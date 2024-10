Quién es Michael Jesic, el juez que decidirá el futuro de los hermanos Menéndez

La oficina del fiscal de Los Ángeles sigue abierta a considerar evidencia adicional en el caso. (AP)

Lyle y Erik Menéndez enfrentan un proceso judicial crucial para su futuro luego de tres décadas encarcelados por asesinar a sus padres. En este contexto, se destacó la participación de Michael V. Jesic, el nuevo juez designado para evaluar la recomendación de resentencia propuesta por el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón. Este último propone una sentencia de sesenta años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional para los hermanos.

La defensa de los Menéndez, encabezada por Mark Geragos, adoptó una estrategia con dos caminos para lograr su liberación. Según el periodista Robert Rand, entrevistado por Newsweek, el abogado creó “dos vías paralelas: una donde el juez William Ryan fallará sobre la petición de habeas corpus y otra en la que el nuevo juez, Jesic, fallará sobre la resentencia”. Si ambos funcionarios fallan a favor de las peticiones, los hermanos podrían ser liberados en pocas semanas, sostuvo el reportero.

En qué consiste el habeas corpus presentado

Un habeas corpus es un documento legal presentado en la corte para cuestionar la legalidad de una prisión o detención de una persona, alegando que la detención es injustificada legalmente y solicitando una revisión del caso, presentando nuevas pruebas. Newsweek informó que si Jesic acepta la recomendación y no hay cambios por parte de la fiscalía, el problema central será si la junta de libertad condicional aprueba la liberación de Erik y Lyle antes del Día de Acción de Gracias.

“Aunque actualmente creemos que las pruebas apoyan el cargo de asesinato en primer grado, seguimos abiertos a considerar cualquier evidencia adicional y argumento por parte de los abogados”, indicó la Oficina del Fiscal de Distrito al medio estadounidense. No obstante, el proceso podría extenderse hasta siete meses antes de que la cuestión llegue a un juez y otros seis meses adicionales para una audiencia de libertad condicional.

Además, el caso fue trasladado de nuevo a la Corte de Van Nuys, el mismo lugar donde los hermanos fueron inicialmente juzgados. El dos de febrero de 1996, los hermanos Menéndez fueron condenados por asesinato en primer grado por haber disparado catorce veces a sus padres, José y Kitty, mientras estos veían televisión en su hogar de Beverly Hills.

Michael V. Jesic, juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, evaluará la resentencia de los Menéndez. (REUTERS)

Quién es Michael Jesic

En cuanto a la figura del juez Michael V. Jesic, quien juega un rol crucial en este caso, Newsweek detalló sobre su trayectoria. El funcionario pertence al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y fue nombrado en 2008 por el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger. Previamente, trabajó como fiscal adjunto en Los Ángeles, participando en casos de gran repercusión pública.

Un detalle destacado por la cadena de noticias es que el juez es reconocido por su enfoque directo en los tribunales y sus fallos, que a menudo tiene repercusiones mediáticas.

En 2006, Jesic participó como el tercer fiscal asignado en un caso destacado de asesinato vinculado a pandillas. Según TMZ, a pesar de enfrentar oposición dentro de su propia oficina, él insistió en reinvestigar este incidente tras denuncias de errores en la identificación del sospechoso. Gracias a su perseverancia, finalmente se logró que el caso fuese desestimado.

TMZ agregó que aquellos que trabajaron con Jesic lo recuerdan como alguien que prioriza “hacer lo correcto en lugar de lo fácil”. Este enfoque destaca también su inteligencia y su firme sentido de lo justo.

Por otro lado, William Ryan, otro de los jueces involucrados en el caso, fue nombrado al tribunal en 1994. Antes de su carrera judicial, Ryan dirigió una tienda de autopartes en Nueva York. Años más tarde, se desempeñó como abogado en una firma destacada de Los Ángeles, enfocándose en litigios comerciales.

Los desafíos legales continúan para los hermanos Menéndez mientras buscan demostrar su rehabilitación y obtener una sentencia más favorable. Como Geragos lo ha destacado en sus esfuerzos, los Menéndez "han continuado su formación académica y trabajado como mentores dentro de la prisión". Este caso emblemático, ahora en las manos de dos jueces experimentados, sigue generando interés y atención pública.

Qué edad tenían Erik y Lyle cuando cometieron el crimen

Lyle y Erik tenían 21 y 18 años cuando asesinaron a sus padres en su residencia de Beverly Hills. Este evento destacó su juventud y la significativa repercusión legal que podría derivar en las semanas siguientes, cuando su resentencia sea evaluada.

Quiénes son las esposas de los hermanos Menéndez

Lyle Menéndez, quien contrajo matrimonio por primera vez en 1996 con Anna Eriksson, vio su relación finalizar en el 2001. Posteriormente, en 2003, rehízo su vida al casarse con Rebecca Sneed. Por otro lado, su hermano, Erik Menéndez, celebró su boda con Tammi Menéndez en 1999. Tammi relató su vida en común en su libro titulado They Said We’d Never Make It.