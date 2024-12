El Fernando Alonso más optimista de los últimos años se ve con opciones la próxima temporada: “No tengo dudas sobre mí mismo, voy sobrado...”

Fernando Alonso cree en su nivel y tiene fe en Aston Martin. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Fernando Alonso afronta sus últimas carreras con el AMR24 que le ha acompañado durante esta decepcionante temporada. Tras un paso al frente la pasada campaña, el equipo de Lawrence Stroll ha perdido fuelle, hasta el punto de irse hasta lo más atrás de la cola. A pesar de ello, el piloto español ha aprovechado su talento y experiencia para sacar partido a coches que no están en la pomada por la pelea. No obstante, el equipo va de la mano del asturiano con fichajes y con la búsqueda de remedios para crecer y darle al bicampeón un vehículo que al menos le permita pelear con los poderosos de la zona noble de la clasificación: Red Bull y McLaren, actualmente.

Los ojos están ya puestos en la temporada 2025 y 2026. El equipo parece empezar a ver algunos frutos en la búsqueda de mejoras de rendimiento, aunque también influye el factor del bicampeón español a los mandos del Aston Martin, donde Stroll todavía no encuentra su mejor versión para aportar puntos y prestaciones al equipo. Ahora, Alonso ha mandado un mensaje optimista en el diario AS, en el que se ha mostrado fuerte, con ganas y, lo más importante, con nivel de sobra.

Alonso mantiene su magia

El destino del español todavía no está del todo claro ante la duda de cómo va a evolucionar Aston Martin en las próximas dos temporadas. A pesar de esas incógnitas, en la mente del asturiano lo que ahora parece ser más significativo es no bajar él sus prestaciones en la Fórmula Uno. Con sus ya 43 años de edad, se sitúa como el más experimentado de la parrilla, con lo que eso conlleva para bien y para mal. Sin embargo, él se muestra confiado: “No tengo dudas sobre mí mismo”, afirma el piloto. “Voy sobrado de confianza y no necesito resultados”, añade.

Fernando Alonso. (Hamad I Mohammed/Reuters)

El asturiano tiene claro lo que necesita: un coche ganador. Con eso, el español afirma que podrá competir con cualquiera que se le ponga por delante. No hay que olvidar que Alonso fue el que destronó a toda una leyenda del automovilismo como Michael Schumacher, que venía de pasar el rodillo en la Fórmula Uno con Ferrari, hasta que llegó él. Así, en 2025 se abre una puerta indeterminada para el español, que afrontará sus últimas balas en la F1.

Newey y Alonso, de “enemigos” a un potencial tándem

En la historia reciente de la Fórmula Uno, una de las enemistades deportivas más destacadas era la de Alonso-Newey. Dentro de esa rivalidad, había una relación de admiración mutua en la que parece que el destino estaba predestinado a juntarles para ver en 2025 un tándem que puede ser imparable. El inglés es un genio de la aerodinámica que ha cambiado el devenir de la Fórmula Uno con una gran nómina de campeonatos de constructores y de pilotos de sus conductores.

Por otro lado, 2026 sigue en el horizonte como el punto de referencia de Aston Martin, Alonso y Newey, que será el máximo encargado de elevar al equipo al primer escalón.

Lawrence Stroll junto a los pilotos Lance Stroll y Fernando Alonso, y el diseñador Adrian Newey. (Andrew Boyers/Reuters)