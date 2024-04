Este es el restaurante de Disney World que obtuvo su primera estrella Michelin

Un restaurante dentro de Disney World se convierte en el primero del parque temático en recibir una estrella Michelin, destacando su cocina de lujo contemporánea. (ABC)

El restaurante Victoria & Albert’s, situado dentro del Grand Floridian Resort de Disney World en Orlando, Florida, ha sido galardonado con su primera estrella Michelin, convirtiéndose en el primer establecimiento dentro del complejo turístico en recibir este prestigioso reconocimiento. Este logro se destaca dentro de la edición 2024 de la Guía Michelin para Miami, Orlando y Tampa, la cual ha incluido a Florida como un punto neurálgico de la gastronomía de alta calidad a nivel nacional e internacional.

El local gastronómico es reconocido por ofrecer una experiencia culinaria única que se desarrolla a lo largo de tres horas en un entorno íntimo y elegante, diseñado para evocar la sensación de un pausado vals, según la descripción ofrecida por la Guía Michelin. El chef Matthew Sowers lidera el equipo culinario del restaurante, brindando platos contemporáneos que fusionan influencias de diversas partes del mundo, entre los que se destacan tartas con langostinos de Nueva Zelanda y sándwiches de innovación con carpaccio de venado y col lombarda, de acuerdo con la Guía Michelin.

Victoria & Albert’s dentro de Disney World recibe su primera estrella Michelin. (EFE/Kent Phillips/Disney)

Además de la estrella Michelin, el restaurante fue reconocido en múltiples ocasiones por su excelencia culinaria y servicio. Desde el año 2000, ha mantenido el premio AAA Five Diamond y, desde 2018, ha recibido el Forbes Travel Guide Five Star, además de ser condecorado con el Wine Spectator Best of Excellence. Todos estos reconocimientos subrayan el compromiso del restaurante con la calidad y la innovación en la gastronomía, según Forbes.

La Guía Michelin, en su anuncio de los restaurantes galardonados en Florida, destacó el crecimiento significativo de la escena culinaria del estado desde la llegada de la guía en 2022. Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin, señaló el dinamismo del sector gastronómico local y la consolidación de Florida como un destino atractivo para turistas interesados en la alta cocina. Además, este año la guía introdujo por primera vez restaurantes con Estrella Verde, resaltando el compromiso de ciertos establecimientos con la gastronomía sostenible, de acuerdo con Forbes.

Disney World celebra un logro culinario sin precedentes con la inclusión de Victoria & Albert's, ubicado en el Grand Floridian Resort, en la lista de estrellas Michelin. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

La dificultad para obtener una reserva en el establecimiento no ha sido un secreto, dados los limitados asientos y la alta demanda por experimentar su menú de degustación. El código de vestimenta formal o semiformal y la política de bienvenida a niños mayores de 10 años establecen un marco que asegura una experiencia gastronómica distinguida para todos los comensales. El costo de la comida prefijada inicia en USD 295 por invitado, con opciones de maridajes de vinos y sin alcohol disponibles por un costo adicional, según Forbes.

Este reconocimiento por parte de la Guía Michelin no solo marca un hito para Disney World, sino que también resalta el nivel de innovación y calidad que se puede hallar dentro de los parques temáticos, desafiando la percepción tradicional de la comida en estos entornos. La inclusión de Victoria & Albert’s en este selecto grupo de restaurantes estrellados refuerza la imagen de Florida como un destino imprescindible para los aficionados a la gastronomía de todo el mundo.