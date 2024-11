Miami Book Fair: los eventos más importantes del martes 19

Del 17 al 24 de noviembre, la Feria del Libro de Miami ofrece actividades tanto en inglés como en español. (nachomartinfilms)

El Wolfson Campus de Miami Dade College (MDC) será la sede de los eventos literarios del martes 19 de noviembre de 2024 en Miami Book Fair. Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar la literatura de la diáspora cubana y participar en el ciclo An Evening With.

A las 7:00 pm, el cineasta y guionista cubano Pavel Giroud presentará su debut literario, Habana nostra en la Sala 2106 del Edificio 2. Esta novela histórica, que incluye personajes reales de la mafia como Lucky Luciano y Meyer Lansky, ofrece un relato apasionante sobre el crimen organizado y su historia, abarcando episodios en Sicilia, la Cuba anterior a la revolución de 1959 y Estados Unidos durante la ley seca. Giroud dialogará con el periodista cultural y crítico de cine Alejandro Ríos.

A las 8:00 pm, Sarah Smarsh ofrecerá una charla en el ciclo An Evening With sobre Bone of the Bone: Essays on America by a Daughter of the Working Class en el Auditorium del campus. Este evento, con entrada (USD 35, incluye el libro), explorará las divisiones de clase, la desigualdad de género y otros temas relevantes en su colección de ensayos. Smarsh, conocida por su narrativa incisiva, abordará estas cuestiones que definen el presente.

El director cubano Pavel Giroud presenta “Habana nostra” a las 7:00 pm en la Sala 2106. (Archivo)

Miami Book Fair: dónde, cuándo, cuánto

La Feria del Libro de Miami tiene lugar en el Campus Wolfson del Miami-Dade College (MDC), en el Downtown (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea.

Hasta el domingo 24 de noviembre, 10 am a 7 pm.

Entradas:

Para un solo día: USD 12 (adultos), USD 7 (mayores de 62 años), USD 5 (adolescentes de 13 a 18 años)

Para varios días: USD 18 (adultos), USD 12 (mayores de 62 años), USD 8 (adolescentes de 13 a 18 años)

La entrada para niños de hasta 12 años es gratuita.

El viernes 22 de noviembre la entrada es gratuita para todos los asistentes.