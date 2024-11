Trump aprecia la iniciativa de Biden para facilitar el cambio pacífico de administración (EFE/ARCHIVO)

Luego de ganar las elecciones presidenciales, el candidato republicano Donald Trump aceptó la invitación del presidente saliente, Joe Biden, para reunirse en la Casa Blanca y discutir la transición de poder. Según la campaña republicana, el encuentro entre ambos líderes “tendrá lugar en breve” y busca garantizar una transición pacífica.

“Biden llamó a Trump para felicitarle por su victoria y le ha extendido una invitación a la Casa Blanca para asegurar una transición pacífica entre la administración actual y la entrante”, indicó el portavoz de la campaña republicana, Steven Cheung.

Además, afirmó que Trump “espera con interés la reunión” y valoró positivamente la llamada de Biden, subrayando la disposición de ambos para un proceso ordenado y sin conflictos. La Casa Blanca, a su vez, confirmó la invitación horas antes, reiterando el compromiso de Biden con una transición de poder “sin problemas”.

En un comunicado, la administración saliente destacó la relevancia de la cooperación entre ambos partidos para promover el progreso del país, instando a que todas las partes trabajen juntas en beneficio de la nación.

Por su parte, la candidata demócrata Kamala Harris también se comunicó telefónicamente con Trump para felicitarlo por su victoria. En la conversación, ambos destacaron la importancia de superar las divisiones políticas y unificar al país tras un proceso electoral intensamente disputado.

Donald Trump y Joe Biden se reunirán “en breve” para asegurar una transición pacífica de poderes (AP/ARCHIVO)

Trump reconoció el esfuerzo de Harris durante la campaña, mientras ambos coincidieron en que la unidad nacional será fundamental para enfrentar los desafíos venideros.

Este acercamiento entre los líderes demócratas y republicanos subraya la intención de facilitar un cambio de administración armónico, en un momento en el que los estadounidenses miran con expectativa hacia los próximos pasos de la nueva administración.

Kamala tras la derrota

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, hizo oficial su concesión al triunfo de Donald Trump en las elecciones. La candidata demócrata, quien habló en la Universidad de Howard, en Washington D.C., dijo que aceptan los resultados y trabajarán para una transferencia de poder pacífica.

“Hoy hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder”, dijo Harris.

Kamala Harris, tras la derrota ante Donald Trump: “Debemos aceptar el resultado" "REUTERS/Hannah McKay"

La vicepresidenta comenzó su discurso diciendo que su corazón estaba de la gratitud por la confianza que depositaron sus electores en ella, y también llenó de amor por su país y resolución.

“El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando les digo, escúchenme cuando les digo, la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará, mientras nunca nos rindamos y mientras sigamos luchando”, dijo la vicepresidenta estadounidense.

(Con información de EP y EFE)