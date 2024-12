Art Basel Miami Beach: qué novedades trae la gran feria de galerías en 2024

Art Basel Miami Beach 2024 contará con la representación de 286 galerías de 38 países. (@nachomartinfilms)

La feria Art Basel Miami Beach vuelve al Centro de Convenciones de Miami Beach del 6 al 8 de diciembre de 2024, con jornadas por invitación y para entradas VIP el 4 y 5 de diciembre. Por primera vez bajo la dirección de Bridget Finn, la gran plataforma del arte moderno y contemporáneo, a cuyo alrededor se ha creado Miami Art Week, exhibirá obras de 286 galerías de 38 países.

Con la mayor afluencia de nuevas galerías en una década (suma 34 expositores) y el enfoque curatorial de Finn, orientado a presentar la amplitud de la creación artística actual, la mayor feria de arte que se realiza en los Estados Unidos presentará galerías que provienen de las Américas en su mayor parte, y también de Europa, Asia, Oriente Medio y África.

En el sector principal, Galleries, participan por primera vez Gallery Baton (Seúl), Jan Kaps (Colonia), Pearl Lam Galleries (Hong Kong, Shanghái), Leeahn Gallery (Daegu, Seúl), Martos Gallery (Nueva York), Gallery Wendi Norris (San Francisco) y Tim Van Laere Gallery (Amberes, Roma). Además, otras 13 galerías que en ediciones anteriores participaron en sectores más pequeños, como Nova, Positions o Survey, se suman ahora a este sector central: Isla Flotante (Buenos Aires), Central Fine (Miami Beach), Afriart Gallery (Kampala), Rele Gallery (Lagos, Londres, Los Ángeles) e Instituto de Visión (Bogotá), entre ellas.

La amplia participación de galerías de México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia subraya el enfoque de Art Basel Miami Beach 2024 en la diversidad regional. Entre ellas se encuentran Gomide&Co. (São Paulo), que en Kabinett presentará obras de Miriam Inez da Silva, y Instituto de Visión (Bogotá), con una propuesta centrada en artistas conceptuales de América Latina. También Isla Flotante (Buenos Aires) y Central Fine (Miami Beach) se destacan en el sector principal.

Zhu Jinshi presentará una estructura en papel y bambú, parte de la obra que exhibió en el pabellón chino de la Bienal de Venecia. (Pearl Lam Galleries)

En cuanto a las obras de artistas del siglo XX, Helly Nahmad Gallery (Nueva York) exhibe una selección de piezas de Wassily Kandinsky, Jean-Michel Basquiat, Alexander Calder, Jean Dubuffet, Pablo Picasso, Max Ernst, Fernand Léger, Lucio Fontana y Joan Miró. Hirschl & Adler Modern (Nueva York) presenta una serie de pinturas y trabajos en papel de Franz Kline, pionero del expresionismo abstracto, de la década de 1940. Y Van de Weghe (Nueva York) exhibe obra de Franz West de la serie Legitimate Sculptures.

Los distintos sectores de Art Basel Miami Beach

Como todos los años, Art Basel Miami Beach se organiza en seis sectores, cada uno con su perfil. El central, Galleries, donde suceden las ventas de cifras más llamativas, reúne a más de 200 galerías internacionales. Entre ellas, las blue chip, como Gagosian, Hauser & Wirth, Pace, David Zwirner, Blum, Sadie Coles HQ, Paula Cooper Gallery, Jeffrey Deitch, Gladstone Gallery, David Kordansky Gallery, Lehmann Maupin, Galerie Lelong & Co., Victoria Miro, Mnuchin Gallery, Thaddaeus Ropac y Jack Shainman.

Dentro de Galleries, el sector Kabinett trae sus habituales presentaciones temáticas. Entre ellas se destaca una selección de esculturas en mármol y bronce de Zilia Sánchez, figura de la abstracción geométrica y el modernismo latinoamericano, en Galerie Lelong & Co.

En Nova, el sector dedicado a galerías jóvenes que exhiben obras recientes de hasta tres artistas, la Galerie Allen (París) participa con obra de Jacqueline de Jong, Trevor Yeung y Tarek Lakhrissi, y Gordon Robichaux (Nueva York) participa con una serie de altares del artista y activista August Jordan Davis sobre la memoria ancestral y la resistencia cultural.

Entre las piezas del siglo XX se verá una serie de Franz Kline, pionero del expresionismo abstracto, como esta "Elizabeth (Reclining Woman)", de 1949. (Hirschl & Adler Modern)

Positions, el sector orientado a exhibir proyectos individuales de artistas emergentes, permite la presentación solista de un artista. Y Survey, el sector de obras creadas antes del año 2000, suele presentar redescubiertos. Este año, Weinstein Gallery (San Francisco) dedica su espacio a las pinturas de la surrealista francesa Jacqueline Lamba, y Galerie Alberta Pane (París, Venecia) exhibe una muestra de fotografías y publicaciones de Claude Cahun, exploraciones surrealistas de temas de género e identidad.

Finalmente, Meridians, el sector más popular en Art Basel Miami Beach, porque se reserva a obras de gran escala y proyectos monumentales, tiene nueva dirección: Yasmil Raymond, ex directora de Portikus y curadora en el MoMA. Esta edición, titulada State of Becoming, abarca 17 proyectos centrados en problemas como el cambio climático y las tensiones en las democracias, además de la transformación de las estructuras naturales y las sociales. Raymond describe esta selección como una alegoría sobre la regeneración y la entropía, con obras que combinan escultura e instalación.

Entre las piezas destacadas se encuentra Metal Storm (2024) de Rachel Feinstein, una escultura en bronce inspirada en Witches, un grabado del renacentista Hans Baldung Grien. Presentada por Gagosian, la obra explora temas de misticismo y feminidad y conecta con una retrospectiva de Feinstein que se exhibe al mismo tiempo en The Bass Museum en Miami Beach. Amazogramas de Roberto Huarcaya, una fotografía de gran formato sobre el Amazonas presentada por Rolf Art (Buenos Aires), destaca la fragilidad ecológica de la región.

Otras obras del sector son Goya, escultura en espiral de aluminio de Alice Aycock; una instalación en gran formato de José Parlá, artista de Miami de origen cubano, y Pathway, una estructura inmersiva de papel y bambú de Zhu Jinshi (presentado por Pearl Lam Galleries), parte de la obra que exhibió en el pabellón chino de la Bienal de Venecia.

Roberto Huarcaya, fotograma de la serie "Amazogramas" que se verá en el sector "Meridians" de Art Basel Miami Beach 2024. (Rolf Art)

Programa “Conversations”, adquisiciones y premios

Este año el programa Conversations de Art Basel Miami Beach fue organizado por Kimberly Bradley alrededor de cuestiones como la función y el impacto del arte en la sociedad. Las charlas reúnen a figuras influyentes de la escena artística internacional y se desarrollan en el Auditorio (Grand Ballroom) del Centro de Convenciones de Miami Beach, para el cual conviene hacer una reserva online sin costo adicional al de la entrada.

En el programa se destaca What Can Public Art Do?, que se realizará el viernes 6 con la participación de Kate Gilbert, directora ejecutiva de la Boston Public Art Triennial, y la artista y cineasta Shirin Neshat, cuya obra examina cuestiones de género, política y derechos humanos. Moderado por Bradley, el panel analizará el papel del arte público en el espacio urbano y su potencial para responder a desafíos, construir comunidades e impulsar el cambio social.

En cuanto al programa de adquisiciones y premios de Art Basel Miami Beach, el Legacy Purchase Program, que ya lleva cinco años impulsado por la alcaldía de Miami Beach, seleccionará una obra en los sectores Nova o Positions para integrar a la colección de arte público de la ciudad. Y el CPGA-Étant Donnés Prize, patrocinado por el Comité Profesional de Galerías de Arte (CPGA) y Villa Albertine, seleccionará una obra de un artista francés o radicado en Francia exhibida en Art Basel, y dividirá el premio de USD 15.000 entre el creador y su galería.

Por último, la feria y su patrocinador habitual, UBS, lanzan el Rosa de la Cruz Student Participation Program, que cubrie la participación de 100 estudiantes de la Design and Architecture Senior High School (DASH) en la feria.

En el sector Kabinett se destacan obras en mármol y bronce de Zilia Sánchez, figura de la abstracción geométrica y el modernismo latinoamericano. (Gallerie Lelong and Co.)

La historia de Art Basel Miami Beach

El anuncio de la apertura se publicó en una plataforma para especialistas en artes plásticas y VIP: “El nuevo lugar favorito de encuentro invernal del mundo del arte ofrecerá experiencias únicas y también mucho sol”, decía. Fue la primera señal de que Art Basel, la legendaria feria de galerías que se celebra en Basilea, tendría una nueva casa en Miami Beach. El año era 2001 y la inauguración debió esperar porque el 11 septiembre de ese año un grupo de terroristas de Al-Qaeda destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York y dañaron el Pentágono luego de secuestrar varios aviones con pasajeros, y dejaron casi 3.000 muertos.

Al fin, en diciembre de 2002, Art Basel Miami Beach abrió sus puertas, con muchas dudas: ¿funcionaría un evento de esta escala en diciembre, entre las fiestas de Thanksgiving y las de Navidad y Año Nuevo? Lo cierto es que funcionó y que hoy Miami Beach es uno de los cuatro salones internacionales de la feria líder en el mercado de arte, como Basilea (la original), Hong Kong y, desde 2022, París.

La historia de Art Basel comenzó en 1970, cuando tres galeristas suizos —el coleccionista Ernst Beyeler, Trudl Bruckner y Balz Hilt— se propusieron competir con Art Cologne, la primera feria de galeristas del mundo, establecida tres años antes en Colonia, Alemania. Reunieron 90 galerías de 10 países en Basilea, el corazón cultural del noroeste de Suiza.

A la primera Art Basel asistió una cantidad inesperada de visitantes: más de 16.000 personas pasearon por sus pasillos, asistieron a las performances en vivo, tomaron clases magistrales y se perdieron en las espléndidas fiestas que se multiplicaron en la ciudad.

Art Basel, 1972: la feria de galerías nació en Suiza por iniciativa de Ernst Beyeler, Trudl Bruckner y Balz Hilt.

La intención de Beyeler, Bruckner y Hilt era “identificar a los artistas principales del momento” y convertir el evento en “el motor que sostenga el papel que las galerías juegan en el fomento de las carreras de los artistas”. Profesionales y curiosos se mezclaron alrededor de las obras junio tras junio, en Messe Basel, una sala que es una obra en sí misma, creada por la firma de arquitectos suiza Herzog & de Meuron.

Con el cambio de siglo los organizadores pensaron en expandirse fuera de Europa. La atmósfera multicultural de Miami y playas les interesó, pero también consideron otras ciudades: Nueva York, Chicago, Los Angeles, Orlando. Pero el sur de la Florida también tenía una rica cantera local, de artistas floridanos, cubanos y de toda América Latina. El potencial era bastante, sobre todo cuando los años de los cocaine cowboys y el crimen de los ochenta ya habían quedado atrás.

Los organizadores encontraron apoyo local. “Norman Braman y su esposa, Irma, fueron de los pocos estadounidenses que asistieron a Art Basel en Suiza en la década de 1980″, contó Robin Pogrebin en la publicación oficial de la feria. El empresario de Florida había llegado a la feria en Basilea invitado por el marchand Jeffrey Deitch, y había sido un visita fiel durante casi dos décadas. Braman, dealer de automóviles y amante de las artes visuales, actuó como intermediario entre el director de la feria, Lorenzo Rudolf, y las autoridades de Miami Beach.

Mera y Don Rubell —cuya colección dio origen al Rubell Museum— también intervinieron. “Organizamos una delegación de funcionarios de Miami Beach, incluidos el alcalde Neisen Kashdin y la comisionada Nancy Libman, que nos acompañó a Suiza para ver de primera mano el nivel mundial de Art Basel”, dijo Mera Rubell a la publicación oficial de la feria. “El viaje fue un éxito”.

El director Rudolf recibió un consejo de la coleccionistas Lauren Taschen: “Miami es la puerta de entrada a América del Sur. Alí podrás exhibir un montón de galerías que no logran mostrar en Suiza porque no se pueden permitir el gasto”. Finalmente el contrato se firmó en 1999. Otros coleccionistas —entre ellos Martin Margulies y Rosa y Carlos de la Cruz— apoyaron el dearrollo; también lo promovieron periodistas como la crítica Jane Wooldridge. Taschen tomó a su cargo la gestión de eventos e Isabela Mora armó una red de coleccionistas leales.

La edición 2024 de Art Basel Miami BEach presenta la mayor cantidad de nuevas galerías en diez años, con 34 expositores.(@nachomartinfilms)

Art Basel Miami Beach 2024

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

La feria tiene tres entradas: West Entrance (Convention Center Drive), East Entrance (Washington Avenue) y North Entrance (Collins Canal Park).

Cuándo: los días 4 y 5 están reservados a invitados y tickets VIP, y desde el 6 hasta el 8 la feria abre al público general de 11 am a 6 pm

Cuánto:

Entrada general (First Access): USD 120 por persona para los días del 6 al 8.

Entrada de día: USD 85 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para estudiantes: USD 65 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para adultos mayores (desde 62 años) y ex militares: USD 65 por persona, con identificación válida, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para residentes de Miami Beach: USD 65 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada para niños de tres a 12 años: USD 10 por menor, que debe estar acompañado de un adulto.

Entrada combinada Art Basel + Design Miami: USD 125 por persona, para los días del 6 al 8 en Basel y del 4 al 8 en Design. Se puede usar en días diferentes.

Entrada Premium: USD 650 por persona. Incluye vernissage el 5 de diciembre de 4 pm a 7 pm, acceso a la feria del 6 al 8 de diciembre y entrada gratuita a varios museos del sur de Florida.

Entrada Premium+ y Premium+ Discovery Program: entre USD 3.500 y USD 4.300. Incluye vernissage, Collector’s Lounge, eventos VIP, acceso a colecciones privadas y recorridos guiados.