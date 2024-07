Cayó una banda que robaba juguetes de colección en EEUU: recuperaron más de 4.000 sets

La policía de Springfield trabajó junto con los investigadores de prevención de pérdidas de tiendas como Target, Fred Meyer, Barnes & Noble y Walmart para confirmar que Henrikson había comprado sets de LEGO robados de esos minoristas Crédito: Instagram @spdoregon

En un operativo que revela la creciente sofisticación del crimen organizado en torno a artículos de colección, la Policía de Springfield, Oregón, desmanteló una red criminal dedicada al robo de juguetes de LEGO. La intervención permitió la recuperación de alrededor de 4.153 sets robados, valorados en aproximadamente 200.000 dólares. Esta operación, que culminó tras tres meses de investigaciones, tuvo lugar en la tienda Brick Builders, ubicada en el 1133 de la calle Willamette, en Eugene.

El 3 de julio, alrededor de las 12:30 pm, la Unidad de Reducción del Crimen del Departamento de Policía de Springfield ejecutó una orden de allanamiento en la tienda Brick Builders. La tienda, especializada en la venta de juguetes coleccionables, fue el epicentro de las actividades ilícitas. Los principales implicados en este caso han sido identificados como Ammon Henrikson, de 47 años y propietario de la tienda, y Albert Nash, de 57 años. Ambos enfrentan cargos de robo minorista organizado.

Durante el allanamiento, la policía encontró una gran cantidad de sets, incluyendo el codiciado LEGO Millennium Falcon, que se vende por 850 dólares. Según el comunicado de prensa, los sospechosos robaban sets por valor de cientos de dólares y los vendían en Brick Builders por una fracción de su precio real. Este esquema permitió a la policía recuperar un total de 4.153 sets valorados en 200.000 dólares.

Cómo operaba la red

La investigación reveló que los sospechosos robaban los sets de tiendas minoristas locales como Target, Fred Meyer, Barnes & Noble y Walmart. Los sets robados eran luego llevados a Brick Builders, donde se cambiaban por dinero en efectivo. El dueño de la tienda, Ammon Henrikson, compraba conscientemente estos sets nuevos y sin abrir, contribuyendo así a la operación ilegal.

Algunas fuentes cercanas al caso indicaron que el dinero obtenido de la venta de los sets robados se utilizaba para la compra de drogas ilegales, lo que complica aún más la situación.

Además, varios sospechosos afirmaron que el personal de Brick Builders estaba al tanto del origen ilícito de los productos. Esta operación no solo afecta a las tiendas minoristas, sino que también tiene un impacto en la economía local y en la seguridad de la comunidad.

El abogado de Henrikson, John Kolego, argumentó que muchos de los sets incautados no podían haber sido robados, ya que eran artículos especiales de colección adquiridos a través de intercambios con otros vendedores en el país. Kolego enfatizó: “La mayoría de los juegos que aparecen en las fotos no se venden en las tiendas.” Asegura que las acusaciones no se sostendrán en el juicio, pidiendo a la gente mantener una mente abierta hasta que se presenten las pruebas.

La policía de Springfield trabajó junto con los investigadores de prevención de pérdidas de tiendas como Target, Fred Meyer, Barnes & Noble y Walmart para confirmar que Henrikson había comprado sets robados de esos minoristas. Esta colaboración fue crucial para desmantelar la red y recuperar los sets robados.

Tras el allanamiento, Brick Builders ha sido listado como “temporalmente cerrado” y, según Yelp, está programado para reabrir el 8 de marzo de 2025. Las autoridades han pedido a cualquier persona con información adicional relacionada con este incidente que se comunique con el Departamento de Policía de Springfield por teléfono o correo electrónico.

El jefe de Policía de Springfield, Andrew Shearer, afirmó en un comunicado: “Todos sentimos el impacto del robo minorista organizado a través del aumento del costo de los artículos que compramos para nuestras familias. Reconociendo esto, la Unidad de Reducción del Crimen de SPD, con el apoyo de nuestros socios minoristas, trabaja diligentemente para responsabilizar a aquellos que eligen participar en o apoyar el robo minorista. SPD está orgulloso del trabajo de nuestros oficiales y está comprometido con la persecución de aquellos detrás de estos crímenes en nuestra comunidad”.