Qué novedades traen los sectores Galleries, Meridians y Survey de Art Basel Miami Beach

El sector Galleries presenta en 2024 un marco accesible para galerías emergentes e internacionales.

Art Basel Miami Beach, el centro gravitacional de la Miami Art Week, atrae a coleccionistas, galeristas, artistas y público de todo el mundo: se estima que 80.000 visitantes llegaron para visitar la gran feria de galerías —la más importante que se realiza en Estados Unidos— y todas las periféricas que se organizaron a su alrededor. Como todos los años, los sectores principales son Galleries, Meridians y Survey:

Galleries reúne a las galerías más prestigiosas del mundo junto con los nombres emergentes más notables. En 2024 se ha permitido la participación de galerías pequeñas y medianas mediante nuevas opciones de stands de menor tamaño y precio. Es el sector central, donde suceden las grandes ventas y se concentra la gran mayoría del público.

Meridians está dedicado a obras de gran escala y proyectos multidisciplinarios: instalaciones inmersivas, esculturas monumentales y propuestas experimentales.

Survey se concentra en la historia del arte y destaca artistas de enorme calidad, muchas veces subrepresentados u olvidados.

Pero a diferencia de los años anteriores, en 2024 Art Basel Miami Beach cuenta con una nueva directora: Bridget Finn, quien trae consigo una visión diferente. “Es fundamental escuchar a las galerías y ser sensibles a sus necesidades”, dijo Finn en el sitio de la feria. Su idea de cambios en la estructura de costos para las galerías responde a su deseo de ampliar la inclusión y diversidad artística. Estas medidas han permitido la mayor participación de nuevos expositores desde 2008: 32 galerías debutaron en esta edición de la feria.

Qué trae el sector Galleries a Art Basel Miami Beach 2024

En 2024, el sector Galleries, corazón de Art Basel Miami Beach, presenta a 227 galerías internacionales: algunas de las instituciones más consolidadas del panorama artístico global comparten el espacio con 25 emergentes. Además, otras 21 incluidas en Galleries este año provienen de los demás sectores especializados de ediciones previas, como Positions.

El sector se distingue por presentar obras de arte moderno, además de contemporáneo, lo cual incluye artistas reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, Gallery Baton, de Seúl, traerá una selección de obras de Claire Fontaine, Suzanne Song, Rinus Van de Velde, Yuichi Hirako, Doki Kim, Liam Gillick y Jimok Choi.

Por su parte, la galería neoyorquina Nicola Vassell exhibirá trabajos multidisciplinarios de Julia Chiang y Che Lovelace además de Alvaro Barrington, recientemente reconocido por su instalación en la Tate Britain. Desde Buenos Aires, Isla Flotante presentará obras de Valentina Liernur y Valentín Demarco que dialogan sobre las dinámicas culturales y territoriales del contexto sudamericano. Y el Instituto de Visión propone una muestra centrada en artistas mujeres de América —Tania Candiani, Aurora Pellizzi y Cristina Camacho— que exploran la relación entre naturaleza, territorio y cuerpo.

El panorama africano también estará representado a través de un esfuerzo conjunto de Afriart Gallery, de Kampala, y Rele Gallery, con sedes en Lagos, Londres y Los Ángeles. Ambas compartirán un stand para presentar obras de seis artistas que incorporan materiales originados en sus comunidades locales.

Como en cada edición de Art Basel Miami Beach, las galerías blue-chip tendrán una destacada representación en el sector Galleries. Estas instituciones, pilares del mercado global del arte, incluyen nombres como Gagosian, Hauser & Wirth, Pace, David Zwirner, Blum, Sadie Coles HQ, Paula Cooper Gallery, Jeffrey Deitch, Gladstone Gallery, David Kordansky Gallery, Lehmann Maupin, Galerie Lelong & Co., Victoria Miro, Mnuchin Gallery, Thaddaeus Ropac y Jack Shainman.

Helly Nahmad (Nueva York) expone maestros del siglo XX como Wassily Kandinsky, Jean-Michel Basquiat, Alexander Calder, Jean Dubuffet, Pablo Picasso, Max Ernst, Fernand Léger, Lucio Fontana y Joan Miró, mientras que Hirschl & Adler Modern presenta al mercado por primera vez una docena de pinturas y obras sobre papel de Franz Kline de la década de 1940. Por su parte, Wendi Norris (San Francisco) muestra un contrapunto entre la artista contemporánea de origen cubano María Magdalena Campos-Pons y la reconocida surrealista Remedios Varo.

Yasmil Raymond: una nueva visión para el sector Meridians

Al igual que Art Basel Miami Beach presenta esta edición a una nueva dirección general, Meridians hace lo mismo con Yasmil Raymond como su nueva curadora. A lo largo de más de dos décadas de trabajo en instituciones de prestigio, Raymond ha pasado por el Walker Art Center, la Dia Art Foundation, el MoMA y, más recientemente, la Städelschule, como rectora.

Raymond trae un enfoque curatorial que se destaca por priorizar el diálogo sociopolítico en las obras. Para ella, la monumentalidad —característica de Meridians, favorito del público general— es más que una cuestión de tamaño: es una estrategia de visibilidad para abordar ciertas preocupaciones contemporáneas.

Con nueva curadora, Yasmil Raymond, el sector Meridians muestra obra como "Amazogramas", de Roberto Huarcaya. (Micky Vice)

En 2024 el sector tiene por tema “State of Becoming”, una reflexión sobre el estado de cambio constante del mundo. Aborda temas como la fragilidad de la democracia y la creciente ansiedad global frente al cambio climático.

Una nueva ubicación en el extremo sur del Centro de Convenciones de Miami Beach, donde se realiza Basel, le da a Meridians proximidad a Nova y Positions: la idea de la curadora fue mejorar el diálogo entre las obras monumentales y las propuestas de galerías emergentes y artistas contemporáneos de esos sectores.

Una de las obras más destacadas es Amazogramas, del fotógrafo peruano Roberto Huarcaya: una exploración de la riqueza del paisaje amazónico y la interacción entre naturaleza y humanidad en una narrativa visual concebida como una intersección entre la luz, la textura y el espacio. Otra pieza notable es Wave of Materials, del artista chino Zhu Jinshi: una instalación inmersiva que combina materiales tradicionales con técnicas contemporáneas para crear una experiencia espacial sobre la naturaleza y la intervención humana.

Por su parte, el cubanoamericano José Parlá incorpora abstracción, textura y elementos caligráficos mediante una técnica de capas de pintura superpuestas en una obra sobre las dinámicas migratorias y las historias personales que configuran las ciudades en las que ha vivido. Y Rachel Feinstein —quien también cuenta, durante Miami Art Week 2024, con una retrospectiva en The Bass— presenta una escultura sobre las tensiones entre la fantasía y la realidad.

"Pathways", obra de 2024 que el artista José Parlá realizó para el sector Meridians de Art Basel Miami Beach.

La lista de artistas en Meridians incluye también los nombres de Alice Aycock, cuyas esculturas monumentales fusionan arquitectura y dinámica espacial; Portia Munson, que aborda problemáticas sociales y medioambientales desde una perspectiva visual impactante; Danh Vō, artista conceptual vietnamita cuyas obras exploran archivos históricos, y Franz West, con piezas minimalistas que establecen un diálogo entre las tradiciones del arte y su evolución contemporánea. Además, la participación de Land Art Forward, liderada por el pionero del arte ecológico Alan Sonfist, refuerza la presencia de temáticas medioambientales dentro del sector.

Voces del pasado en Survey

El sector Survey de Art Basel Miami Beach 2024 contará con 17 galerías, de las cuales 10 participan por primera vez en la feria. Dedicado a proyectos históricos y exposiciones temáticas, este sector destaca obra que merece una nueva valoración, y en esta edición atiende en especial a las mujeres artistas del siglo XX.

ILY2, una galería alternativa de Portland, presenta ensamblajes textiles de Bonnie Lucas, realizados entre las décadas de 1970 y 1990. Estas obras, que también incorporan objetos cotidianos como productos de tiendas “todo por un dólar”, examinan las dinámicas de consumo con una estética kitsch y provocadora. Por su parte, SAPAR Contemporary de Nueva York muestra las esculturas colgantes de Yvonne Pacanovsky Bobrowicz, parte de su serie Cosmic Series de 1989, un examen de la interacción entre materiales industriales y formas orgánicas.

Casemore Gallery de San Francisco exhibe en el sector Survey los "Yarn Drawings" (1976) de Sonya Rapoport.

Casemore Gallery de San Francisco exhibe los Yarn Drawings (1976) de Sonya Rapoport, realizados con papel continuo de impresoras, que investigan el cruce entre tecnología y arte en los setenta. Desde Asia, Gajah Gallery (Singapur) trae esculturas y pinturas de la artista indonesia I Gusti Ayu Kadek Murniasih, cuya obra aborda el placer femenino, la autonomía y el horror corporal. De Europa, la galería polaca Gunia Nowik presenta una muestra fotográfica de Teresa Gierzyńska, desde los años 70 hasta los 90, sobre la identidad femenina y el deseo. La exhibición incluye series como About Her y The Essence of Things.

La Galerie Eric Mouchet de París presenta una serie de trabajos del sudafricano Kendell Geers anteriores al año 2000, centrados en el apartheid y la violencia social, entre ellos la obra Suburbia, una reconfiguración del proyecto Homes for America, de Dan Graham, adaptada al contexto de Johannesburgo. Ricardo Camargo Gallery de São Paulo recrea el estudio de Wesley Duke Lee, con nueve obras realizadas entre 1962 y 1999 que revelan su trayectoria hasta ser uno de los artistas más influyentes de Brasil. Y Hales Gallery, con sedes en Londres y Nueva York, trae tres pinturas de gran formato de Frank Bowling, producidas a finales de los años 60, que marcan el paso del artista de la figuración a la abstracción.

Sectores Galleries, Meridians y Survey de Art Basel Miami Beach

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

La feria tiene tres entradas: West Entrance (Convention Center Drive), East Entrance (Washington Avenue) y North Entrance (Collins Canal Park).

Cuándo: hasta el domingo 8, de 11 am a 6 pm

Cuánto:

Entrada general (First Access): USD 120 por persona para los días del 6 al 8.

Entrada de día: USD 85 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para estudiantes: USD 65 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para adultos mayores (desde 62 años) y ex militares: USD 65 por persona, con identificación válida, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para residentes de Miami Beach: USD 65 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada para niños de tres a 12 años: USD 10 por menor, que debe estar acompañado de un adulto.

Entrada combinada Art Basel + Design Miami: USD 125 por persona, para los días del 6 al 8 en Basel y del 4 al 8 en Design. Se puede usar en días diferentes.