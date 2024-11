El libro en el que se basa la nueva película de Cillian Murphy: “Es la novela perfecta”

"Small things like these" se centra en el complicado silencio ante la injusticia.

La próxima película de Cillian Murphy, Small Things Like These, ha generado una gran expectación debido a su combinación de una historia conmovedora y el poder narrativo de su material de origen: la novela homónima de la escritora irlandesa Claire Keegan. Este relato breve, publicado en 2021, ha sido aclamado por su capacidad para capturar momentos intensos de compasión y dilemas morales, situados en el contexto histórico de la Irlanda de los años 80, aún marcada por los abusos de las Magdalene Laundries, los controvertidos asilos para mujeres gestionados por la Iglesia católica.

La adaptación cinematográfica, que marca una incursión significativa para Murphy en la producción, cuenta con la dirección de Tim Mielants, conocido por su trabajo en series como Peaky Blinders. El guion ha sido adaptado por Enda Walsh, un dramaturgo irlandés que ya había colaborado con Murphy en el pasado, en su debut profesional en Disco Pigs. Esta conexión previa entre el actor y el guionista añade una capa de profundidad y compromiso emocional al proyecto.

En cuanto al libro, Small Things Like These explora la vida de Bill Furlong, un vendedor de carbón y padre de cinco hijas que, en los días previos a la Navidad de 1985, se enfrenta a una crisis moral. Mientras realiza entregas por la ciudad, descubre el oscuro secreto que se esconde tras las puertas del convento local: una de las temidas Magdalene Laundries, donde mujeres jóvenes eran recluidas y explotadas. Este descubrimiento lleva a Bill a cuestionar la pasividad de la sociedad frente a estas injusticias y a enfrentarse a decisiones difíciles que podrían cambiar su vida.

Cillian Murphy junto al diretor Tim Mielants en el rodaje de 'Small Things like these'

El mayor reto

Cillian Murphy ha descrito su entusiasmo por el proyecto destacando la calidad literaria del material original. “Es una novela tan hermosa y perfecta”, ha expresado, subrayando el respeto con el que se ha abordado la adaptación. “Ese fue nuestro mayor reto, creo, mantenernos fieles al libro”, añadió, señalando el esfuerzo por preservar la delicada esencia narrativa que ha hecho que el texto de Keegan sea tan impactante.

La novela, galardonada con el Premio Orwell de ficción política, ha sido celebrada por su lenguaje preciso y su capacidad para evocar una atmósfera cargada de tensión y esperanza. Keegan no solo se centra en el viaje personal de Bill, sino que también pinta un retrato de la sociedad irlandesa de la época, donde la complicidad y el silencio sostenían un sistema abusivo. Este trasfondo histórico añade una capa de complejidad a la historia, haciéndola relevante para el público contemporáneo que sigue lidiando con las repercusiones de estos abusos institucionales.

Murphy también ha hablado sobre el tono de la película, que busca involucrar al espectador de una manera sutil y reflexiva: “Y luego solo queríamos contar la historia de una manera suave, delicada, dejando suficiente espacio para que el público... para entrar en ella y encontrar su propio camino en las historias”. Esta perspectiva se refleja en la dirección de Mielants, quien opta por una representación visual minimalista, enfocándose en los silencios y las pequeñas acciones de los personajes para capturar la carga emocional del relato.

La película, que abrió el Festival de Berlín 2024 y ha sido recibida con entusiasmo por la crítica, presenta a Emily Watson como la Hermana Mary, una de las figuras de autoridad del convento, y a Michelle Fairley en un papel que explora el pasado de Bill Furlong. Las interpretaciones han sido descritas como poderosas, especialmente la de Murphy, quien logra transmitir las luchas internas de su personaje con una actuación que ha sido comparada con su reciente éxito en Oppenheimer.

El compromiso de Murphy con este proyecto no solo resalta su habilidad actoral, sino también su deseo de contar historias significativas que aborden temas complejos. En el contexto de la cultura irlandesa, Small Things Like These promete ser una obra impactante, capaz de hacer que el público reflexione sobre la complicidad y el coraje moral. La película, con su estreno previsto en cines del Reino Unido en noviembre de 2024, es un testimonio de la capacidad del cine para abordar cuestiones sociales urgentes a través de narrativas profundamente personales.