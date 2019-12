El último State of Play de 2019 tendrá como premisa presentar los nuevos títulos que llegarán a PlayStation 4 durante 2020 y anunciar las fechas de lanzamiento de juegos ya anunciados. El público podrá disfrutar de un video de duración de 20 minutos, donde podrá observar todas las noticias. A su vez, la empresa informó que no se anunciará nada sobre la nueva PlayStation 5, bajando la expectativa de un ansioso público. La llegada de estos anuncios se enciman con los que tendremos el próximo 12 de diciembre en The Game Awards, algo que seguramente sea una buena noticia para el público, ya que no se repetirán entre eventos.