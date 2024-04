La redención de Carlos Sainz saca los colores a Ferrari: “Siento rabia por tener que irme ahora”

Carlos Sainz celebra su victoria en Australia. (Reuters)

El comunicado fue escueto, pero el trasfondo histórico: “A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual”. La escudería italiana confirmaba hace poco más de dos meses que a partir de 2025 el piloto inglés ocupará el volante de Sainz. En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo al piloto más exitoso de todos los tiempos, quien pasará a defender el color rojo del equipo más laureado de siempre.

Aquella decisión fue el germen de la reacción del español, que en Suzuka dio un golpe -otro- encima de la mesa al conseguir su tercer podio de la temporada, cuarto total para Ferrari en 2024. Un tercer puesto trabajado -con adelantamientos a su compañero de equipo y Norris- a la par que sólido, al no dar opciones de caza en ningún tramo de la carrera. Fue el tercero en ver la bandera de cuadros, primero de los mortales, ya que tan sólo los Red Bull -en otra galaxia- le superaban. Se bajó del monoplaza más que satisfecho con el trabajo realizado y dispuesto a “seguir creciendo” para dar caza a Verstappen y Checo Pérez a corto plazo.

Carlos Sainz durante la celebración del podio en Japón (REUTERS).

Tres carreras, tres podios

Suele decirse que la adversidad es el terreno previo a la épica, un momento en el que se alcanzan las cotas más altas de resiliencia. Y Carlos Sainz lo ha elevado a su máxima expresión en el inicio de temporada, especialmente en Australia, donde se llevó la victoria, seguido de Leclerc y Norris, y destrozó -Vol.2- el imperio de Max Verstappen. Australia 2024 se une a Singapur 2023 como las dos únicas grietas del dominio neerlandés, extendido a 18 victorias en los últimos 20 grandes premios. En ambas ocasiones, el español fue el causante. Max tuvo tiempo para cicatrizar la herida, dos semanas pasaron hasta la carrera de Suzuka, no así lo tenía Sainz para cerrar la suya, que se muestra reciente en su entumecido abdomen.

Su operación de apendicitis le privó de subirse al monoplaza en Yeda, pero no celebrar con champán en Melbourne. “Esto es increíble. La vida es como una montaña rusa. Forza Ferrari”. De esta forma liberaba Carlos Sainz toda la tensión de las últimas semanas. Acababa de ganar en Australia y ponía el broche así a catorce días en los que ha pasado por todos los estadios posibles. De retorcerse de dolor en un hospital de Arabia Saudí a ser el primero en ver la bandera a cuadros en las Antípodas. A los podios de Australia y Japón se suma el conseguido en Baréin, en la carrera inaugural de la temporada. Firmó un recital soberbio al adelantar dos veces a Leclerc y regalarse un tercer puesto de peso.

Carlos Sainz, durante el GP de Japón. (Reuters)

Rodaba sobre el desierto de Sakhir en tiempos de Verstappen. Se le veía desatado, liberado y mentalizado para hacer el mejor año de su carrera deportiva. Por orgullo, por amor propio y por pasión al deporte. El distanciamiento, por más que el jefe de Ferrari se empeñe en recalcar la profesionalidad de la escudería y el piloto, es evidente. Llama la atención que el piloto del que Ferrari ha decidido prescindir para el año que viene haya superado al primer espada en las tres carreras en las que ha competido.

Porque no se engañen, la operación de apendicitis no ha sido el golpe más duro que se ha llevado Sainz. Durante el invierno, sin razones deportivas existentes, la escudería italiana confirmó a Hamilton para ocupar el asiento de Carlos en 2025. No obstante, el español no ha tenido ni una mala cara, ni unas declaraciones fuera de tono, nada. Es más, cuando enfilaba los metros finales en Australia, pidió por radio que Leclerc se juntara a él para celebrar juntos el doblete del equipo. Él habla sobre el asfalto. Que tome nota Ferrari, su descarte les salvó los muebles.