Bajo el efecto del alcohol y con un historial de conducción peligrosa, mató a dos hermanos: se enfrenta a 20 años de cárcel

Sean M. Higgins (centro), acusado de atropellar en estado de ebriedad y matar a Matthew (izq.) y Johnny Gaudreau, enfrenta múltiples cargos.

Durante una audiencia judicial virtual se conocieron datos adicionales sobre Sean M. Higgins, el conductor acusado de atropellar y matar a Johnny y Matthew Gaudreau, una reconocida estrella del hockey de Estados Unidos y su hermano. El 29 de agosto de 2024, los jóvenes pedaleaban por un camino rural de Nueva Jersey sin saber que ese paseo sería el último. Estaban a horas de asistir a la boda de su hermana como padrinos cuando un Jeep Grand Cherokee los embistió fatalmente desde atrás.

Según indicó el fiscal adjunto del condado de Salem, Jonathan Flynn, durante la presentación ante los tribunales, el pasado viernes 13 de septiembre, Higgins tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,087 superior al límite legal de 0,08%.

Conducir bajo los efectos del alcohol no es el único cargo al que Higgins se enfrenta. Se lo acusa de dos cargos de muerte por accidente automovilístico, conducción imprudente, posesión de un recipiente de alcohol abierto y consumo de alcohol en un vehículo motorizado. Además, el fiscal declaró que el historial de furia al volante y conducción agresiva de Higgins fue un factor determinante en la decisión del juez de mantenerlo detenido hasta el juicio.

Sean M. Higgins, el conductor acusado de matar al jugador de hockey de la NHL Johnny Gaudreau y a su hermano Matthew mientras andaban en bicicleta por una carretera rural, compareció ante el juez Michael Silvanio (AP Photo/Derik Hamilton)

La audiencia también reveló que el acusado, de 43 años y padre de dos hijos, había estado bebiendo en su casa después de una conversación “perturbadora” con su madre. Posteriormente, Higgins habló por teléfono durante dos horas, mientras conducía y bebía, con un amigo. Otro conductor testificó que Higgins mostraba signos de impaciencia y agresión detrás del volante, lo que finalmente llevó a la colisión trágica.

“Probablemente estabas conduciendo como un loco, como siempre te digo que haces. Y no me escuchas. En lugar de eso, solo me gritas”, dijo la esposa de Higgins cuando él la llamó desde la cárcel, según AP. Esta declaración echó más leña al fuego sobre la percepción pública de Higgins como alguien con tendencia a ser un peligro al volante.

El abogado de Higgins, Matthew Portella, trató de defender a su cliente presentándolo como un “individuo empático” y un “padre amoroso”. Subrayó que su defendido había servido en combate en Irak y trabajaba en el departamento de finanzas de una empresa de tratamiento de adicciones. Aunque reconoció que Higgins cometió una equivocación horrible esa noche, también insistió en que es una buena persona.

Johnny Gaudreau, conocido como "Johnny Hockey", jugó 10 temporadas en la NHL antes de su muerte. (@meredithgaudreau_)

Los detalles del incidente sacudieron profundamente a la comunidad del hockey. Johnny Gaudreau, conocido popularmente como “Johnny Hockey”, jugó 10 temporadas completas en la NHL, y en 2022 había firmado un contrato de siete años por USD 68 millones de dólares con los Columbus Blue Jackets. Su hermano Matthew también había sido un jugador destacado en ligas menores. Las esposas de ambos hermanos revelaron en un servicio conmemorativo que ambas están embarazadas.

“John y yo pasamos los mejores seis meses como familia de cuatro. Estos serán para siempre los mejores seis meses de mi vida”, dijo Meredith Gaudreau, esposa de Johnny, durante el servicio conmemorativo, según el medio local ABC News. “En realidad somos una familia de cinco. Estoy en mi novena semana de embarazo de nuestro tercer bebé”.

Madeline Gaudreau, la viuda de Matthew, también compartió su tristeza y recordó la responsabilidad que le cabe a una persona cuando se sube a un automóvil: “Insto a todos a que nunca beban y conduzcan”, dijo.

Ante la gravedad del accidente y la fuerte evidencia presentada por la fiscalía, Higgins podría enfrentarse hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

Las viudas, ambas embarazadas, lanzaron una campaña de GoFundMe que rápidamente recaudó casi USD 650.000 para apoyar a sus familias. (@mattygaudreau11)

Durante la audiencia se mencionaron posibles medidas alternativas para la liberación bajo fianza de Higgins, como la instalación de un dispositivo de bloqueo de encendido (IID), que es un alcoholímetro que impide que el auto arranque si detecta alcohol en el aliento del conductor. Sin embargo, el fiscal argumentó que esta medida no sería suficiente para controlar la “conducción agresiva” del acusado, que desde su perspectiva fue exacerbada por el alcohol.

Las viudas lanzaron una campaña de GoFundMe para recaudar fondos y apoyar a sus familias. La campaña ha recaudado casi USD 650.000 en los primeros días.

La defensa de Higgins subrayó que, antes del accidente, él poseía un historial impecable. Inquirer, un medio de Filadelfia, detalló su desempeño como estudiante destacado, su servicio en la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, y su trabajo en finanzas. Estos puntos fueron considerados por los abogados defensores al pedir la liberación bajo fianza, aunque finalmente la decisión fue mantenerlo detenido.