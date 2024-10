Pizzería vendió cerca de 70 pizzas contaminadas con el componente psicoactivo del cannabis; sus clientes terminaron drogados

Una pizzería de Wisconsin vendió accidentalmente pizzas contaminadas con THC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pizzería en Wisconsin sorprendió a sus clientes cuando se disculpó por vender inadvertidamente pizzas que contenían THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Se dieron cuenta cuando los clientes informaron que se sentían extraños después de comer sus porciones.

“Esto es increíblemente serio para nosotros y no podemos imaginar nada peor que traicionar la confianza que nuestros clientes tienen en nosotros para proporcionar un producto elaborado con el mayor cuidado y preocupación”, dijo Cale Ryan, copropietario de Famous Yeti’s Pizza, en un comunicado publicado en Facebook el 25 de octubre. “Si hemos perdido su confianza en nosotros y nunca más podemos servirles, lo entiendo completamente”.

Esto es lo que sabemos sobre el incidente y por qué comer THC en pizza puede causar efectos psicoactivos más fuertes que consumir cannabis de otras formas.

La masa utilizada en unas 70 órdenes se preparó con aceite contaminado con THC

El aceite que contenía THC estaba en un espacio de almacenamiento en la cocina comercial cooperativa que el local comparte con otros vendedores, según un comunicado en el sitio web de Famous Yeti’s. Ryan dijo a The Washington Post que sabía que había un vendedor en el lugar que hacía brownies con infusión de THC, pero cuando empezaron a llegar informes de reacciones inexplicables a la comida, no pensó en el THC. El uso recreativo de cannabis no es legal en Wisconsin.

Estimaron que al menos 70 órdenes de pizza estaban contaminadas con el THC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ryan pensó inicialmente que algunos de los ingredientes vegetales, posiblemente la espinaca, habían sido contaminados o se habían estropeado. El departamento de bomberos incluso verificó el edificio, ubicado en Stoughton, Wisconsin, en busca de una fuga de monóxido de carbono, preocupado porque algunos síntomas de los clientes coincidían con la exposición al monóxido de carbono.

El restaurante finalmente vinculó el incidente con el aceite de THC, que se utilizó en 71 órdenes el 22 y 23 de octubre.

Los dueños de la pizzería están ofreciendo ayudar con las cuentas médicas de los clientes afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer THC en pizza y otros alimentos grasos hace que los efectos sean más fuertes, dicen los expertos

Comer cannabis crudo es poco probable que te haga sentir “colocado”, dijo Darin Erickson, director asociado de investigación en el Centro de Investigación de Cannabis de la Universidad de Minnesota, porque los compuestos en él se activan durante la cocción o el consumo fumado. Las personas que hacen comestibles infunden cannabis en algún tipo de grasa, en este caso, aceite, y luego utilizan esa grasa para hacer otros tipos de alimentos.

El subidón que se obtiene del cannabis que se come en lugar del que se fuma también puede ser diferente, dijo Erickson, porque el cannabis se metaboliza de manera diferente en el intestino. El tiempo también varía. Los fumadores y vapeadores sienten los efectos del cannabis en 5 a 10 minutos, mientras que puede tardar alrededor de una hora para quienes usan comestibles. Puede ser incluso más rápido si alguien está comiendo alimentos con alto contenido de grasa.

Las grasas aumentan la absorción de cannabinoides, según una investigación preclínica en ratas, dijo Tory Spindle, profesor asociado de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

“Esta absorción aumentada significa que una persona sentiría efectos más fuertes que si el THC estuviera suspendido en algo que no fuera graso”, dijo. Es lo opuesto a la relación entre comer y beber alcohol.

“Las interacciones entre la comida y el cannabis son realmente lo opuesto a la comida y el alcohol”, dijo Spindle. “Lo cual mucha gente no se da cuenta”.

De acuerdo con los expertos, el THC puede detectarse hasta 30 días en las pruebas de orina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Delta-9-THC, que estaba en el aceite, puede permanecer en el sistema durante unos 30 días

Delta-9-THC es la sustancia en el cannabis que hace que los usuarios se sientan “colocados”. Delta-9 y THC son sinónimos, dijo Spindle.

Cuánto tiempo el THC permanece en los sistemas de los usuarios depende de la frecuencia con la que consuman la sustancia y cuán concentrado esté el químico, pero las pruebas de orina generalmente pueden detectarlo durante unos 30 días. Las pruebas de cabello son aún más sensibles y pueden detectar el uso de cannabis hasta por 90 días.

Los efectos de la droga varían desde la relajación hasta el pánico

El efecto que el THC tiene en alguien depende de la concentración de la droga y otros factores, incluida la tolerancia y la edad de la persona. Es una sustancia que altera el estado de ánimo y algunas personas la encuentran relajante, mientras que otras experimentan ansiedad o pánico cuando la usan, dijeron expertos.

“Puede tener efectos tanto estimulantes como también depresivos”, dijo Erickson. “El cannabis es un tanto extraño en ese sentido, no todo el mundo experimenta lo mismo”.

En Wisconsin no es legal el uso recreativo de cannabis. (Imagen ilustrativa Infobae)

El THC es muy diferente del CBD

La planta de cannabis contiene cientos de diferentes químicos; los cannabinoides más conocidos son el THC y el CBD. El THC produce un subidón, mientras que el CBD no, pero se cree que tiene algunas cualidades medicinales. El CBD también es legal en la mayoría de los estados, mientras que el THC recreativo no lo es.

La pizzería realizó una limpieza profunda y está mejorando el almacenamiento de sus alimentos La empresa dijo que está trabajando con las autoridades para mejorar los protocolos de almacenamiento y seguridad y prevenir futuros problemas.

El local cerró el viernes para realizar una limpieza profunda y deshacerse de cualquier otro ingrediente potencialmente contaminado, dijo Ryan, y él y su esposa están ofreciendo apoyo financiero a los clientes que incurrieron en facturas médicas debido al error.

(c) 2024 The Washington Post