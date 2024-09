La increíble historia de Kara Robinson: cómo una adolescente secuestrada logró escapar y desenmascarar a un asesino serial

En 2002, Kara Robinson Chamberlain fue secuestrada mientras regaba plantas en el jardín de una amiga en West Columbia, Carolina del Sur.

El 24 de junio de 2002, Kara Robinson Chamberlain, de 15 años, vivió una pesadilla que pocos podrían imaginar. Mientras regaba las plantas en el jardín de la casa de una amiga en West Columbia, Carolina del Sur, un hombre desconocido se acercó en un Pontiac Trans Am. Era un tipo afable, de unos 30 años, con jeans, una camisa abotonada y una gorra de béisbol. Le ofreció unos folletos, ella se acercó a recibirlos. Pero en cuestión de segundos, la situación dio un giro aterrador: el hombre, Richard Marc Evonitz, un asesino serial, sacó un arma, la presionó contra el cuello de Kara y la obligó a entrar en un gran contenedor de plástico en el asiento trasero de su coche.

Kara Robinson, a pesar del pánico que cualquier adolescente habría sentido en esa situación, mantuvo la calma y activó un mecanismo de supervivencia que le salvó la vida. Desde el interior del contenedor, comenzó a contar los giros que el auto daba mientras era conducida al apartamento de su captor. Evonitz, un hombre que ya había matado a al menos tres jóvenes, no sabía que la joven que había secuestrado estaba memorizando cada detalle que pudiera llevar a su captura: la música que sonaba en la radio, las marcas de cigarrillos que fumaba, e incluso el número de serie en el interior del contenedor.

Al llegar al apartamento, Evonitz la llevó a su interior, donde la mantuvo cautiva durante 18 horas de horror, sometiéndola a abusos sexuales y tortura. Sin embargo, incluso en esos momentos de terror, Kara seguía recopilando información. Observó que en el refrigerador del hombre había imanes con los nombres de su médico y su dentista, detalles que más tarde serían cruciales para identificarlo.

Kara Robinson memorizó detalles cruciales durante su cautiverio que ayudaron a la policía a identificar y localizar a su captor. (Instagram)

La huida de Robinson y el escalofriante prontuario de Evonitz

Kara no solo estaba enfocada en sobrevivir, sino también en escapar. Mientras Evonitz dormía en las primeras horas de la mañana siguiente, Kara logró liberarse de las esposas que la mantenían sujeta a la cama, usando sus dientes para desatar una de sus manos.

Despacio y con mucho cuidado, se deslizó fuera del apartamento, consciente de que Evonitz tenía un arma junto a él y que podría dispararle si la descubría. Pero, para Kara, escapar era la única opción. Se dirigió a la puerta principal, desactivó los seguros y salió corriendo.

Al llegar al estacionamiento, Kara se topó con un coche y le pidió a los ocupantes que la llevaran de inmediato al departamento de policía. Allí, relató los detalles de su secuestro con una precisión que dejó atónitos a los oficiales. Gracias a la información que ella proporcionó, la policía pudo rastrear el apartamento de Evonitz y descubrir una evidencia escalofriante: un baúl lleno de recortes de periódicos sobre los asesinatos de Sofia Silva, de 16 años, y las hermanas Kati y Kristin Lisk, de 15 y 12 años, respectivamente. Todas habían desaparecido en Spotsylvania County, Virginia, entre 1996 y 1997, y sus asesinatos habían quedado sin resolver hasta que Kara entró en escena.

Richard Marc Evonitz, un asesino serial, secuestró a Kara Robinson y la mantuvo cautiva en su apartamento durante 18 horas.

La huida de Kara no solo puso fin a su propio calvario, sino que también permitió a las autoridades conectar a Evonitz con estos crímenes. Cuando la policía llegó al apartamento, Evonitz ya había huido, pero fue localizado en Sarasota, Florida, unos días después. Durante una persecución a alta velocidad, Evonitz se vio acorralado y decidió poner fin a su vida, disparándose antes de ser capturado.

Kara Robinson no solo fue la clave para detener a un asesino serial, sino que su valentía también llevó a la resolución de crímenes que habían atormentado a distintas comunidades durante años. Como reconocimiento a su coraje y su determinación, Kara recibió USD 150.000 de recompensa por ayudar a cerrar estos casos.

La historia de Robinson ha sido adaptada en documentales y películas, como “The Girl Who Escaped: The Kara Robinson Story”. (Instagram)

Tras su experiencia, Kara encontró un nuevo propósito en la vida. Durante los veranos de la escuela secundaria y la universidad trabajó en la oficina del sheriff del condado de Richland, involucrándose en el servicio a víctimas y en el laboratorio de ADN. Su experiencia la llevó a una carrera como investigadora de casos de agresión sexual y abuso infantil. Sin embargo, después del nacimiento de sus dos hijos, Kara decidió dejar la policía y se dedicó a la oratoria motivacional, compartiendo su historia para ayudar a otros sobrevivientes de traumas.

Hoy en día, Kara Robinson Chamberlain utiliza las redes sociales, como TikTok, donde tiene una audiencia de más de 175.000 seguidores, para brindar apoyo y consejos a otros que han pasado por experiencias traumáticas.

Su historia ha sido adaptada en documentales y películas, como la producción de Lifetime The Girl Who Escaped: The Kara Robinson Story, en la que se detalla cómo una joven de 15 años enfrentó lo impensable y no solo sobrevivió, sino que también ayudó a poner fin al reinado de terror de un asesino serial.