Joselu ya es historia del Real Madrid: el cuñado de Carvajal que pasó de ver a los blancos en el PC o la grada a llevarlos a Wembley

Joselu celebra uno de sus goles ante el Bayern (REUTERS/Susana Vera)

“Es un jugador que ha aportado muchísimo esta temporada. No ha tenido muchos minutos, pero es un reflejo perfecto de lo que es esta plantilla. Jugadores que han aportado mucho, sin perder la confianza, la idea de lo que podían aportar al equipo”. Carlo Ancelotti describía así a Joselu a los pocos minutos de que el delantero natural de Stuttgart pasase a la historia del Real Madrid, con dos goles sinónimo de 18ª final de la Champions para los blancos. Paradojas del destino, sirvieron para eliminar a un conjunto del país en el que nació, el Bayern de Múnich, y para medirse en Wembley, el 1 de junio, a otro club germano, el Borussia Dortmund.

LOS SUEÑOS SE CUMPLEN 😍.



Yo creo que ni tu eres consciente de lo que has conseguido. No es que hayas jugado en el Madrid, no es que hayas metido dos goles en unas semis, es que acabas de entrar en LA HISTORIA DEL REAL MADRID. pic.twitter.com/zTB8Nvx4Dr — DonGiorgio (@DonGiorgioRM_) May 9, 2024

Hasta los cuatro años, Joselu vivió en tierras alemanas. Después, regresó con su familia a Galicia, donde se encuentran sus raíces. En Silleda, empezó a jugar al fútbol como canterano de la escuadra local, pasando después a engrosar las filas de un Celta de Vigo con el que daría el salto al profesionalismo. En la campaña 2008-2009, dado su talento, llegó a pasar por Segunda con el primer equipo, además de militar en el filial y el juvenil. No tardó en llamar la atención de un Madrid que marcaría su vida para siempre. Allí llegó, previa cesión de un año en el Celta, en la 2010-2011. Lo hizo para marcar las diferencias en el Castilla.

Como principal ‘mirlo blanco’, su asociación goleadora con Álvaro Morata todavía se recuerda. No tardó en convencer a José Mourinho, que le hizo debutar un 21 de mayo de 2011, diana incluida en una goleada ante el Almería (8-1). En su segundo choque junto a los Cristiano Ronaldo, Ramos y compañía, también marcaría. En este caso, en la Copa del Rey, frente a la Ponferradina. De vuelta en el Castilla, coincidiría con un Carvajal que, años más tarde, se convertiría en su cuñado. Su incidencia ofensiva en la entonces Segunda B, ascenso incluido a Segunda, sería descollante: Pichichi con 24 tantos en una plantilla llena de caras conocidas.

Sin embargo, Joselu no pudo ganarse un puesto en la concurrida delantera del Madrid. No le quedaba otra que hacer las maletas, en busca de continuar con una progresión que no podía cortarse de raíz. La Alemania que le había visto llegar al mundo le acogería, desde 2012, en las filas del TSG 1899 Hoffenheim. Aunque empezó gozando de oportunidades, acabaría relegado a la suplencia meses después de su llegada, con cinco goles como balance final. La 2013-2014 la pasó cedido en el Eintracht Frankfurt, donde mejoró sus cifras hasta los 14 tantos. La 2014-2015 militaría en el Hamburgo, donde sólo pasó uno de los cuatro años firmados y se quedó en 10 dianas.

Joselu celebra con Modric (REUTERS/Susana Vera)

Fue nada más iniciar ese periplo alemán cuando Joselu firmó el tuit que ha vuelto a salir a la palestra en las últimas horas: “¿Alguien me puede dar un link bueno para ver el Madrid?”. Inglaterra sería la siguiente parada de su carrera en el deporte rey. Precisamente por lo ocurrido ahora en la Copa de Europa, la prensa británica se ha acordado de él para ‘picar’ a Harry Kane en alguna portada, por el pasado del español en el Stoke City durante la 2015-2016. Como no tuvo mucha trascendencia, acabó cedido al Deportivo de La Coruña en la 2016-2017. El Newcastle se haría después con sus servicios, pero Joselu pasó dos cursos sin pena ni gloria por la entidad. Tocaba volver a casa.

Uno de los mejores delanteros españoles

En 2019, el Alavés repescó para LaLiga un jugador que acabaría convirtiéndose, durante sus tres campañas en Vitoria, en el máximo goleador que se ha visto en Mendizorroza en la máxima categoría (36). Cuando terminó su contrato, llegó la polémica, aunque el pasado febrero se desestimó la reclamación de una indemnización de 275.000 euros más intereses que Joselu hizo: se fue “a pesar de contar con la posibilidad de prorrogarse automáticamente (el contrato) por una temporada más”.

Así fue como terminó en el Espanyol desde verano de 2022, convirtiéndose en el principal ‘9′ español al hacerse con el Trofeo Zarra en la 22-23. Fue esta etapa la que le permitió debutar con la selección española absoluta, tras su paso por las categorías inferiores de la Roja. Como los pericos descendieron a Segunda y su caché ya era absolutamente de Primera, se decidió cederle a un Madrid al que volvía una década más tarde. Pasó de asistir en la grada, como un hincha más, a la consecución de la decimocuarta Copa de Europa a contribuir de forma decisiva a tener a tiro la Decimoquinta.

En lo que va de curso, Joselu ha anotado 16 goles y repartido tres asistencias en 46 partidos con el Madrid. Suplente en la gran mayoría de ocasiones, aprovechó a la perfección su aparición en el Bernabéu ante el Bayern. Su doblete en tres minutos ha entrado de forma indudable en la enciclopedia del madridismo, que le debe buena parte del billete a Londres.

Joselu se besa el escudo tras marcar (REUTERS/Susana Vera)

“Uno siempre sueña con estar en el momento. El primer gol es de estar listo, de estar en la jugada. Estaban fatigados y esos minutos se notan. Uno sueña con tener noches así. En mis sueños, no es tan bonito como los de hoy, como el que he vivido esta noche. Siempre lo he dicho, he venido a ayudar y a aportar”, reconocía tras pasar a la posteridad blanca. Estar en el lugar adecuado en el momento justo bien puede valer su continuidad, después de otra remontada más del Madrid. En este caso, impulsada por Joselu.