El musical de Elton John, ‘Tammy Faye’, anuncia su cierre a sólo unos días de su debut en Broadway

A pocos días de su debut en Broadway, el musical de Elton John sobre Tammy Faye será cancelado. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Elton John ha enfrentado un inesperado revés en Broadway con el cierre prematuro de su musical “Tammy Faye”, basado en la vida de la famosa televangelista de los años setenta y ochenta, Tammy Faye Bakker. El New York Post describió la producción como un “desastre de proporciones bíblicas”, destacando críticas severas que la producción ha recibido en su corto tiempo en cartelera. A pesar de haber tenido un debut exitoso en el Teatro Almeida de Londres en 2022, donde obtuvo reseñas entusiastas y nominaciones a los Premios Olivier, la transición al público neoyorquino no obtuvo la misma recepción.

El musical, con música de Elton John, letras de Jake Shears de las Scissor Sisters y un libro de James Graham, no logró llenar más de dos tercios de su capacidad de audiencia en Nueva York. “En la semana que finalizó el 17 de noviembre, la obra recaudó menos de 400,000 dólares (aproximadamente 374,371 dólares, para ser precisos) con una asistencia general del 63% de su capacidad,” reportó The Guardian. En comparación, la producción en Londres había impresionado, llevando a muchos a esperanzarse sobre una aceptación similar en Nueva York.

Las críticas fueron un golpe duro para el musical. Variety describió el espectáculo como una “importación del West End mal encaminada”, lo que reflejó el desencanto general del público estadounidense con la obra. Además, The Guardian citó a Elisabeth Vincentelli, crítica del New York Times, llamando al musical “sorprendentemente insulso” dada la naturaleza extravagante del personaje principal. En consonancia, el Independent observó que “Tammy Faye finalmente llega a un acuerdo con sus pecados demasiado humanos y ve la luz de un Dios presumiblemente perdonador. Las audiencias pueden no ser tan agradables.”

A la actriz Katie Brayben, quien recibió elogios por su interpretación de Faye en Londres, se unió en Broadway Christian Borle como Jim Bakker, el primer esposo y coestrella en televisión de Faye. Sin embargo, el elenco no pudo replicar el éxito que tuvo originalmente en el Teatro Almeida, lo que resultó en un cierre anticipado, anunciado apenas cinco días después de la noche de apertura el 14 de noviembre. Los Angeles Times destacó que el musical “cerrará el 8 de diciembre tras acumular 24 representaciones previas al estreno y 29 funciones regulares.”

Elton John se sintió inicialmente atraído por el personaje de Tammy Faye cuando ella entrevistó al pastor Steve Pieters, un hombre gay que vivía con VIH en 1985. “Me conquistó cuando hizo eso,” explicó John en una entrevista para ABC. Esa entrevista fue considerada un acto de valentía frente a un público mayoritariamente conservador y religioso. Los Angeles Times indicó que John consideró este momento como equivalente a cuando la princesa Diana estrechó la mano de un paciente en una clínica de sida en Londres. Y el músico decidió invertir 25 millones de dólares para sacar el proyecto adelante.

El cierre de “Tammy Faye” deja una marca en la carrera teatral de John, que ha visto otras producciones recientes en Londres, incluida su adaptación musical de “El diablo viste a la moda”, actualmente en el Teatro Dominion. A pesar de estos desafíos, el legado de John en el mundo del entretenimiento sigue siendo indiscutible, así como su interés en explorar historias complejas y multifacéticas a través del teatro musical.

En 2022, Michael Showalter dirigió la cinta “Los ojos de Tammy Faye”, con Jessica Chastain y Andrew Garfield como protagonistas.

Quién es Tammy Faye y qué es The PTL Club (Club de Alabanzas al Señor)

Tammy Faye y Jim Bakker en pleno éxito de The PTL Club en los Estados Unidos. (AP)

Tamara Faye LaValley, nacida en 1942, fue hija de Rachel Fairchild y Carl LaValley, predicadores pentecostales que se divorciaron el mismo año de su nacimiento. Su madre, quien enfrentó discriminación en su comunidad religiosa tras el divorcio, formó una nueva familia con Fred Grove, donde Tammy creció como la mayor de los hijos y un constante recordatorio de ese pasado doloroso.

Su inclinación religiosa comenzó en la niñez y se profundizó en su juventud mientras estudiaba en Minneapolis. Allí conoció a Jim Bakker en 1960, con quien se casó un año después. La pareja inició un ministerio itinerante en Carolina del Sur, combinando las prédicas de él con las canciones de ella. En 1964, encontraron éxito en la Christian Broadcasting Network (CBN) con un programa infantil protagonizado por títeres predicadores, que se mantuvo al aire hasta 1973.

En 1974, los Bakker fundaron The PTL Club (Praise The Lord/ El Club Alabado Sea el Señor), que se convirtió en un fenómeno televisivo y empresarial. Este éxito permitió la creación de Heritage USA, un parque temático cristiano inaugurado en 1978. Sin embargo, su enfoque en la compasión generó controversias entre sectores conservadores, especialmente cuando Tammy entrevistó al pastor Steven Pieters sobre la homosexualidad y el VIH en la década de 1980.

Tras el colapso de su matrimonio y el fin de su ministerio, Tammy se divorció de Bakker y se casó con Roe Messner, el desarrollador de Heritage USA. Tammy también se convirtió en una figura relevante para la comunidad LGBTQ, apoyando causas y participando en marchas del orgullo. Publicó dos autobiografías, Tammy: Telling It My Way (1996) y I Will Survive... and You Will, Too! (2003), donde narró su lucha contra el cáncer de colon. Falleció en 2007, dejando un legado de música y activismo.

Jim Bakker y los escándalos de The PTL Club

Abusos sexuales y fraudes financieros afectaron a los teleevangelistas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Nacido en Muskegon, Michigan, en una familia evangelista, Bakker compartía con Tammy una pasión por el ministerio. Juntos crearon The PTL Club, que generaba ingresos millonarios y sostenía un estilo de vida opulento. La mansión frente al lago Wylie en Carolina del Sur, donde vivían, tenía cinco plantas, hidromasaje, gimnasio y lujosas decoraciones.

En 1987, un escándalo sacudió a Bakker cuando Jessica Hahn, empleada del ministerio, lo acusó de abuso sexual, afirmando que había sido drogada y violada por él y su compañero John Wesley Fletcher. Para silenciarla, se le pagaron USD 279,000, lo que destapó irregularidades financieras como dobles contabilidades. Tras un juicio, Bakker cumplió cinco años de prisión y, tras obtener la libertad en 1994, retornó al televangelismo con un enfoque apocalíptico.

Durante la pandemia de COVID-19, enfrentó nuevas críticas por vender suplementos de plata coloidal como cura, lo que le valió advertencias de la FDA y la FTC.

Pat Robertson y Jerry Falwell: rivales y detractores

Pat Robertson, fundador de la Christian Broadcasting Network y empresario del televangelismo global, se mantiene como una figura influyente a sus 92 años. Ha sido controvertido por sus predicciones fallidas y declaraciones polémicas sobre diversas comunidades y figuras públicas.

Por su parte, Jerry Falwell, líder bautista y activista conservador, fue decisivo en la caída de Bakker. Tras asumir el control de PTL, lo acusó de ser “la mayor costra y cáncer en la historia del cristianismo”. Aunque Falwell intentó salvar PTL, el ministerio colapsó financieramente. Murió en 2007, dejando un legado polarizante marcado por comentarios homofóbicos y sus declaraciones sobre el VIH.

El impacto de Roe Messner y Gary Paxton

Roe Messner, esposo de Tammy tras su divorcio, jugó un papel clave en el escándalo de PTL, declarando en el juicio contra Bakker. Messner también enfrentó problemas legales, cumpliendo una condena por fraude en una bancarrota. Tras la muerte de Tammy, enterró sus cenizas junto a las de su madre en Waldron, Kansas.

El productor musical Gary Paxton, quien trabajó con Tammy en su ministerio musical, tuvo un impacto significativo en su vida. Reconocido por sus contribuciones a la música rock y country, se convirtió al cristianismo y se mantuvo como una figura influyente hasta su fallecimiento a los 73 años.

Rachel Fairchild y su crítica al credo de la prosperidad

Rachel Fairchild, madre de Tammy, permaneció profundamente religiosa toda su vida, pese a la discriminación que sufrió tras su divorcio. Aunque criticaba el credo de la prosperidad de los Bakker, aceptó vivir en su lujosa mansión y falleció en una propiedad del complejo Heritage USA en 1992.