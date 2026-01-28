Zach Bryan, el exmarine que triunfa en la música, critica a Trump y guarda una especial conexión con España

El cantautor Zach Bryan durante uno de sus conciertos

Su historia es casi tan increíble como su voz o sus canciones, pero aún muchos la desconocen. El cantautor estadounidense Zach Bryan ha consolidado su lugar como una de las voces más influyentes de la música country contemporánea en los últimos años, y con el lanzamiento de su nuevo disco, With Heaven on Top, ha marcado una nueva etapa en su carrera. Una etapa estrechamente ligada con España, por la que pasará a lo largo de este año con una única parada.

El crecimiento de Bryan como figura musical se ha caracterizado por su autenticidad, su capacidad para conectar con públicos diversos y una trayectoria poco convencional. Nacido en Oologah, Oklahoma, en 1996, Bryan siguió la tradición familiar e ingresó a la Marina de Estados Unidos. Durante su servicio, comenzó a componer y grabar en los cuartos de la base militar. Sus primeras canciones, registradas con medios sencillos, se difundieron rápidamente en redes y plataformas digitales, atrayendo la atención por la honestidad de sus letras y la crudeza de su estilo. El debut con DeAnn en 2019, dedicado a su madre fallecida, marcó el inicio de un ascenso meteórico. El éxito de ese y otros álbumes llevó a Bryan a solicitar la baja honorable de la Marina en 2021, decisión que tomó con el respaldo de sus superiores, quienes reconocieron la incompatibilidad entre la vida militar y la agenda de un artista en pleno auge.

La relación de Bryan con España se fortaleció en diciembre de 2025, cuando se casó con Samantha Leonard en la basílica de Santa María, en el casco histórico de San Sebastián. La ceremonia, celebrada en la intimidad, fue seguida por una salida en coche clásico por las calles de la ciudad. Bryan ha manifestado en diversas ocasiones su afinidad con la cultura y los paisajes españoles, y ha pasado largas temporadas en el País Vasco, donde encontró inspiración para varias de sus nuevas composiciones.

La polémica con Trump a costa del ICE

El disco With Heaven on Top, publicado este mismo mes, refleja esa influencia en melodías y letras. El álbum explora temáticas como la identidad, la nostalgia y la búsqueda de sentido. Uno de los temas centrales del disco es Bad News, una canción que ha generado debate en el ámbito country por su crítica a las redadas y deportaciones impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tiempos de Donald Trump. El sencillo describe escenas de miedo y separación familiar. La inclusión de este material ha sido interpretada como una toma de postura social de Bryan, aunque el artista ha evitado pronunciamientos políticos explícitos y ha insistido en que su música busca reflejar historias reales y experiencias personales. La polémica se intensificó cuando Bryan, tras publicar y eliminar una fotografía junto al expresidente, aclaró que no pretendía emitir un mensaje partidista, sino simplemente bromear sobre su estatura.

El lanzamiento de With Heaven on Top coincide con el anuncio de la gira mundial de Bryan para 2026. San Sebastián será la única ciudad española incluida en el itinerario, un hecho que ha generado gran expectativa entre los seguidores del músico en España. Las entradas para este concierto se agotaron en pocas horas, reflejando el impacto de Bryan fuera de su país de origen y la conexión especial con el público local.

Próxima parada, Donosti

El paso de Bryan por la Marina de Estados Unidos ha dejado una huella visible en su ética de trabajo y en la forma en que afronta los cambios personales y profesionales. En entrevistas recientes, el músico ha destacado la importancia de la resiliencia y la lealtad a sus raíces, valores que se reflejan en las letras y el tono de su nuevo álbum. La experiencia de casarse y componer en San Sebastián le permitió, según sus declaraciones, “encontrar un espacio lejos del ruido y reencontrar su voz”.

La expectación por el concierto de San Sebastián, que se producirá el 27 de mayo en el Donostia Arena, se suma al reconocimiento internacional que Bryan ha alcanzado en los últimos años. Su capacidad para fusionar tradiciones, su honestidad creativa y la conexión con experiencias universales lo posicionan como una figura central en la música actual. El lanzamiento de With Heaven on Top y la elección de San Sebastián como única parada española en su gira son nuevos hitos en una carrera marcada por la autenticidad y la búsqueda de sentido.