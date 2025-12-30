Estados Unidos

Wall Street cerró con leves pérdidas

El oro, la plata y el cobre reanudaron su ascenso tras fuertes caídas el día anterior

Guardar
Operadores trabajan en el piso
Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

El S&P 500 y el Nasdaq finalizaron la jornada del martes con variaciones mínimas, en una sesión caracterizada por un bajo volumen de negociación. El avance de los valores de servicios de comunicación se vio equilibrado por los descensos registrados en los sectores tecnológico y financiero.

Entre los valores más destacados del sector de servicios de comunicación se situó Meta Platforms, que experimentó una subida tras anunciar la adquisición de la startup de inteligencia artificial Manus, fundada en China. Según la empresa, esta operación permitirá acelerar la integración de tecnología de IA avanzada en plataformas como Facebook e Instagram.

En el sector tecnológico, compañías como Nvidia y Apple cerraron la sesión con cambios poco significativos, mientras que Microsoft registró un ligero ascenso.

Analistas señalaron que la persistencia de bajos volúmenes de negociación podría incrementar la volatilidad del mercado en los próximos días.

El Dow Jones retrocedió debido a las caídas de Goldman Sachs y American Express.

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 9,48 puntos, equivalente al 0,14%, para situarse en 6.896,26 puntos. Por su parte, el Nasdaq Composite bajó 55,27 puntos, o un 0,23%, hasta 23.419,08 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó 94,87 puntos, un 0,20%, para finalizar en 48.367,06 puntos.

Tanto el S&P 500 como el Dow Jones encadenan su octavo mes consecutivo de subidas, la racha mensual más prolongada desde 2017. El S&P 500 acumula una ganancia cercana al 17% en lo que va del año, impulsado por el creciente interés en la inteligencia artificial, que ha situado al índice por delante del STOXX 600 europeo, a pesar de la cautela de algunos inversores estadounidenses ante las disputas comerciales durante los primeros meses del año.

Las minutas publicadas el martes revelaron que la Reserva Federal acordó recortar las tasas de interés en su reunión de diciembre, tras mantener un debate detallado sobre los riesgos que enfrenta la economía estadounidense en la actualidad.

El petróleo cerró estable

Una barcaza marítima cargada con
Una barcaza marítima cargada con petróleo crudo. REUTERS/Darren Abate

El mercado petrolero registró una jornada de estabilidad, con los precios del crudo sin variaciones significativas ante la expectativa de avances en las negociaciones para finalizar la invasión rusa a Ucrania. El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en febrero y último día de cotización, cerró en USD 61,92, prácticamente sin cambios. El West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense para el mismo periodo, retrocedió un 0,22% hasta USD 57,95.

La evolución de los precios del petróleo ha estado condicionada en los meses recientes por la perspectiva de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Así lo indicó John Kilduff, analista de Again Capital, en declaraciones a la AFP, quien señaló que, pese a las expectativas, persisten “muchos interrogantes” y que el presidente ruso Vladimir Putin no transmite señales claras sobre un desenlace próximo del conflicto.

El martes, Kiev declaró que no existen pruebas que respalden las acusaciones de Moscú sobre un supuesto ataque ucraniano con drones contra una residencia de Putin. Por su parte, el Kremlin advirtió que ese incidente endurecería su postura en las conversaciones de paz, lo que elevó la tensión diplomática horas después de que autoridades estadounidenses y ucranianas manifestaran avances hacia un posible acuerdo.

Ante la falta de consenso, Kilduff advirtió a la AFP que “las sanciones podrían intensificarse aún más contra Rusia y su petróleo”, escenario que podría sostener los precios del crudo.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el lunes la destrucción de un muelle empleado por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, en el marco de la presión militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe. Washington acusa al mandatario venezolano Nicolás Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico, acusación que Maduro rechaza al denunciar que el objetivo es derrocarlo y controlar los recursos petroleros del país.

Según Kilduff, este tipo de acciones no afectan de forma relevante la oferta global, ya que “no se trata de un suministro significativo”. Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su producción actual dista de situarla entre los principales proveedores internacionales.

(Con información de Reuters y AFP)

Temas Relacionados

wall streetaccionesbolsa de nueva york

Últimas Noticias

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

El estudio en el área de Pueblo Bonito y otros sitios relevantes identificó que aves exóticas originarias de regiones distantes tuvieron un papel ritual y simbólico central en las prácticas y la vida cotidiana de esta cultura

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados

19 estados de EEUU aumentarán el salario mínimo desde enero de 2026

La actualización impacta a millones de empleados de bajos ingresos tras la entrada en vigor de normas locales y mecanismos automáticos ligados al costo de vida

19 estados de EEUU aumentarán

Los científicos afirman que 2025 fue uno de los tres años más calurosos registrados

Los datos recopilados por organismos internacionales muestran que el promedio térmico del planeta alcanzó niveles inéditos y volvió a encender las alertas sobre el ritmo del calentamiento global

Los científicos afirman que 2025

Estados Unidos actualiza sus advertencias de viaje y establece qué países presentan mayor riesgo

La clasificación considera criminalidad, terrorismo, servicios médicos y capacidad consular en cada territorio evaluado

Estados Unidos actualiza sus advertencias

Estados Unidos impuso sanciones por la comercialización de drones de combate entre Irán y el régimen de Maduro

Las nuevas restricciones buscan obstaculizar el desarrollo y transferencia de aviones teledirigidos y tecnología asociada a misiles, involucrando a compañías como EANSA y otras firmas que proveen a los gobiernos iraní y venezolano

Estados Unidos impuso sanciones por
DEPORTES
“Espectaculares” maniobras y una peculiar

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

Revelaron nuevos detalles del trágico accidente que involucró al boxeador Anthony Joshua: “Fue realmente impactante”

La sorprendente decisión que tomó el Liverpool con su cuerpo técnico: “Es una gran frustración”

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

TELESHOW
Chano recordó su amistad con

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

David Kavlin habló desde su internación tras sobrevivir a tres infartos: “Estoy con muchas ganas de vivir”

El provocativo video que subió Valeria Aquino luego de que le inhabilitaran la licencia de conducir

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para terminar el año con sus hijos

El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén

Cuándo ver la lluvia de meteoros Cuadrántidas y la superluna de enero

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”