Un importante proveedor de atención médica de EEUU se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11

CareMax Inc., operador de centros clínicos con una amplia gama de servicios médicos en Estados Unidos, presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 el pasado 17 de noviembre, en busca de vender la mayor parte de sus activos. La solicitud fue presentada en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas.

La empresa, con sede en Miami, Florida, declaró activos valorados en 390 millones de dólares y deudas de 639 millones de dólares. Entre sus principales acreedores no garantizados se encuentran Health Catalyst Inc. (a quien debe 3,38 millones de dólares), Elevance Health Inc. (846.535 dólares) y Foresee Medical Inc. (722.222 dólares).

CareMax informó pérdidas netas de 37,8 millones de dólares en 2022 y de 683,3 millones de dólares en 2023. La empresa solicitó la aprobación judicial para obtener 122 millones de dólares en financiamiento de deudor en posesión, compuesto por 30,5 millones en efectivo nuevo y la reestructuración de deuda previa.

Causas de la bancarrota

Según una declaración del director de reestructuración de la empresa, Paul Rundell, CareMax enfrentó desafíos sistémicos e internos que incrementaron drásticamente los costos operativos, superando el crecimiento de los ingresos.

Entre los factores señalados se encuentran: inflación que elevó los costos laborales y operativos; efectos persistentes de la pandemia de Covid-19; tasas de reembolso insuficientes en la industria, lo que redujo los ingresos netos por paciente, así como un aumento de las tasas de interés, que incrementaron los costos de servicio de la deuda.

A partir de febrero de 2024, CareMax incumplió con los pagos de una deuda preexistente de 35 millones de dólares. Intentó una reestructuración fuera de los tribunales y la venta de activos, pero optó finalmente por una solución judicial.

CareMax presentó un acuerdo de apoyo a la reestructuración que incluye una subasta bajo la Sección 363 del Código de Bancarrota. La compañía acordó vender su Programa de Ahorros Médicos Compartidos, gestionado por su Organización de Servicios de Gestión, a Revere Medical. Además, tiene previsto nombrar un postor inicial (“stalking-horse bidder”) para la venta de sus clínicas operativas el 24 de noviembre. Actualmente, CareMax opera 46 centros clínicos con aproximadamente 1.100 empleados y presta servicios a 260.000 pacientes en Florida, Nueva York, Tennessee y Texas.

Tendencias generales en quiebras del sector salud

Esta declaración de quiebra se suma a una serie de crisis financieras recientes en el sector sanitario, afectado por costos crecientes y presiones económicas tras la pandemia.

Según el informe interino de Gibbins Advisors publicado en agosto de 2024, se esperaba una disminución del 27% en los casos de quiebras en el sector sanitario en comparación con 2023. Sin embargo, los últimos meses han contrariado esa predicción, con varias organizaciones importantes presentándose al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

El 4 de noviembre, CarePoint Health Systems, con sede en Nueva Jersey, solicitó protección bajo el Capítulo 11 debido a una deuda insostenible. Este operador de hospitales y centros de salud, que presta servicios a comunidades desfavorecidas, enfrentó problemas de liquidez agudizados por gastos no reembolsados relacionados con el Covid-19 y una financiación estatal insuficiente para cubrir a pacientes no asegurados, incluidos inmigrantes indocumentados.

El 11 de noviembre, Wellpath Holdings, un proveedor líder en servicios médicos para prisiones y centros de salud mental, también recurrió al Capítulo 11. Con sede en Nashville, Tennessee, la empresa culpó a factores como el aumento de los costos operativos, la subida en las primas de seguros de responsabilidad civil y la disminución de contratos rentables. Además, la falta de liquidez exacerbó su situación financiera, obligando a la empresa a buscar la reorganización de sus negocios y la venta de ciertos activos.

La inflación y los crecientes costos laborales y operativos han sido factores críticos que contribuyeron a estas quiebras, de acuerdo con The Street. Además, las tasas de interés más altas aumentaron los costos del servicio de la deuda, dificultando a estas empresas cumplir con sus obligaciones financieras. Los problemas de liquidez se vieron agravados por el lento ajuste de las tasas de reembolso de la industria, lo que restringió aún más el flujo de ingresos necesario para operar.