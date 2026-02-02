Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

El tenista español Carlos Alcaraz (AP Foto/Dita Alangkara)

Carlos Alcaraz ha tomado la decisión de no participar en el ATP 500 de Rotterdam, torneo que se celebrará entre el 9 y el 15 de febrero, para centrarse en su recuperación tras el exigente inicio de temporada. Apenas unas semanas después de conquistar el Open de Australia, el primer Grand Slam del año, el tenista murciano ha optado por dar prioridad a su estado físico y mental, con vistas a mantener su mejor nivel en la exigente gira que tiene por delante. Y más dados los problemas que experimentó durante la semifinal ante Alexander Zverev, donde sufrió calambres a lo largo del partido.

La organización del torneo neerlandés ha sido la encargada de comunicar la noticia de la ausencia de Carlitos a través de una publicación en sus redes sociales: “Carlos Alcaraz no defenderá su título en Rotterdam. El campeón del Open de Australia concluyó que después de sus grandes esfuerzos en las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción. Deseamos a Carlos una pronta recuperación”.

El torneo de Rotterdam fue testigo, durante la pasada temporada, de un logro importante en la carrera de Alcaraz. Allí obtuvo su primer título en una pista cubierta, tras superar en la final a Álex de Miñaur por 6-4, 3-6 y 6-2. Este triunfo marcó el inicio de una temporada especialmente fructífera para el jugador español, que acabó sumando, a lo largo de 2025, varios títulos más, incluyendo Grand Slams y consolidando su presencia en la élite del tenis mundial. Rotterdam se había convertido en una cita especial para Alcaraz, pero la exigencia del circuito y la necesidad de gestionar esfuerzos le han llevado a priorizar el reposo tras la conquista de su cuarto grande en Melbourne.

Carlos Alcaraz con el trofeo del ATP de Rotterdam (Piroschka Van De Wouw / REUTERS)

La decisión de saltarse Rotterdam implica que Alcaraz no podrá defender los 500 puntos obtenidos el año anterior, lo que repercute en su posición en el ranking. Tras descartar el torneo neerlandés, su total de puntos se situará en 13.510, aunque esta cifra le mantiene como líder destacado en la clasificación mundial, con una ventaja cercana a los 3.000 puntos sobre Jannik Sinner. El tenista italiano, que ocupa el segundo puesto, tratará de aprovechar la ausencia del español para reducir esa distancia en las próximas semanas, especialmente de cara al Masters 1000 de Indian Wells, previsto entre el 4 y el 15 de marzo. En la edición anterior de Indian Wells, Alcaraz llegó hasta semifinales, donde fue derrotado por Jack Draper con un resultado de 6-1, 0-6, 6-4. Este año, su objetivo será llegar en plenas condiciones físicas y repetir una actuación destacada en California.

El calendario de Alcaraz para las próximas semanas, si no hay contratiempos, incluye su regreso al circuito en el ATP de Doha, torneo donde el año pasado alcanzó los cuartos de final antes de caer frente al checo Jiri Lehecka. El torneo en Catar, programado para la semana del 16 de febrero, será la próxima parada del tenista español, que contará con algo más de una semana y media para preparar su regreso a las pistas y recuperar sensaciones tras el esfuerzo acumulado en Australia.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Carlos Alcaraz y el descanso a lo largo de la temporada

La gestión de los descansos y la planificación de la temporada han cobrado especial importancia en el equipo de Alcaraz. Tras el desgaste físico y mental de los grandes torneos, el tenista ha aprendido a escuchar a su cuerpo y a evitar riesgos innecesarios. Un ejemplo de esta estrategia se vio en 2025, cuando después de una inesperada derrota en su debut en el Masters 1000 de Miami ante David Goffin, decidió tomarse unos días de descanso junto a su familia y amigos. Esta pausa resultó fundamental para recargar energías y afrontar la segunda parte de la temporada, en la que logró levantar títulos tan importantes como Roland Garros y el US Open, culminando el año en la cima del ranking ATP.

Consciente de los retos que implica mantenerse en la élite, Alcaraz ha declarado en varias ocasiones que su principal prioridad es cuidar su estado físico y mental. Por este motivo, la selección de los torneos en los que participa es cada vez más meticulosa. Ahora, tras su baja en Rotterdam, el foco se traslada a Doha y, posteriormente, a los grandes eventos de la primavera, con la vista puesta en mantener el liderato y seguir ampliando su palmarés. La temporada es larga y exigente, por lo que la gestión del calendario y la prevención de lesiones son las claves para que el jugador de El Palmar siga siendo protagonista en el circuito mundial.