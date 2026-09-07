Las Spirit de Adrián González presionan a un Gotham en apuros, 'set' de Courage en Chicago

Chicago (EE.UU.), 6 sep (EFE).- Las Washington Spirit del técnico español Adrián González ganaron este domingo por 2-1 en el campo de las Portland Thorns en la NWSL estadounidense y aprovecharon el nuevo tropiezo del líder Gotham del preparador español Juan Carlos Amorós para colocarse a solo dos puntos.
Lo hicieron en una jornada marcada por el rotundo 6-0 endosado por las North Carolina Courage a las Chicago Stars.
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Las Spirit sellaron un sufrido 2-1 en Portland al remontar un gol de penalti de Sophia Wilson con dianas en la reanudación de Tara Rudd, también de penalti, y de Melissa Bethi.
El Gotham fue arrollado 3-0 en Denver por las Summit y solo sumó dos puntos en sus últimos tres partidos.
Lidera la tabla con 45 puntos, dos más que las Spirit y seis más que las Courage, que se dieron un festín en el campo de las colistas Chicago Stars. EFE
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