida tras anunciar la adquisición de la startup de inteligencia artificial Manus, fundada en China. Según la empresa, esta operación permitirá acelerar la integración de tecnología de IA avanzada en plataformas como Facebook e Instagram.

En el sector tecnológico, compañías como Nvidia y Apple cerraron la sesión con cambios poco significativos, mientras que Microsoft registró un ligero ascenso.

Analistas señalaron que la persistencia de bajos volúmenes de negociación podría incrementar la volatilidad del mercado en los próximos días.

El Dow Jones retrocedió debido a las caídas de Goldman Sachs y American Express.

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 9,48 puntos, equivalente al 0,14%, para situarse en 6.896,26 puntos. Por su parte, el Nasdaq Composite bajó 55,27 puntos, o un 0,23%, hasta 23.419,08 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó 94,87 puntos, un 0,20%, para finalizar en 48.367,06 puntos.

Tanto el S&P 500 como el Dow Jones encadenan su octavo mes consecutivo de subidas, la racha mensual más prolongada desde 2017. El S&P 500 acumula una ganancia cercana al 17% en lo que va del año, impulsado por el creciente interés en la inteligencia artificial, que ha situado al índice por delante del STOXX 600 europeo, a pesar de la cautela de algunos inversores estadounidenses ante las disputas comerciales durante los primeros meses del año.

Las minutas publicadas el martes revelaron que la Reserva Federal acordó recortar las tasas de interés en su reunión de diciembre, tras mantener un debate detallado sobre los riesgos que enfrenta la economía estadounidense en la actualidad.

El petróleo cerró estable

Una barcaza marítima cargada con petróleo crudo. REUTERS/Darren Abate

El mercado petrolero registró una jornada de estabilidad, con los precios del crudo sin variaciones significativas ante la expectativa de avances en las negociaciones para finalizar la invasión rusa a Ucrania. El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en febrero y último día de cotización, cerró en USD 61,92, prácticamente sin cambios. El West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense para el mismo periodo, retrocedió un 0,22% hasta USD 57,95.

La evolución de los precios del petróleo ha estado condicionada en los meses recientes por la perspectiva de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Así lo indicó John Kilduff, analista de Again Capital, en declaraciones a la AFP, quien señaló que, pese a las expectativas, persisten “muchos interrogantes” y que el presidente ruso Vladimir Putin no transmite señales claras sobre un desenlace próximo del conflicto.

El martes, Kiev declaró que no existen pruebas que respalden las acusaciones de Moscú sobre un supuesto ataque ucraniano con drones contra una residencia de Putin. Por su parte, el Kremlin advirtió que ese incidente endurecería su postura en las conversaciones de paz, lo que elevó la tensión diplomática horas después de que autoridades estadounidenses y ucranianas manifestaran avances hacia un posible acuerdo.

Ante la falta de consenso, Kilduff advirtió a la AFP que “las sanciones podrían intensificarse aún más contra Rusia y su petróleo”, escenario que podría sostener los precios del crudo.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el lunes la destrucción de un muelle empleado por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, en el marco de la presión militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe. Washington acusa al mandatario venezolano Nicolás Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico, acusación que Maduro rechaza al denunciar que el objetivo es derrocarlo y controlar los recursos petroleros del país.

Según Kilduff, este tipo de acciones no afectan de forma relevante la oferta global, ya que “no se trata de un suministro significativo”. Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su producción actual dista de situarla entre los principales proveedores internacionales.

(Con información de Reuters y AFP)