Cómo la canción de Jason Kelce, el cuñado de Taylor Swift, le quitó el trono navideño a Mariah Carey

Un inesperado éxito musical para el hermano de Travis y cuñado de Taylor Swift. (@aphillyspecialchristmas)

Cada temporada navideña, el sonido de All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey parece inevitable, marcando el inicio de las festividades y consolidando a Carey como la indiscutible “Reina de la Navidad”. Pero este año, el trono tuvo un inesperado aspirante. Jason Kelce, conocido más por sus hazañas como exjugador de los Philadelphia Eagles, logró destronar el icónico tema de Carey, ocupando el primer lugar en las listas de canciones navideñas en Estados Unidos con su colaboración Maybe This Christmas.

El hermano de Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, y también cuñado de Taylor Swift, se volvió viral en los últimos días y alcanzó un hito de cara a las festividades de fin de año, algo que tal vez no muchos esperaban, sobre todo tomando en cuenta que se dio en la industria musical.

La colaboración con Stevie Nicks: una fórmula ganadora

Detrás del sorpresivo éxito de Jason Kelce en las listas navideñas se encuentra una colaboración tan inesperada como poderosa. En el centro de este logro está Stevie Nicks, la legendaria vocalista de Fleetwood Mac, cuya participación le dio a Maybe This Christmas un toque único e irresistible. Según reveló Kelce en su popular podcast New Heights, fue Taylor Swift, amiga cercana de la artista, quien facilitó esta alianza musical.

“Fue increíble trabajar con Stevie Nicks. Aún estoy impresionado de que esto realmente sucedió”, confesó Jason, dejando clara su admiración por la celebridad. Su humildad ante el logro fue evidente: “No hay ninguna posibilidad de que una canción en la que estoy involucrado deba ser número uno en ninguna lista”. Sin embargo, la magia de Nicks y su talento como intérprete demostraron ser un factor decisivo.

Un álbum con propósito: el impacto benéfico de <i>A Philly Special Christmas Party</i>

El éxito de Maybe This Christmas no es un logro aislado, sino parte de un proyecto mayor con un noble propósito. La canción pertenece al álbum A Philly Special Christmas Party, una producción anual encabezada por Jason Kelce junto con sus excompañeros de los Philadelphia Eagles, Jordan Mailata y Lane Johnson. Este grupo, conocido como The Philly Specials, ha transformado su pasión por la música en una herramienta para recaudar fondos destinados a organizaciones benéficas locales en Filadelfia.

Desde su lanzamiento en 2021, estos discos navideños se han convertido en una tradición muy esperada, ganando seguidores tanto entre los fanáticos del equipo como entre los amantes de la música navideña. Este año, con la participación estelar de Stevie Nicks, el proyecto alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento, demostrando que la música puede unir a las comunidades y marcar una diferencia significativa.

El álbum completo, que incluye Maybe This Christmas como sencillo principal, se lanzó el 22 de noviembre y comenzó a generar un impacto tanto en términos de recaudación como en la respuesta positiva del público. Para Kelce y sus compañeros, el éxito comercial es secundario frente al objetivo principal: apoyar causas benéficas mientras celebran el espíritu navideño.

Stevie Nicks fue parte crucial del éxito tras la canción navideña, guiando al exdeportista. (@aphillyspecialchristmas)

Reacciones públicas: entre la sorpresa y el entusiasmo

El ascenso de Maybe This Christmas al primer lugar de las listas navideñas generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Para muchos, fue una sorpresa ver a un atleta como Jason Kelce desafiando el dominio de Mariah Carey, cuyo clásico All I Want For Christmas Is You fue un pilar en la temporada navideña durante décadas.

Los fanáticos de los Philadelphia Eagles no tardaron en mostrar su orgullo, llenando las plataformas con mensajes de apoyo a Kelce y su grupo musical, The Philly Specials. “Es típico de Jason: brillar dentro y fuera del campo”, comentó un aficionado en X. Mientras tanto, seguidores de Stevie Nicks elogiaron su capacidad para reinventarse y participar en proyectos inesperados, destacando su química con Kelce como uno de los puntos fuertes de la canción.

En medios especializados, el éxito fue recibido como un ejemplo del poder de las colaboraciones intergeneracionales. El portal Billboard resaltó la habilidad de Maybe This Christmas para captar la atención de un público diverso, desde aficionados al deporte hasta amantes de la música clásica navideña. Por su parte, algunos críticos destacaron la calidad vocal y el mensaje emotivo de la canción, argumentando que su popularidad no se debe solo a la notoriedad de sus intérpretes, sino a la autenticidad del proyecto.

Este fenómeno también despertó debates en redes sobre la “nueva reina de la Navidad”, un título que Kelce ha asumido con humor tras los comentarios de su hermano Travis Kelce. Sin embargo, para muchos, el verdadero triunfo está en cómo esta producción une a las personas en torno a una buena causa durante la temporada navideña.