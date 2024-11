Elon Musk y Chloe Fineman se enfrentaron en redes sociales por la colaboración del empresario en Saturday Night Live

Elon Musk y Chloe Fineman protagonizaro una polémica que revivió la tensión durante su participación en Saturday Night Live en 2021. (Rosalind O'Connor/NBC/AP)

Una disputa entre el empresario Elon Musk y la comediante de Saturday Night Live (SNL), Chloe Fineman, resurgió en redes sociales, donde ambos han comentado los tensos momentos que vivieron durante la aparición de Musk en el programa en 2021.

En su red social X, Musk recordó que al inicio de los ensayos no encontraba ningún sketch gracioso, y que incluso llegó a preocuparse de que su aparición en el programa fuese un fracaso. Según Musk, fue apenas dos días antes del show en vivo cuando consideró que los guiones mejoraron lo suficiente.

“Francamente, fue solo el jueves antes del sábado que CUALQUIERA de los sketches generó risas. Estaba preocupado. Pensé: ¡maldita sea, mi aparición en SNL va a ser tan jodidamente poco divertida que hará que un adicto al crack se vuelva sobrio! Pero al final funcionó”, escribió el empresario en X.

De acuerdo con FOX News, su mensaje generó reacciones encontradas y comentarios críticos de los seguidores de SNL, entre ellos Fineman, quien en un video en redes sociales, que posteriormente eliminó, explicó que Musk la hizo llorar durante los ensayos por sus críticas al guión que ella había escrito para el programa.

“Me Hizo Llorar”

Chloe Fineman, conocida por sus imitaciones de celebridades como Nicole Kidman y Britney Spears, compartió que Musk la hizo “estallar en llanto” durante los ensayos de su participación en SNL. Fineman explicó que, tras dedicar una noche completa a escribir un sketch, Musk revisó su trabajo sin mostrar ninguna expresión positiva y le dijo directamente que no le parecía gracioso, lo cual la afectó profundamente.

La comediante agregó que, aunque el sketch fue finalmente incluido y la participación de Musk en el episodio resultó exitosa, el empresario pudo haber tenido “mejores modales” en sus interacciones con el reparto, citó Variety.

“Me hizo llorar”: Chloe Fineman recordó los difíciles momentos con Elon Musk en los ensayos de SNL. (REUTERS/Kent J Edwards)

“Estaba muy emocionada”, continuó Fineman en su video. “Entré, pregunté si tenías alguna pregunta y me miraste como si me estuvieras despidiendo de Tesla y dijiste: ‘No es gracioso’”.

“Esperaba que dijeras algo como ‘Ja, ja, ja’. ¡No! Entonces comenzaste a hojear mi guion, pasando cada página y diciendo ‘No me reí, no me reí ni una vez. Ni una sola vez’. Corte a la escena, el boceto se publicó y estuvo bien, y de hecho me lo pasé muy bien y pensé que eras muy gracioso en él, pero, ya sabes, tenga un poco de educación, señor”, dijo.

Bowen Yang y el apoyo del reparto de SNL

Las declaraciones de Fineman también coinciden con las de Bowen Yang, otro miembro del elenco de SNL, quien en una entrevista en agosto recordó que un presentador hizo llorar a varios comediantes en 2021 tras rechazar varios sketches en los días previos a la grabación.

Aunque Yang no mencionó el nombre del anfitrión, los comentarios de Fineman y las respuestas de Musk sugieren que el incidente ocurrió en la semana en que el empresario lideró el show.

Musk retuiteó mensajes de sus seguidores que defendían su postura y cuestionaban la habilidad del programa para captar el interés de la audiencia contemporánea. (REUTERS/Dado Ruvic)

Frente a esto Fineman dijo: “¿sabes qué?, voy a salir y decir, por fin, que soy el miembro del reparto al que hizo llorar. Y él es el anfitrión que hizo llorar a alguien. Tal vez hay otros, pero vi algunos artículos y cosas y yo estaba como, ‘No voy a decir nada.’ Pero no. Si vas a ir a tu plataforma y ser grosero. Adivina qué. Hiciste que yo, Chloe Fineman, me echara a llorar porque me pasé toda la noche en vela escribiendo este sketch”, dijo.

Más críticas de Musk

El pasado 9 de noviembre, la veterana estrella de SNL, Dana Carvey, imitó a Musk en una parodia. La imitación, que recreó la peculiar forma de hablar del magnate, fue criticada por el empresario, quien respondió en X diciendo que SNL “se está muriendo lentamente” y ha perdido relevancia para el público actual, luego de que un internauta le preguntara qué opinaba de dicha imitación.

Además, Musk retuiteó mensajes de sus seguidores que defendían su postura y cuestionaban la habilidad del programa para captar el interés de la audiencia contemporánea.