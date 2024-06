Alonso, sobre la acción de Hülkenberg en el sprint: “Soy español, mejor no meterme en líos”

El piloto español de Aston Martin Fernando Alonso (REUTERS/Leonhard Foeger)

Fernando Alonso no ve mejoras en su Aston Martin. Después del Gran Premio de España, donde no logró de conseguir más allá de una duodécima posición, el asturiano aseguro que no iban a prometer nada más. Lo cierto es que las actualizaciones del AMR24 y los buenos resultados no llegan. Este fin de semana en Austria no ha sido diferente, y el español saldrá en la carrera del domingo en la decimoquinta posición.

El piloto español ya avisó que sería difícil conseguir puntos en este circuito. Este fin de semana había carrera al sprint, en la que ni Alonso ni Lance Stroll han podido hacer nada. Además, la suerte no ha estado de lado del bicampeón mundial, que cuando parecía que iba a quedar en la posición 14º, el alemán Nico Hülkenberg le ha adelantado sacándole de la pista. Una vez finalizada la prueba, el español no se ha cortado ante los micrófonos de DAZN: “Me echó de la pista. Soy español, mejor no meterme en líos”.

"Me echó de la pista. Soy español, mejor no meterme en líos" 💥@alo_oficial y la acción de Hülkenberg 🤐#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/1GowZT0W71 — DAZN España (@DAZN_ES) June 29, 2024

La FIA le ha dado la razón a Alonso. El español marchaba en la posición 14 cuando el piloto de Haas, tras una maniobra agresiva en la curva 3 del Red Bull Ring le ha hecho perder dos posiciones. Tras la carrera, los comisarios han iniciado una investigación y han confirmado una penalización de diez segundos para el alemán, además de perder dos puntos en su Superlicencia.

Aplicando el reglamento deportivo, se ha considerado que Hülkenberg dejaba sin espacio a Alonso, que se ha victo obligado a salir de la trazada para no chocar con el alemán. La penalización deja a Alonso por delante del alemán en el sprint, aunque poco varía las condiciones, puesto que el español se mantiene fuera de la zona de puntos -solo puntúan los ocho primeros clasificados-.

“Los comisarios han revisado los vídeos y on boards del coche. En ellas se ve al coche 27 intentando adelantar al coche 14 en la curva 3, pero termina bloqueando y perdiendo el vértice de la curva”, dice el comunicado de la FIA. “El coche subviró hasta el mismo borde de la pista, evitando que el coche 14 gire y obligando al otro piloto a salirse de la pista”, contemplan.

Repite el discurso de Miami

En el Gran Premio de Miami, el piloto español comentó que los directivos de la FIA “no decidirán nada” sobre una posible sanción a Lewis Hamilton “porque no es español”. El español se refería al percance, también en la carrera al sprint, con el británico. “Veremos lo que deciden, supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno. Creo que arruinó la carrera de unos cuantos, de Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido, y se quedó en ese incidente”, dijo Alonso a los micrófonos de DAZN.

En estos momentos, Fernando Alonso marcha en la novena posición del mundial con tan solo 41 puntos, por detrás del británico Lewis Hamilton que posee 70 de ellos. El mejor puesto del español no ha sido más que una quinta plaza, que dista mucho de lo conseguido en la campaña anterior, en la que en las primeras carreras consiguió encadenar varios podios consecutivos.