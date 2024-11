“Es el bótox”: mujer de Florida cobra ayuda por huracanes haciéndose pasar por su madre, según la policía

Verónica Torres enfrenta cargos por fraude tras usar la identidad de su madre para reclamar casi USD 8,000 en asistencia pública. (Departamento de Policía de Bradenton)

Una residente de Bradenton, Florida, de 44 años, fue acusada de utilizar la identidad de su madre para presentar un reclamo fraudulento por casi USD 8,000 en asistencia pública destinada a víctimas de los huracanes Helene y Milton, informó el Departamento de Policía de Bradenton. La mujer, identificada como Verónica Torres, enfrenta cargos por un delito grave de tercer grado relacionado con la presentación de información falsa para obtener recursos de emergencia.

Según reportó NBC News, Torres presentó una solicitud alegando que su hogar había quedado inhabitable tras los daños ocasionados por los huracanes que afectaron la región en septiembre y octubre de este año. Utilizó el nombre, la licencia de conducir y el número de seguro social de su madre para respaldar su declaración.

El Departamento de Policía de Bradenton detalló que Torres acudió el pasado jueves 14 de noviembre a una oficina municipal para recoger un cheque por USD 7,967. Durante el procedimiento, un empleado notó una discrepancia entre la edad de Torres y la información proporcionada en la solicitud. Al ser interrogada, Torres afirmó que su apariencia más joven se debía a tratamientos con botox, un argumento que no convenció al personal.

Torres afirmó que su apariencia joven se debía a tratamientos con botox al ser cuestionada sobre discrepancias en su solicitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un comunicado citado por Fox News, las autoridades indicaron que Torres fue citada nuevamente al día siguiente para continuar con el proceso, momento en el cual fue arrestada. Posteriormente, fue liberada tras pagar una fianza de USD 2,500, de acuerdo con registros de la cárcel local.

El caso se desarrolla en Bradenton, una ciudad con una población aproximada de 55,000 habitantes ubicada al norte de Sarasota, en la costa oeste de Florida. Esta área fue severamente afectada por el huracán Helene, que azotó la región en septiembre, y por el huracán Milton, que tocó tierra en Siesta Key, al sur de Sarasota, como lo mencionaron NBC News y Fox News.

Los registros judiciales revisados hasta el sábado no muestran detalles adicionales sobre el caso, y no se ha confirmado si Torres cuenta con representación legal que pueda emitir declaraciones en su nombre, reportó NBC News. Asimismo, no se logró establecer contacto con Torres, ya que no se encontró un número telefónico vinculado a su identidad.

El Departamento de Policía de Bradenton subrayó que las investigaciones sobre posibles fraudes en la asignación de recursos de asistencia por desastres naturales han aumentado debido a la cantidad de reclamos presentados en zonas impactadas por fenómenos meteorológicos en Florida. Según informes de Fox News, el departamento instó a la comunidad a denunciar actividades sospechosas relacionadas con el uso indebido de fondos públicos.

El Departamento de Policía de Bradenton investiga un aumento en fraudes relacionados con fondos de emergencia tras desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos de desastres naturales como los huracanes Helene y Milton, las agencias gubernamentales y municipales habilitan ayudas económicas para apoyar a los residentes en la reparación de daños o la reubicación temporal. Sin embargo, como informó NBC News, estos programas son también blanco de prácticas fraudulentas que buscan explotar los sistemas de emergencia en beneficio personal.

Los huracanes Helene y Milton causaron daños significativos en varias áreas de la costa oeste de Florida. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Helene alcanzó vientos de hasta 209 km/ (130 mph) en su paso por la región, mientras que Milton impactó con velocidades sostenidas de 100 mph, dejando a miles de hogares sin electricidad y provocando inundaciones en áreas residenciales, según datos de The Weather Channel.

La situación en Bradenton destaca las dificultades que enfrentan las autoridades para garantizar que los recursos de emergencia lleguen a las personas que realmente los necesitan. Casos como el de Torres subrayan la importancia de implementar mecanismos de verificación más rigurosos en los procesos de solicitud de asistencia, informó Fox News.