Una joven de 19 años sufrió un colapso pulmonar por vapear 50 cigarrillos electrónicos diarios en el Reino Unido

A fines de junio, Tazmin comenzó a experimentar presión en el pecho y dolor en la espalda y los hombros. Inicialmente, pensó que se trataba de gases. Sin embargo, recordó que siete semanas antes su hermana Kyla había pasado por un episodio similar; había sido ingresada de urgencia por un colapso pulmonar, lo que llevó a que el padre de ambas, Mark Blight, la llevara rápidamente al hospital, así lo detalló a The Sun.

Allí, los médicos confirmaron que su pulmón también había colapsado. “Es posible que no necesite cirugía si su pulmón puede sostenerse por sí solo”, dijo Mark al medio británico, quien además pidió que se prohíba el uso de vapeadores.

“Sabemos lo que los vapeadores le hacen a las personas, pero no hay pruebas”, dijo en declaraciones al medio británico The Sun.

La coincidencia de que ambas hijas sufrieran colapso pulmonar por el uso de cigarrillos electrónicos dejó en shock a la familia. “Ha sido una auténtica pesadilla. La coincidencia es simplemente increíble. Es horrible. Todavía estoy en shock por ello”, agregó Mark, subrayando que los médicos confirmaron que “los cigarrillos electrónicos fueron definitivamente la causa”.

A pesar del colapso pulmonar de su hermana, Kyla, Tazmin no dejó su hábito de usar cigarrillos electrónicos, pensando que no le pasaría lo mismo. “Nunca pensé que me pasaría esto a mí. Definitivamente quedé en shock. Tenía en la cabeza que era simplemente un gas atrapado o algo así”, comentó Tazmin.

Aunque ahora, tras su propio colapso pulmonar, ha decidido dejar de vapear: “Hasta hace dos o tres meses usé los desechables. Luego cambié a los recargables (...) Estoy intentando parar ahora, pensé que era algo que solo le había pasado a Kyla, pero ahora que me pasó a mí, me demostró los efectos a largo plazo de estos vaporizadores”, añadió.

El uso de cigarrillos electrónicos ha sido una práctica común entre los jóvenes, lo que ha generado preocupación entre padres y autoridades sanitarias. Mark Blight, preocupado por la salud de sus hijas y consciente del impacto de estos dispositivos, aboga por una prohibición total. “Me gustaría verlos completamente prohibidos”, enfatizó.

Tazmin sigue observación médica. Aunque su operación podría ser evitada si su pulmón se recupera por sí solo, el caso presenta una clara evidencia de los efectos nocivos que los cigarrillos electrónicos pueden tener en el sistema respiratorio.

El colapso pulmonar, también conocido como neumotórax, es una condición en la cual el aire se filtra en el espacio entre el pulmón y la pared torácica, haciendo que parte o la totalidad del pulmón se colapse. Este tipo de incidente ha incrementado la preocupación sobre la cantidad de jóvenes que recurren al vapeo, considerando que muchos creen que es una alternativa segura al tabaquismo tradicional.

Reino Unido ha sido uno de los países con un notable incremento en el uso de vapeadores entre adolescentes y adultos jóvenes, lo que ha llevado a una serie de debates y estudios sobre los efectos a largo plazo de estos dispositivos.

El relato de Mark Blight y sus hijas ofrece una mirada directa al impacto personal de un problema global. Su experiencia subraya la necesidad de más investigaciones y regulaciones en torno al vapeo. Tal como afirmó Mark, “Sabemos lo que los vapeadores le hacen a las personas, pero no hay pruebas”, destacando la urgencia de contar con datos y estudios que respalden las medidas necesarias para proteger la salud pública.