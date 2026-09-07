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River Plate volvió a jugar bien y le ganó con autoridad a Independiente Rivadavia

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Buenos Aires, 6 sep (EFE).- River Plate sumó su segunda victoria en la era de Leonardo Ponzio como entrenador al imponerse por 3-1 con autoridad ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido que le dio continuidad a la octava jornada del Torneo Clausura argentino.

Con goles de Gonzalo Montiel, de penalti, y Tomás Galván, por duplicado, el ‘Millonario’ se impuso ante un rival que descontó a través del paraguayo Alex Arce.

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De esta manera, River sumó su segunda victoria en fila luego de la obtenida la semana pasada ante Banfield (2-3), ambos con Ponzio como entrenador tras haber reemplazado a Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

Con esta victoria, el ‘Millonario’ trepó a la novena posición de la Zona B que lidera Argentinos Juniors, que este lunes visitará a Barracas Central.

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En otros encuentros de este domingo, Rosario Central y Newell’s Old Boys empataron 1-1 en una nueva edición del clásico rosarino, mientras que Independiente le ganó por 0-1 a Central Córdoba de visitante en Santiago del Estero con gol de Leonardo Godoy, y Lanús se impuso por 1-0 frente a Defensa y Justicia con tanto de Carlos Izquierdoz.

La jornada había tenido en el sábado el empate 2-2 de Boca Juniors como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, las victorias 1-0 de San Lorenzo ante Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield sobre Estudiantes de La Plata, además de los triunfos 3-1 de Aldosivi sobre Banfield y 2-1 de Gimnasia y Esgrima contra Tigre.

El viernes, Sarmiento se había impuesto por 0-2 ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras que igualaron 1-1 Belgrano con Huracán y Platense con Deportivo Riestra.

El lunes se presentarán los dos líderes hasta antes del inicio de esta fecha: Argentinos Juniors se enfrentará a Barracas Central e Instituto contra Unión de Santa Fe, ambos de visitante. EFE

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