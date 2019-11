El trabajo consiste en estar al día con las novedades del club. No sólo en los jugadores, si no también en cuanto al cuerpo técnico y todo lo que lo rodea. Nutrirse no solamente de las redes sociales oficiales (que algunos clubes ni siquiera tienen), si no también indagar y buscar información en cada lugar donde la pueda encontrar. Ver los partidos (en vivo, o por youtube, o lo que pueda permitirse) y aprender el uso de las herramientas que utilizamos para reportar la información. Entender las guías y la mecánica del juego. Requiere de mucho tiempo y dedicación al detalle. Y con detalle me refiero a cosas muy específicas. El dato de que De Rossi quería jugar en Boca antes de retirarse, se publicó en una revista italiana hace varios años y los scouts de dicho país configuraron específicamente que Daniele podría jugar en Boca por lo que en la versión FM de ese año vos ya podías ofrecerle un contrato que el probablemente lo aceptaría. Varios años después, sucedió en la vida real.