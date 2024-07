Murió Charlotte, la raya que se hizo famosa por quedar embarazada sin haber estado en contacto con un macho

Charlotte sorprendió a sus cuidadores al embarazarse sin tener a ningún macho cerca. (Aquarium and Shark Lab by Team ECCO via AP)

Una mantarraya del acuario en Carolina del Norte, que sorprendió al mundo al quedar embarazada sin haber estado en contacto con un macho de su especie durante años, falleció. Charlotte, como se llamaba el espécimen, murió tras padecer una rara enfermedad reproductiva, según confirmó el Aquarium and Shark Lab en Hendersonville, Carolina del Norte.

El acuario anunció en febrero de este año que Charlotte estaba embarazada de hasta cuatro crías, a pesar de no haber compartido tanque con un macho en al menos ocho años. La raya terminó en cinta a pesar de la ausencia de machos en su estanque. En un principio se guardaron el anuncio pues querían asegurarse de que no padecía cáncer, pues para ellos este hecho era algo casi imposible.

“Realizamos ultrasonidos desde septiembre, cuando comenzó a hincharse. Documentamos múltiples crecimientos internamente e inicialmente pensamos que tenía cáncer”, informó Brenda Ramer, fundadora y directora ejecutiva de Team ECCO al medio ABC13.

Charlotte sorprendió a sus cuidadores al embarazarse sin tener a ningún macho cerca. (Aquarium and Shark Lab by Team ECCO via AP)

Este hecho llamó la atención global e incluso fue comentado por programas de televisión nocturnos como Jimmy Kimmel y Saturday Night Live.

La mantarraya dio mucho de qué hablar debido a la naturaleza inusual de su embarazo, que se atribuyó a un fenómeno raro llamado partenogénesis, un tipo de reproducción asexual en el cual los descendientes se desarrollan a partir de huevos no fertilizados, sin el aporte genético de un macho.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, la institución había comunicado a finales de mayo que Charlotte estaba sufriendo de una enfermedad reproductiva rara y que estaban investigando más sobre esta condición. “Se han realizado estudios sobre rayas sureñas, pero aún no hemos encontrado ninguno sobre rayas redondas”, escribió el acuario en aquella ocasión.

Especialistas calificaron los descubrimientos como un “avance médico triste e inesperado” y dijeron que de momento su prioridad es centrarse en la salud y bienestar de Charlotte. A inicios de junio, el acuario informó que Charlotte ya no estaba embarazada y que la instalación cerraría temporalmente al público desde el primer día de ese mes.

Cuidadores del acuario creen que este fenómeno sucedió gracias a la partenogénesis. (Wikicommons/Michael H.J.C)

A pesar de los esfuerzos continuos de su equipo médico y de especialistas, Charlotte no pudo superar la enfermedad. “Estamos tristes de anunciar que, después de continuar el tratamiento con su equipo médico y especialista, nuestra raya Charlotte falleció hoy”, escribió el acuario en su página de Facebook, agradeciendo también a los seguidores por su “amor y apoyo”, según reportó ABC News.

La partenogénesis es un fenómeno documentado en algunos insectos, peces, anfibios, aves y reptiles, pero no en mamíferos. Ejemplos documentados incluyen al cóndor de California, los dragones de Komodo y las serpientes de agua de vientre amarillo. Este tipo de reproducción permite que ciertos animales puedan producir descendencia sin necesidad de macho, un proceso que resulta científicamente significativo y sumamente interesante.

La noticia del fallecimiento de Charlotte ha sido un golpe duro, no solo para el equipo del Aquarium and Shark Lab, sino también para todas las personas que siguieron de cerca su historia. A pesar de los conocimientos existentes sobre las rayas sureñas, el caso de Charlotte sigue siendo un campo relativamente inexplorado en lo que se refiere a la reproducción de las rayas redondas, dejándonos con más preguntas que respuestas.