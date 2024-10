El día que misteriosamente aparecieron 200 kg de fideos en la orilla de un arroyo en Nueva Jersey

Montones de pasta fueron encontrados a lo largo de un arroyo en el parque Veteran Park de Nueva Jersey (Nina Jochnowitz)

A inicios de mayo de 2023, los residentes de Old Bridge, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, descubrieron montones de fideos tirados a lo largo de un arroyo en el parque Veteran Park. Cerca de 225 kilos de espaguetis, macarrones y mostacholes, se extendían a lo largo de unos 7 metros. Este inusual hallazgo rápidamente atrajo la atención de los residentes y fue publicado en redes sociales, con fotos que mostraban montones de pasta amontonada en el suelo, parcialmente cocida debido a la humedad ambiental. La presencia de estos restos de comida en una zona natural generó preguntas sobre su origen y la persona responsable del acto.

Respuesta de las autoridades y la comunidad

Tras hacerse viral el evento, Nina Jochnowitz, una excandidata al concejo municipal de Old Bridge y activista ambiental, fue una de las primeras en expresar su indignación en redes sociales. En una publicación, agradeció a los trabajadores del departamento de obras públicas por limpiar la zona en menos de una hora, pero también criticó la aparente falta de atención de las autoridades locales, específicamente al alcalde de Old Bridge. Jochnowitz lleva años abogando por mejorar los servicios de recolección y gestión de basura en la ciudad, y el incidente sirvió como un recordatorio de la ausencia de servicios municipales para la recogida de residuos voluminosos.

El hallazgo insólito desató respuestas inmediatas de la comunidad y llamó la atención en redes sociales (Nina Jochnowitz)

Identificación del responsable

Finalmente, se dio a conocer que el responsable de la enorme cantidad de pasta en el bosque era un hombre cuya identidad no fue revelada, aunque se dijo que tiene un historial de problemas de salud mental. Aparentemente, el hombre estaba limpiando la despensa de su madre fallecida y decidió deshacerse de una gran cantidad de pasta acumulada de esta forma, en lugar de utilizar los servicios privados de eliminación de basura, que en Old Bridge suelen ser costosos. A pesar de la controversia y de los reportes iniciales, las autoridades decidieron no presentar cargos en su contra, dado el contexto personal y de salud del individuo involucrado.

Impacto ambiental y limpieza

El vertido de más de 200 kilos de pasta en una zona boscosa cerca de un arroyo provocó preocupación en la comunidad respecto al impacto ambiental, particularmente por la contaminación que podría acarrear en el agua y el suelo. Aunque la pasta es biodegradable, los alimentos en grandes cantidades pueden atraer fauna salvaje no deseada y contribuir a la contaminación de cursos de agua. En respuesta, los empleados del departamento de obras públicas actuaron rápidamente para limpiar el área en cuestión de horas tras conocer la situación. La limpieza incluyó no solo el retiro de la pasta, sino también la recogida de otros desechos que habían sido arrojados en la misma área.

El responsable resultó ser un hombre que intentaba limpiar la despensa de su madre fallecida (Nina Jochnowitz)

Este insólito incidente sirvió como plataforma para que activistas y residentes criticaran las políticas de gestión de residuos de Old Bridge. Al no contar con un sistema de recolección de basura municipal, los residentes dependen de empresas privadas, que cobran tarifas elevadas por servicios como la recolección de objetos voluminosos. Según Jochnowitz, esta situación fomentó el vertido ilegal de residuos en áreas remotas del municipio, especialmente en vecindarios con menos vigilancia.

Reacción pública y humor en redes sociales

El “misterio de la pasta” no tardó en dar origen a una ola de reacciones humorísticas en redes sociales. En sitios como Reddit, los usuarios de Nueva Jersey llenaron foros con juegos de palabras y chistes sobre el incidente, llamándolo “Mission Impastable” (un juego de palabras con “Misión Imposible”) y bromeando sobre enviar al responsable al “penne tentiary” (una prisión de pasta).

Los comentarios incluyeron la identificación de un sospechoso ficticio al que llamaron Al Dente, lo que incrementó la difusión de la historia en redes y llamó la atención de los medios de comunicación de todo el país.