Perdió 226 kg, venció a sus demonios internos y dio un mensaje que inspira: la historia de Tammy Slaton

Tammy Slaton expresó orgullo por sus amigas y celebró sus logros compartidos en una publicación emotiva. (@queentamy86)

Tammy Slaton, la estrella del reality show 1000-Lb. Sisters, ha emocionado a sus seguidores al compartir detalles de su impresionante pérdida de peso de 226 kilogramos a través de sus redes sociales, despertando el interés de diversos medios en Estados Unidos.

Recientemente, el 27 de agosto, la mujer publicó un video donde habló abiertamente sobre su “montaña rusa” en el viaje hacia la pérdida de peso. “Tomo muchas fotos, muchas selfies, no porque me vea bien —bueno, un poco sí— sino principalmente porque quiero recordar lo grande que era, cómo me veía”, expresó Slaton.

Durante el video, la celebridad reflexionó sobre el impacto de su recorrido en su vida personal y emocional. Reconoció cómo haber centrado su atención en perder peso, la llevó a desviar esa energía hacia el consumo de alcohol.

“Creo que estaba tratando de enfocarme tanto en perder peso que me perdí a mí misma. Perdí quién era y me volqué al alcohol en lugar de la comida. Al mismo tiempo, seguía comiendo”, comentó.

Tammy añadió que los cambios que ha implementado no son simplemente una dieta, sino una transformación en su estilo de vida. “Tenía muchos demonios internos con los que tuve que luchar y todavía estoy luchando. No estás solo. Puedes hacer cualquier cosa una vez que te lo propones. Nunca te rindas”, destacó Slaton en el video.

Además de su recorrido personal, la estrella de televisión usó su plataforma en redes sociales para inspirar a otros que se enfrentan a desafíos similares. En una publicación, destacó la importancia de celebrar cada paso del proceso y alentar a otros: “Estamos todos juntos en esto y creo en levantarnos unos a otros, un día a la vez”, agregó.

La influencer había revelado por primera vez este hito en su viaje de pérdida de peso al repostear un video del creador de contenido Katlyn Foster. En el video, un grupo de siete amigas muestra sus transformaciones físicas, todo al son de la canción Rise Up de Andra Day.

La estrella del reality show alentó a sus seguidores a celebrar cada paso del proceso de pérdida de peso (@queentamy86)

En la publicación del video, Slaton añadió un mensaje emotivo a sus amigas celebrando sus logros compartidos. “Verdaderamente asombrosas damas y estoy feliz de llamar a todas ustedes mis amigas. Estoy tan orgullosa de cada una de ustedes. No solo son hermosas por dentro, sino que son hermosas por fuera. Nunca lo olviden”, escribió la mujer.

Tammy Slaton ha enfrentado sus desafíos y superado sus lamentos personales, considerando sus acciones como una forma de no volver a los malos hábitos. “Sería tan fácil caer de nuevo en los malos hábitos y recuperar todo lo perdido, pero entonces, ¿para qué fue todo esto? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, esfuerzo desperdiciado”, enfatizó.

Según People, la celebridad, junto con su grupo de amigas, ha logrado un cambio colectivo de 943 kg, un esfuerzo que ha sido elogiado no solo por sus seguidores, sino también por diferentes plataformas de medios.

Con una visión esperanzadora, la estrella ha invitado a otros a unirse a ella en un viaje continuo de amor propio y positivismo. Desde su transformación en la silla que ahora ocupa, hasta la lucha constante con sus “demonios internos”, Tammy Slaton es un ejemplo vivo de resistencia y cambio.