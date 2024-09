Donald Trump dijo que se reunirá con Volodimir Zelensky este viernes en Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado)

El candidato presidencial estadounidense Donald Trump dijo que se reunirá con el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky este viernes en Nueva York, un día después de que el magnate republicano arremetiera contra el líder de Ucrania por negarse a llegar a un acuerdo con Rusia sobre la guerra.

“El presidente Zelensky ha pedido reunirse conmigo, y me reuniré con él mañana por la mañana alrededor de las 9:45 en la Torre Trump”, dijo el ex mandatario estadounidense a un grupo de periodistas en Nueva York. “Es una vergüenza lo que está pasando en Ucrania. Tantas muertes, tanta destrucción. Es algo horrible”, añadió.

Trump habló horas después de que Zelensky se reuniera en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden y con Kamala Harris, la rival de Trump en las elecciones de noviembre.

Zelensky se encuentra esta semana en Estados Unidos participando en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. “Estoy deseando verle mañana”, afirmó Trump.

Pero el republicano también sugirió que estaba disgustado con los recientes comentarios de Zelensky a la revista The New Yorker en los que el líder ucraniano dijo que creía que Trump “realmente no sabe cómo parar la guerra”.

Cuando un periodista le preguntó sobre estos comentarios de Zelensky en la rueda de prensa, Trump dijo: “Creo que no estoy de acuerdo con él. No me conoce”.

“Creo que seré capaz de llegar a un acuerdo” para poner fin a la guerra, añadió Trump, repitiendo una antigua afirmación de que pondría fin rápidamente al conflicto que comenzó cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

El ex presidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (REUTERS/David Dee Delgado)

Minutos antes, a través de su red social Truth, Trump había divulgado un supuesto mensaje personal de Zelensky enviado a través del embajador en funciones ucraniano, Denys Sienik, en el cual el mandatario decía querer escuchar sus “pensamientos directamente y de primera mano”.

“Todos en Ucrania queremos acabar esta guerra con una paz justa. Y sabemos que sin Estados Unidos esto es imposible de conseguir. Por eso debemos esforzarnos en entendernos el uno al otro y estar en contacto cercano”, le dice Zelensky a Trump en ese mensaje.

El miércoles, en un evento de campaña en Carolina del Norte, Trump criticó a Zelensky, acusándole de proferir “calumnias” contra él -sin especificar- y describiéndolo como “el mejor vendedor de la Tierra”, en referencia a la ayuda militar que recibe de EEUU.

“Sabe que siempre hablo con gran respeto de todo lo que tenga que ver con usted y así debería ser”, dice Zelenski en su mensaje mediado por la diplomacia.

En el reciente debate presidencial con Kamala Harris, Trump dio a entender que no pensaba mantener la ayuda militar a Ucrania en caso de ganar las elecciones y fijó como su prioridad poner fin a la guerra, sin aclarar cuál sería el precio de la paz.

Harris, en cambio, prometió este jueves a Zelensky que trabajará para que Ucrania “prevalezca” en la guerra contra Rusia. “Continuaré apoyando a Ucrania y trabajaré para asegurar que Ucrania prevalezca en esta guerra, para que el país esté seguro, protegido y sea próspero”, afirmó la vicepresidenta en una declaración ante la prensa en la Casa Blanca, de pie junto a Zelensky, con dos banderas estadounidenses y dos ucranianas de fondo.

(Con información de AFP y EFE)