Pensó que tenía una alergia, pero padecía un tipo de cáncer que afecta a una de cada un millón de personas al año

Tras meses de diagnóstico erróneo, Nelson encuentra alivio en el tratamiento adecuado. (Melinda Nelson)

Una residente de Florida, Melinda Nelson, de 35 años, observó alarmantes cambios en su cuerpo que inicialmente interpretó como reacciones alérgicas. Sin embargo, la verdadera causa era un tipo raro de cáncer de la glándula suprarrenal, una condición muy rara, según informó People.

En una conversación con South West News Service (SWNS), Nelson compartió: “Mi cara se estaba poniendo realmente grande. Lo llaman cara de luna”. Pese a su régimen de ejercicio intensivo que la hacía sentir “realmente bien”, en enero de 2021 notó que sus piernas estaban perdiendo músculo y su rostro parecía más redondo.

La mujer, tras una serie de síntomas como la pérdida de cabello y la hinchazón en manos, pies y estómago, buscó ayuda médica. En agosto del mismo año, le recetaron medicación para la presión arterial alta, pero su condición no mejoró.

Finalmente, en octubre de ese año, regresó al doctor preocupada por la hinchazón de su estómago. Un examen reveló la existencia de un tumor de 16 centímetros en su glándula suprarrenal. “El médico me llamó y dijo: ‘Estoy 99 por ciento seguro de que tienes este cáncer raro’”, relató Nelson a SWNS.

People puntualizó que el tumor identificado secretaba cantidades excesivas de cortisol, provocando síndrome de Cushing y exacerbando los síntomas de Nelson. Tras la cirugía de seis horas y media, se confirmó que la paciente tenía carcinoma suprarrenal, un tipo de cáncer que solo afecta a una de cada millón de personas al año, según la Cleveland Clinic.

El procedimiento quirúrgico reveló que el tumor era aún más grande de lo esperado, unos 24 centímetros, y Nelson comenzó a recibir tratamiento con pastillas de quimioterapia. Sin embargo, en marzo de 2022, le informaron que el cáncer había regresado y se había extendido a su hígado, pulmones, columna vertebral, caderas y hombro.

Melinda Nelson ahora recibe tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. (Melinda Nelson)

“La noticia de que los tumores estaban creciendo fue realmente aterradora para mí”, indicó la mujer a Gloucestershire Live. Ante esta nueva realidad, comenzó tratamiento inmunoterapéutico y otra ronda de quimioterapia, logrando desde agosto de 2022 mantener los tumores estables y en reducción.

Actualmente, Melinda se desempeña como coordinadora de comunicaciones y defensa en la organización sin fines de lucro Adrenal Cure Collective. Ella enfatizó la importancia de seguir viviendo pese al diagnóstico. “Espero no tener más crecimiento y superar el cáncer. Este es una parte enorme de mi vida, pero no me va a definir”, manifestó.

“Parte de mí se sintió aliviada porque alguien supo que algo estaba mal en mí. Vivir sin diagnosticar era más aterrador”, concluyó a SWNS.