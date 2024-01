La estrategia empleada por Marc Zuckerberg y Steve Jobs que ayuda a tener un día más productivo

Identificar y dedicar tiempo a labores cruciales desde el inicio del día mejora el rendimiento. (Europa Press)

Los expertos en rendimiento y entrenamiento ejecutivo descubrieron una clave para incrementar la optimización de la mañana antes de iniciar la jornada laboral: simplificar el armario personal. Jonathan Alpert, psicoterapeuta y escritor, explicó a FOX News que basa su teoría en la idea de adoptar un vestuario similar diariamente para disminuir la cantidad de decisiones previas al trabajo, una práctica también empleada por figuras exitosas como Mark Zuckerberg, CEO de Meta y el cofundador y presidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs.

“Realmente quiero despejar mi vida para que tenga que tomar el menor número posible de decisiones sobre cualquier cosa, excepto cómo servir mejor a esta comunidad”, dijo Zuckerberg en 2014 durante un evento de Facebook en Menlo Park, California. “Me encuentro en una posición realmente afortunada, en la que me levanto cada día y ayudo a servir a más de mil millones de personas y siento que no estoy haciendo mi trabajo si gasto algo de mi energía en cosas tontas o frívolas sobre mi vida” publicó el diario británico The Independent.

Tareas de alto impacto

Dedicar tiempo en la mañana a tareas de alto impacto para optimizar el desempeño laboral es el consejo de la entrenadora en liderazgo con sede en Washington D.C, Andrea J. Miller, que asegura que “una buena forma de empezar el día es aprovechar la tranquilidad de las primeras horas de la mañana para planificar la jornada centrándose más en el impacto que en la actividad” y recomienda: “Empieza por identificar una tarea de gran impacto que marque una diferencia significativa en tu trabajo y dedícale ese tiempo ininterrumpido”, afirma.

Expertos en nutrición resaltan la importancia de beber agua tras la deshidratación nocturna como parte esencial para un envejecimiento saludable y para la prevención de enfermedades. (Getty Images)

La metodología propuesta por Miller y Mitchell Creasey, fundador de The President’s Coach en Toronto, se basa en la planificación y la introspección. Antes de dormir, Creasey recomienda preguntarse qué labor es prioritaria para el siguiente día sin buscar una respuesta inmediata. La mente inconsciente procesará la lista de tareas pendientes, permitiendo que al amanecer se tenga una visión clara de los pasos a seguir antes del comienzo formal del horario laboral.

Otros consejos

Adoptar una actitud mental positiva e hidratarse adecuadamente al despertar, también hacen parte de las estrategias recomendadas por los expertos para mejorar la productividad y el bienestar general. Según Deb Harrison, coach de crecimiento y cambio ubicada en Hudson Valley, Nueva York, establecer una “mentalidad matutina para la motivación” puede ser clave para afrontar el día con éxito.

Harrison sugiere visualizar las tareas a realizar y reforzar la autoestima con afirmaciones positivas: “Puedes hablarte a ti mismo de forma positiva, diciéndote cosas como: ‘Voy a esforzarme al máximo durante el día y sentirme orgulloso de lo que consiga, incluido el esfuerzo que haga’”, explicó a FOX News. Estas prácticas tienen como objetivo construir confianza y calma y pueden incluir la realización de tareas cotidianas con serenidad, así como fomentar un diálogo interno que refuerce el esfuerzo personal.

La configuración de una mentalidad positiva y la hidratación son otras claves para potenciar las horas de labor diurnas. (Christin Klose/dpa)

Por otro lado, expertos en nutrición resaltan la importancia de beber agua al levantarse después de horas de deshidratación durante el sueño. Resaltan que el cuerpo adulto está compuesto en gran medida por agua, lo cual justifica la hidratación temprana con beneficios para una vejez saludable y prevención de enfermedades.