Estas son las pizzas que no te puedes perder en tu visita a la ciudad de Nueva York

La tradición culinaria de Nueva York por la pizza ha provocado que diversos medios enlisten los mejores lugares para disfrutar de este alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York es conocida por su diversidad cultural y su vibrante escena gastronómica, pero si hay un alimento que simboliza la esencia de la ciudad, es la pizza. Desde su llegada a principios del siglo XX, este platillo ha evolucionado y se ha convertido en un elemento central de la vida neoyorquina. La primera pizzería, Lombardi’s, abrió sus puertas en el barrio de Little Italy, marcando el inicio de una tradición que se ha expandido por toda la ciudad.

Hoy en día, la búsqueda de la mejor pizza en Nueva York es un tema de constante debate. Aunque la ciudad es reconocida como la capital de la pizza en Estados Unidos, solo unas pocas pizzerías han alcanzado el estatus de ícono. Por ello, varios medios se han encargado de recorrer estos recintos gastronómicos para informar en cuáles hacen las más sabrosas.

Medios como The New York Times y el New York Eater se han dado a la tarea de enlistar los que consideran los mejores lugares para comer pizza en la ciudad. Sin embargo, aquí recapitulamos los más sobresalientes de ambos repertorios.

Aquí la lista de los “must” en NYC

Louie & Ernie’s Pizza

Dirección: 1300 Crosby Ave, Bronx, NY 10461

Teléfono: (718) 829-6230

En el tranquilo barrio de Schuylerville, en el Bronx, se encuentra una joya culinaria que ha resistido el paso del tiempo. Esta pizzería, que ha sido un pilar de la comunidad desde 1947, ofrece una experiencia auténtica que atrae tanto a locales como a visitantes. Es conocida por sus pizzas de masa fina, especialmente las variedades de pizza repletas de queso con salchicha, que se han convertido en las favoritas de sus clientes.

Joe’s Pizza

Dirección: 7 Carmine St (en la 6ª Ave), New York, NY 10014

Teléfono: (212) 366-1182

En el corazón del Greenwich Village de Nueva York, Joe’s Pizza se ha consolidado como un referente de la pizza al estilo neoyorquino desde su apertura en 1975. Este establecimiento, fundado por Joe Pozzuoli, ha mantenido su esencia a lo largo de los años, atrayendo a multitudes. A pesar de su decoración sencilla y su política de solo aceptar efectivo, las largas filas de clientes son una constante, especialmente en las horas pico de la tarde y después de la medianoche.

Joe’s Pizza, además de su ubicación original en Carmine Street, ha expandido su presencia con múltiples sedes en la ciudad de Nueva York, así como en otras ciudades de Estados Unidos como Miami, Ann Arbor y Cambridge, Massachusetts. El éxito de Joe’s Pizza radica en su receta tradicional, que ofrece porciones de pizza cubiertas con queso ligeramente masticable y pepperoni, características que han conquistado a locales y turistas por igual.

Entre múltiples variedades de pizza y sucursales, las personas eligen sus texturas y sabores favoritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arturo’s Coal Oven Pizza

Dirección: 106 W Houston St (en Thompson St.), New York, NY 10012

Teléfono: (212) 677-3820

Este emblemático restaurante de Greenwich Village en Nueva York, ha sido un refugio para los amantes de la cocina italoamericana desde su apertura en 1957. Conocido por sus pizzas de corteza gruesa cocidas en un horno de carbón, el establecimiento ofrece una experiencia culinaria que combina tradición y sabor, según información disponible.

Se distingue también por su ambiente único, donde el jazz en vivo acompaña a los comensales todas las noches. Entre las opciones más populares del menú se encuentra la pizza con rúcula y prosciutto, así como la pizza “Fiesta”, que combina salchicha, pimientos, cebollas y una espesa salsa de tomate sobre mozzarella.

Lucia Pizza

Dirección: 375 Canal Street, New York, New York 10013

Lucia Pizza, una pizzería que ha capturado la atención de los amantes de la pizza en Nueva York, ha expandido su presencia desde su ubicación original en Sheepshead Bay hasta el vibrante barrio de SoHo. Este establecimiento, dirigido por el chef Salvatore Carlino, ofrece una experiencia culinaria que combina tradiciones de la vieja escuela con sensibilidades modernas, según un texto sin fuente.

La pizzería en SoHo, ubicada en 375 Canal Street, ha mantenido la calidad que hizo famosa a su predecesora en Sheepshead Bay. Los clientes pueden disfrutar de una variedad de porciones especiales, como la de crema de espinacas, inspirada en el famoso asador Peter Luger, y la porción de vodka, basada en una receta familiar del propietario Carlino. Aunque el espacio cuenta con un pequeño mostrador para comer de pie, la mayoría de los comensales optan por disfrutar de su pizza en platos de papel al frente del local.

Algunas de las pizzerías de la lista no se encuentran entre la lista de las más famosas de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Scarr’s Pizza

Dirección: 35 Orchard St, New York, NY 10002

Teléfono: (212) 334-3481

Desde su apertura en 2018, Scarr’s Pizza ha sido un éxito inmediato, especialmente en el vecindario cercano a Dimes Square. La clave de su éxito radica en la dedicación de Pimentel, quien muele su propia harina para crear una masa que se distingue por su corteza crujiente. La combinación de ingredientes frescos, como el queso salado y la salsa de tomate equilibrada, ha perfeccionado la simple pero deliciosa porción de pizza que ofrece el local.

A pesar de las largas filas que a menudo se extienden hasta Orchard Street, los clientes no se desaniman, ya que el servicio es ágil y las porciones valen la espera.

L’Industrie Williamsburg

Dirección: 254 S 2nd St, Brooklyn, NY 11211

Teléfono: (718) 599-0002

En el corazón de Williamsburg, Brooklyn, se encuentra L’Industrie Pizzeria, un establecimiento que ha capturado la atención de los amantes de la pizza por su enfoque único en la preparación de este popular platillo. La pizzería, propiedad de Massimo Laveglia, se destaca por ofrecer porciones que combinan la tradición neoyorquina con un toque italiano, según información disponible.

La pizzería ha ganado reconocimiento por su atención al detalle en cada aspecto de la elaboración de sus pizzas. La harina utilizada es recién molida, y los ingredientes son importados directamente de Italia, lo que asegura una calidad superior en cada porción. Entre los ingredientes destacados se encuentran la ricotta, la burrata, el salami picante y el aceite de trufa, que se añaden a las porciones al momento de ser ordenadas, ofreciendo una experiencia gastronómica personalizada.

La corteza de las pizzas en L’Industrie es otro de los elementos que la distingue. Con un sabor tostado y una textura tipo masa madre, la corteza es capaz de sostenerse por sí sola, complementando perfectamente la frescura de la salsa que la acompaña. Además, la inclusión de una porción cremosa de burrata eleva la experiencia de la pizza de queso a un nivel superior.

La pizza se ha convertido en uno de los alimentos favoritos de los neoyorkinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denino’s Pizzeria

Dirección: 524 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302

Teléfono: (718) 442-9401

Denino’s Pizzeria, un nombre que resuena entre los habitantes de Staten Island, es un lugar emblemático para los amantes de la pizza. Desde 1951, esta pizzería ubicada en el vecindario de Port Richmond ha deleitado a sus clientes con su característico estilo de pizza de corteza crujiente pero flexible, capaz de sostener generosamente sus ingredientes. Entre sus creaciones más destacadas se encuentra la pizza “M.O.R.”, que combina albóndigas, cebollas frescas y ricotta sobre una base de salsa roja.

El origen de Denino’s se remonta a 1937, cuando comenzó como un bar para trabajadores portuarios. Con el tiempo, el lugar se transformó en un comedor que ha mantenido su esencia a lo largo de las décadas.

Una de las pizzas más innovadoras de Denino’s es la de almejas, que combina almejas picadas saladas y mozzarella sobre una corteza dorada y crujiente. Esta creación ha capturado la atención de los comensales, convirtiéndose en una opción popular para quienes buscan algo diferente.

L&B Spumoni Gardens

Dirección: 2725 86th St (en W 10th St), Brooklyn, NY 11223

Teléfono: (718) 449-1230

L&B Spumoni Gardens, una histórica pizzería ubicada en Bensonhurst, Brooklyn, se ha convertido en un destino popular, especialmente durante los días de buen clima, gracias a su amplia área al aire libre. Es un lugar frecuentado por aquellos que aprecian una pizza con una corteza ligeramente frita y un queso un tanto pegajoso.

Este establecimiento, que abrió sus puertas en 1939, es famoso por sus pizzas cuadradas de textura suave y las menos conocidas redondas. Aunque se pueden adquirir porciones individuales, los clientes que deseen añadir ingredientes deben optar por pedir una pizza completa. Además, se recomienda dejar espacio para disfrutar del spumoni, un postre que ha dado nombre al lugar.

La pizza llegó a la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dani’s House of Pizza

Dirección: 81-28 Lefferts Blvd Kew Gardens, NY 11415

Teléfono: (718) 846-2849

En Kew Gardens, un barrio de Queens, se encuentra una pizzería que ha capturado la atención de los locales por su distintiva oferta culinaria. Dani’s House of Pizza, con 65 años de historia, es conocida por su salsa de tomate, que tiene un toque dulce inusual. Esta salsa fue creada por Ramiz Dani, un inmigrante albanés y fundador del restaurante, y ha llegado a ser tan apreciada que los clientes a menudo piden una capa extra en sus pizzas.

La pizzería no solo destaca por su salsa, sino también por su pizza de pesto, que combina un vibrante color verde con un sabor herbáceo y quesoso.

Rocco Pizza

Dirección:148 8th Ave, New York, NY 10011

Teléfono: +1 212-633-9555

En el barrio Bedford-Stuyvesant se encuentra Rocco Pizza, una pequeña cadena de pizzerías familiares que ha mantenido un perfil bajo durante años. Sin embargo, su fama está comenzando a trascender las fronteras del vecindario gracias a su especialidad: la pizza de abuela. Esta delicia, elaborada con una receta auténtica de una abuela, se ha convertido en un referente culinario en la ciudad. La base de esta pizza es una masa que, aunque parece frita por su textura crujiente y mantequillosa, se cocina de manera sencilla en una bandeja. Sobre esta base se extiende una generosa capa de salsa de tomate, mozzarella y albahaca, creando un equilibrio perfecto de sabores.

A pesar de su discreto exterior, que podría pasar desapercibido para los transeúntes, Rocco Pizza ha logrado captar la atención de los amantes de la pizza en Nueva York. La calidad de su masa es un testimonio de la dedicación y el cuidado que se pone en cada pizza, lo que ha llevado a muchos a considerar a Rocco Pizza como uno de los mejores lugares para disfrutar de una auténtica pizza de abuela en la ciudad.

La pizza en Nueva York no solo es un alimento, sino una experiencia cultural que refleja la diversidad y la historia de la ciudad. Desde los hornos de leña de las pizzerías tradicionales hasta las innovaciones modernas, cada establecimiento ofrece una interpretación única de este clásico. La facilidad con la que se puede encontrar una porción decente en cualquier esquina contrasta con la dificultad de encontrar una que realmente valga la pena disfrutar hasta el último bocado.