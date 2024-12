Miami Art Week 2024: agenda del domingo 8 de diciembre

La Semana del Arte en Miami culmina el 8 de diciembre con oportunidades para explorar exhibiciones de arte experimental, social y cultural. (@nachomartinfilms)

El domingo 8 de diciembre cierra la intensa programación de la Miami Art Week 2024 con una última oportunidad para explorar algunas de las exhibiciones más interesantes de este evento. Es, desde luego, la última jornada de Art Basel Miami Beach, pero también de otras ferias pequeñas y especializadas. Los museos de la ciudad, que hace varios años ya se suman a la Semana del Arte, tienen también programación que va a seguir activa, al igual que otras entidades privadas.

1. Chroma

Esta exposición en el Lucid Design District reúne a 20 artistas internacionales en torno al tema “Transformative Power of Art”. Curada por Graciela Montich, busca explorar el poder del arte para promover la paz, la sostenibilidad y la inclusión, abordando temas de relevancia global a través de una combinación de obras visuales y activaciones en vivo. La muestra incluye tanto obras de gran formato como performances interactivas, creando un espacio donde el público puede conectarse con el mensaje de cada pieza y, al mismo tiempo, participar en una experiencia inmersiva.

Entre los artistas destacados se encuentran Graciela Durand Pauli, quien presenta Before I Leave, una reflexión sobre el cambio y la identidad; Kevin M. Fletcher, cuyo mural Echoes of Unity evoluciona en tiempo real; y Rafael Montilla con su KUBE Man Performance Series. Además, ofrece presentaciones en vivo como la fusión de tabla de Navya Nataraj, que combina ritmos tradicionales de la India con sonidos contemporáneos. La exposición se convierte en un espacio para la reflexión y el diálogo sobre cómo el arte puede actuar como catalizador de cambio en temas de paz y sostenibilidad.

Dónde : Lucid Design District, 10-12 NE 41st St, Miami, FL 33137

Cuándo : hasta el 17 de diciembre, de 4 pm a 7 pm

Cuánto: evento gratuito, con reserva

2. Pérez Art Museum Miami (PAMM)

Conocido por su enfoque en la cultura y la historia de las Américas, este museo es una parada esencial. Este año, durante la Semana del Arte en Miami, el PAMM presenta una serie de exhibiciones que exploran temas de identidad, trabajo y espiritualidad desde la perspectiva de comunidades latinas y afroamericanas en Estados Unidos. Entre las muestras más destacadas se encuentra Xican-a.o.x. Body, una muestra colectiva sobre el impacto chicano y latino en la cultura estadounidense, que incluye más de 60 artistas como Judith Baca y Delilah Montoya.

Otras exhibiciones incluyen Coming to Fruition, de Jason Seife, una reinterpretación de alfombras persas a través de técnicas de pintura contemporánea; Away with the Tides, de Calida Rawles, una obra que utiliza el agua como metáfora de libertad y vulnerabilidad en la experiencia afroamericana; y State of Labor, de Antonia Wright, que examina el concepto de trabajo en el contexto contemporáneo. Con esta variedad de temas, el PAMM ofrece una mirada amplia y profunda sobre cuestiones culturales y sociales que afectan a las comunidades en el continente americano.

Dónde: PAMM, 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

Cuándo: el museo continúa abierto luego de Miami Art Week 2024, de miércoles a lunes, de 11 am a 6 pm

Cuánto: Entrada general: USD 16 adultos, USD 12 estudiantes y mayores (gratis para miembros y menores de 6 años); tour guiado desde USD 5 adicionales por persona

3. The Bass Museum

Este museo ubicado en Miami Beach ofrece en esta Semana del Arte una exposición dedicada a la carrera de la artista Rachel Feinstein, titulada The Miami Years. Esta retrospectiva celebra más de tres décadas de trabajo de Feinstein, quien explora temas de feminidad, cultura pop y la relación entre lo natural y lo artificial. La pieza central de la muestra es Panorama of Miami, una instalación de espejos de 9 metros (30 pies) de largo que incluye representaciones icónicas de la ciudad, como el extinto Serpentarium, el restaurante Versailles y el proyecto Surrounded Islands, de Christo y Jeanne-Claude en la Bahía de Biscayne en 1983.

La exposición permite a los visitantes experimentar un recorrido por Miami desde la infancia de la artista hasta la actualidad, a través de una serie de referencias culturales y visuales que invitan a la nostalgia y la reflexión sobre el cambio en la ciudad. Además de Panorama of Miami, la muestra incluye otros trabajos donde Feinstein explora el mundo de la fantasía y la dualidad de las apariencias, utilizando técnicas de escultura y diseño que han caracterizado su obra a lo largo de los años.

Dónde: 2100 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: el museo continúa abierto luego de Miami Art Week 2024, de miércoles a domingo, de 10 am a 5 pm

Cuánto: Entrada general: USD 15 por persona; entrada para adultos mayores (más de 65 años) y estudiantes: USD 8 por persona, con identificación

4. photoMIAMI

photoMIAMI es un evento emergente en el marco de la Semana del Arte en Miami que se dedica exclusivamente a la fotografía, el video y los nuevos medios en el arte contemporáneo. Este pop-up de dos días ofrece a los visitantes una ventana al mundo de la imagen contemporánea, con una selección de trabajos de agencias y fotógrafos internacionales que exploran desde el fotoperiodismo hasta la fotografía conceptual y experimental. Cuenta con exhibiciones, talleres y seminarios que abordan los desafíos de la imagen en la era digital y su relación con las nuevas tecnologías.

Entre los temas tratados en las sesiones educativas y los paneles destacan la preservación digital, el impacto de la tecnología en la fotografía artística y las posibilidades del videoarte como medio de expresión social. Además de las exhibiciones, permite a los asistentes interactuar con los artistas a través de recorridos guiados y conversatorios que profundizan en sus procesos creativos y el rol de la imagen en la narrativa contemporánea.

Dónde: The Miami Art Week Gallery, 2300 N Miami Ave, Miami, FL 33127

Cuándo : Desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm

Cuánto: Entrada general, USD 10

