Sabrina Carpenter y Barry Keoghan habrían optado por distanciarse temporalmente después de un año de relación

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter deciden un distanciamiento temporal para enfocarse en sus proyectos profesionales. (EFE/REUTERS)

El intérprete irlandés Barry Keoghan, reconocido por su actuación en la película Saltburn, y la artista estadounidense Sabrina Carpenter, nominada a los Grammy 2025, han optado por un distanciamiento temporal para enfocarse en sus respectivas carreras. Según información proporcionada a PEOPLE, esta decisión fue tomada de manera conjunta debido a las demandas profesionales de ambos.

La conexión entre el actor, de 32 años, y la cantante, de 25, salió a la luz en diciembre de 2023, cuando fueron fotografiados cenando en Los Ángeles, según reportó la revista PEOPLE. Sin embargo, su primer encuentro se produjo unos meses antes, en septiembre, durante un desfile de Givenchy en la Semana de la Moda de París, donde asistieron como invitados.

A lo largo del último año, la pareja protagonizó momentos destacados, como su aparición conjunta en la Met Gala de 2024 y su colaboración en proyectos artísticos. A pesar de esto, una fuente cercana indicó al medio que, por ahora, ambos han decidido priorizar sus proyectos individuales.

Inicio del vínculo entre la cantante y el actor irlandés

El primer indicio de una relación entre ambas figuras públicas fue difundido por PEOPLE, cuando fueron vistos juntos en Los Ángeles en diciembre de 2023. Según el medio, su vínculo surgió en septiembre del mismo año, durante un evento de la Semana de la Moda de París organizado por la marca Givenchy, lo que marcó el comienzo de su cercanía.

En mayo de 2024, la dupla sorprendió al público al asistir juntos a la Met Gala, uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial. De acuerdo con PEOPLE, su aparición generó un gran interés mediático, intensificando las especulaciones sobre su vida personal.

La relación entre el actor irlandés y la cantante estadounidense se reveló en diciembre de 2023 tras ser fotografiados en Los Ángeles. (REUTERS/Jeenah Moon)

Colaboraciones artísticas entre la estrella de cine y la cantante pop

El trabajo conjunto entre ambos se vio reflejado en el video musical de la canción Please Please Please, en el cual el actor asumió un papel protagónico. Durante una entrevista para CBS Sunday Morning en octubre de 2024, la compositora reveló que la elección del intérprete para el proyecto estuvo influenciada por su talento y entusiasmo por participar.

Además, el apoyo mutuo quedó evidente en abril del mismo año, cuando el artista de cine asistió al festival Coachella para presenciar la presentación de la intérprete de Please Please Please. Según información de PEOPLE, el respaldo entre ambos también fue visible en redes sociales, donde intercambiaban mensajes de aliento.

Ambos se conocieron en septiembre de 2023 durante un desfile de Givenchy en la Semana de la Moda de París. (REUTERS/Andrew Kelly)

Logros individuales de las estrellas en sus respectivas trayectorias

En noviembre de 2024, tras el anuncio de las nominaciones a los Grammy 2025, el protagonista de Saltburn elogió públicamente a su entonces pareja durante una entrevista en The Jess Cagle Show. El actor destacó la dedicación y profesionalismo de la cantante, particularmente tras trabajar juntos en el mencionado video musical.

La joven artista recibió seis nominaciones a los prestigiosos premios, incluyendo una en la categoría de canción del año por Please Please Please. Según PEOPLE, este reconocimiento reafirma su ascenso en la industria musical, donde también ha destacado como actriz.

Barry Keoghan attends the Academy of Motion Picture Arts and Sciences 15th Governors Awards at the Ray Dolby Ballroom in Los Angeles, California, U.S. November 17, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Razones del distanciamiento entre las figuras del entretenimiento

De acuerdo con la fuente citada por PEOPLE, la decisión de tomar un tiempo separados está directamente relacionada con los compromisos laborales de ambos. Ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el tema, y sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio.

Aunque la relación atraviesa una pausa, el interés del público y los medios de comunicación en la trayectoria de ambos continúa vigente. Este distanciamiento coincide con un momento clave en las carreras del actor y la cantante, quienes se encuentran trabajando en proyectos de alto perfil y acumulando reconocimientos en sus respectivos campos.