James Van Der Beek volvió a hablar sobre su lucha contra el cáncer colorrectal: “Ha sido una montaña rusa emocional”

James Van Der Beek, actor de "Dawson's Creek", comparte su lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3 para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana. (REUTERS/Mike Blake)

James Van Der Beek, conocido por su icónico papel como Dawson Leery en la serie “Dawson’s Creek”, ofreció una emotiva entrevista en “Good Morning America” de la cadena ABC, un mes después de anunciar públicamente su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3. Durante la conversación con Robin Roberts, co-presentadora del programa, el actor de 47 años habló sobre el impacto que esta experiencia ha tenido en su vida, su familia y su visión del futuro.

El actor compartió que recibió el diagnóstico en agosto de 2023, tras someterse a una colonoscopia rutinaria que reveló la presencia del cáncer. “Fue un shock total”, confesó. “Estaba en una condición cardiovascular increíble, comía lo que pensaba que era saludable y tenía grandes planes para mi año. El diagnóstico cambió todo en un instante”. Van Der Beek explicó que enfrentó el desafío con una mezcla de emociones: “Fue como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar”.

Van Der Beek decidió compartir su historia públicamente a través de Instagram en noviembre de este año, explicando que estaba recibiendo tratamiento y que había hecho cambios significativos en su estilo de vida para enfocarse en su salud. Al hablar en “Good Morning America”, el actor subrayó la importancia de la detección temprana y destacó los beneficios de someterse a colonoscopias, incluso antes de la aparición de síntomas.

La decisión de Van Der Beek de hacer pública su lucha puso de nuevo el foco en una preocupante tendencia: el aumento de los casos de cáncer colorrectal entre personas menores de 55 años. Según datos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, mientras los casos han disminuido en adultos mayores gracias a los cribados, la incidencia entre jóvenes está en aumento. El cáncer colorrectal se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer entre hombres menores de 50 años y la segunda en mujeres del mismo grupo etario.

En una emotiva entrevista, James Van Der Beek destacó el apoyo incondicional de su esposa, Kimberly Van Der Beek, durante su tratamiento contra el cáncer colorrectal. (Instagram/@vanderjames)

Este aumento ha sido atribuido a múltiples factores, incluidos cambios en el estilo de vida, alimentación y una mayor prevalencia de enfermedades inflamatorias del intestino. En julio de 2023, la Sociedad Americana contra el Cáncer señaló que la generación X y los millennials enfrentan un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer en comparación con generaciones anteriores.

El caso de Van Der Beek recuerda al del actor Chadwick Boseman, quien falleció en 2020 a los 43 años debido a un cáncer de colon, y cuyo diagnóstico también generó una oleada de conciencia pública sobre la enfermedad.

El impacto en la familia

A lo largo de la entrevista, Van Der Beek destacó el papel crucial que su familia ha desempeñado en su proceso de recuperación, especialmente su esposa, Kimberly Van Der Beek, con quien tiene seis hijos. “Kimberly ha sido increíble. Me ha enseñado lo que realmente significa el amor incondicional”, expresó. Además, reconoció que su diagnóstico lo obligó a dejar de intentar hacerlo todo por sí mismo y a aceptar ayuda de quienes lo rodean.

El actor también reflexionó sobre cómo sus hijos han enfrentado la situación. “Cada uno lo maneja de manera diferente. Algunos expresan sus miedos abiertamente, mientras que otros se retraen y lo internalizan”, explicó.

El actor James Van Der Beek reflexiona sobre cómo su diagnóstico de cáncer lo ha llevado a fortalecer los lazos con su familia y reevaluar sus prioridades. (Instagram/@vanderjames)

Añadió que la familia también estaba lidiando con la pérdida de un amigo cercano debido a un raro tumor cerebral, lo que intensificó las conversaciones sobre el cáncer en su hogar. Sin embargo, Van Der Beek ve esta experiencia como una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y fomentar la comunicación: “Ha sido una ocasión para profundizar en nuestras emociones y realmente estar presentes el uno para el otro”.

Van Der Beek compartió cómo, a pesar de los momentos de miedo e incertidumbre, ha logrado mantener una perspectiva optimista. “Sabía desde el principio que este diagnóstico traería cambios positivos a mi vida, que miraría hacia atrás en 30 años y agradecería las lecciones aprendidas”, afirmó. Sin embargo, también reconoció que no ha sido un proceso fácil. “El 90% del tiempo he intentado mantenerme positivo, pero el 10% restante he sido un desastre emocional, y eso está bien”, confesó.

El actor describió su experiencia como una “montaña rusa emocional” que lo ha llevado a enfrentar sus miedos y aprender a abrazar cada momento, por difícil que sea. “Permitirme sentir el miedo y cuestionar por qué esta experiencia es parte de mi vida me ha ayudado a crecer”, explicó.

El próximo 9 de diciembre, Van Der Beek participará en el especial televisivo “The Real Full Monty”, un evento diseñado para crear conciencia sobre los cánceres de próstata, testículos y colon. En este programa, un grupo de celebridades, incluido el comediante Anthony Anderson y el actor Taye Diggs, realizará un striptease en vivo para sensibilizar al público sobre la importancia de las revisiones médicas. El especial se transmitirá por FOX y estará disponible en Hulu al día siguiente.

Tras su diagnóstico de cáncer, James Van Der Beek alienta a sus seguidores a priorizar la salud y realizarse chequeos médicos regulares. (Archivo)

Van Der Beek explicó su motivación para unirse al proyecto: “Sabiendo que he estado en el ojo público durante tanto tiempo, sentí que podía usar esta plataforma para hacer algo significativo. Si mi historia puede inspirar a alguien a hacerse un chequeo y prevenir este cáncer, entonces todo habrá valido la pena”.

Prevención y detección temprana

El cáncer colorrectal, que afecta al colon o al recto, es el cuarto tipo de cáncer más común y la cuarta causa principal de muertes relacionadas con cáncer en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las directrices actuales recomiendan comenzar las pruebas de detección a los 45 años, pero factores como antecedentes familiares o condiciones médicas específicas pueden justificar exámenes más tempranos.

Los síntomas incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso inexplicada y fatiga, aunque el cáncer puede no presentar síntomas en etapas iniciales. Los expertos enfatizan que cualquier persona con síntomas debe consultar a su médico.

Van Der Beek cerró la entrevista subrayando la importancia de las pruebas de detección y la prevención. “Si puedo ayudar a alguien a evitar lo que he pasado este año, lo haré”, declaró.