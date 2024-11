Mamá de gemelas se hizo viral por reclamar que solo una de sus hijas fue invitada a una fiesta de cumpleaños

El video de Kristen se volvió viral debido a las diversas reacciones que provocó sobre la invitación a la fiesta de cumpleaños. CRÉDITO: (TikTok/ @thefoxsaystwins)

Una situación que comenzó con una simple invitación a una fiesta de cumpleaños se convirtió en un debate viral en las redes sociales, específicamente en TikTok. Kristen, una madre de gemelas idénticas de cinco años, enfrentó una inesperada controversia cuando una de sus hijas recibió una invitación a una fiesta y la otra no. La madre compartió su dilema en TikTok para buscar consejos.

Kristen notó que el resto de los niños de la clase de sus hijas estaba invitado, lo que la llevó a sospechar que había ocurrido un error. En palabras de Kristen: “He estado activa en TikTok durante cinco años y he tenido otros temas controversiales, pero esto no me parecía algo que iba a causar tanto revuelo”.

Su decisión de comunicarse con la madre del cumpleaños también generó reacciones mixtas. Según Kristen, varios comentaristas expresaron que debía sentirse con todo el derecho de querer confirmar la invitación. Aunque recibió críticas, Kristen defendió su postura, diciendo que a menudo las fiestas de cumpleaños pueden causar desilusiones a los niños y, en este caso, no quería que una de sus hijas se sintiera excluida o triste. “No me parecía estar equivocada al contactar a la madre”, declaró Kristen a People.

¿Cómo comenzó el problema Kristen?

Kristen no sabía qué hacer. Una de sus hijas, gemela idéntica, recibió una invitación para la fiesta de cumpleaños de una compañera de clase. La otra, no. Su instinto le decía que era una cuestión de “todo o nada”, pero decidirlo no fue tan sencillo.

“Mis gemelas tienen 5 años, son idénticas, y están en la misma clase”, compartió Kristen en TikTok, donde narra su vida como madre. “Pensé que sería una cosa simple, pero terminó siendo todo un debate en redes”.

La publicación se volvió viral. Miles de comentarios dividieron las opiniones. Algunos la apoyaron; otros, la cuestionaron duramente: Deberías enseñarles a ser independientes. Kristen jamás imaginó que una simple anécdota encendería tantas pasiones.

La madre no sabía si había una confusión en cuanto a la invitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exclusión: ¿error o decisión?

Kristen observó algo extraño: el resto de la clase de sus hijas había sido invitado. Revisó la lista, esperando encontrar el nombre de la gemela excluida, pero no estaba. ”Pensé que tal vez había un error o incluso que la madre del cumpleañero no sabía que mis hijas eran dos personas diferentes”, explicó entre risas.

La experiencia de otros padres de gemelos que dejaron comentarios en TikTok confirmó su intuición. “A veces, los niños no entienden que están tratando con dos personas distintas. Esto pasa seguido con gemelos idénticos”, compartió Kristen.

Aun con esta posibilidad en mente, Kristen titubeó. “No quería que una de mis hijas sintiera que no era bienvenida, pero tampoco quería forzar algo que no era”. Finalmente, decidió enviar un mensaje a la anfitriona.

“Fue incómodo”, admitió. “Le dije que estaba apenada por preguntar, pero que me preocupaba. Cualquier respuesta me parecía válida, pero tenía que saber”.

La madre del cumpleañero respondió con una aclaración inesperada: el problema no era social, sino técnico. Evite, la plataforma que usó para enviar las invitaciones, no permite duplicar direcciones de correo electrónico. Como ambas niñas compartían la misma información de contacto, la invitación no se envió dos veces.

“Era un glitch”, explicó Kristen después en sus redes. La madre del cumpleañero había subido la lista de toda la clase, pero el sistema no registró a la segunda gemela.

Críticas, apoyo y la batalla en redes

Algunos usuarios en redes consideraron que Kristen estaba malcriando a sus hijas y debía hacerlas independientes aunque sean gemelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de Kristen de contactar a la madre no pasó desapercibida en TikTok e Instagram, donde las opiniones estaban polarizadas.

“Recibí mensajes diciendo que estoy malcriando a mis hijas, que deben aprender a ser independientes. Otros decían que era demasiado insistente”, contó Kristen a People. Sin embargo, también hubo apoyo, especialmente de otros padres de gemelos que empatizaron con su dilema.

“Algunos me dijeron que era egoísta, que obligué a la anfitriona a incluir a mi hija excluida. Otros agradecieron que hablara del tema. Me sentí mejor cuando expliqué que fue un error técnico”, explicó Kristen, reconociendo que los comentarios positivos abundaron más en Instagram que en TikTok.

El incidente abrió el debate sobre cómo equilibrar la individualidad de los gemelos en situaciones sociales. Mientras algunos padres insisten en tratarlos como individuos separados, otros creen que, a tan temprana edad, es importante evitar exclusiones.

El ‘rechazo’ a su hija fue solo un error tecnológico

Un error técnico en Evite provocó un malentendido en la invitación de cumpleaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “glitch” de Evite fue la chispa que encendió esta historia. En la era digital, hasta los malentendidos sociales pueden ser provocados por fallos tecnológicos. Kristen tuvo la claridad de preguntar antes de asumir intenciones negativas, lo que reveló el trasfondo real.

“Otros padres de gemelos comentaron que les había pasado lo mismo. Saberlo me tranquilizó. Me di cuenta de que no era algo personal, sino un error del sistema”, afirmó Kristen.

Kristen, madre, gemelas y creadora de contenido

La experiencia de criar gemelas idénticas no ha sido fácil para Kristen. “No estábamos preparados para tener gemelas, y mucho menos gemelas idénticas”, confesó. Sus cuentas en TikTok e Instagram se han convertido en un diario visual, documentando desde las anécdotas cotidianas hasta los desafíos más profundos.

Kristen comenzó compartiendo sobre su embarazo y el primer año de sus hijas, pero pronto descubrió que había pocas comunidades de apoyo para padres de gemelos. “Otras madres de gemelos parecían perfectas, mientras yo apenas podía mantenerme a flote. Quería ser honesta sobre cómo es en realidad”.