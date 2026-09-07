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Alcaraz y Sabalenka pisan fuerte

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Redacción Deportes (EE.UU.), 6 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensores del título, avanzaron este domingo a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, con el murciano en una racha de 18 victorias consecutivas en los 'grandes' y la campeona neoyorquina en 17.

Alcaraz elevó su nivel y derrotó por 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense Tommy Paul en dos horas y 21 minutos para alcanzar por quinta vez los cuartos de final en Flushing Meadows y por decimoquinta en su carrera en los grandes.

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El murciano protagonizó además una curiosa anécdota tras el partido, al enterarse en una entrevista con el estadounidense Andy Roddick de que su rival en cuartos saldría del duelo entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas, y no del cruce entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe, como creía.

"Dios, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe", admitió entre risas el español, antes de asegurar que vería el partido entre Shelton y Tsitsipas para preparar su próximo compromiso.

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Será efectivamente Shelton el próximo rival de Alcaraz en cuartos al imponerse por 6-2, 6-3 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas. El estadounidense, reciente campeón en Montreal, buscará frenar al defensor del título en un duelo de alto voltaje en Flushing Meadows.

"Es superhumano", consideró Shelton al hablar de Alcaraz.

El ganador de siete grandes sigue invicto contra rivales estadounidenses en los Grand Slam y extendió su dominio sobre Paul, al que ya había derrotado en los cuatro grandes y en los Juegos Olímpicos. Su última derrota ante el estadounidense sigue siendo la de Toronto 2023.

Sabalenka, por su parte, abrió el programa de la Arthur Ashe con una victoria por 6-4 y 6-3 contra la estadounidense Taylor Townsend, número 96 del mundo, en una hora y catorce minutos.

La bielorrusa, campeona de las dos últimas ediciones del torneo neoyorquino, impuso su potencia y su eficacia al resto, con siete roturas de saque, para alcanzar al menos los cuartos de final en 15 de los últimos 16 Grand Slam disputados.

Sabalenka se medirá en la próxima ronda con la checa Linda Noskova, que eliminó a la ucraniana Marta Kostyuk por 7-5, 5-7 y 6-4. La número uno del mundo parte con pleno de victorias ante Noskova, a la que venció en los dos precedentes.

La estadounidense Jessica Pegula también selló su pase a los cuartos de final tras imponerse por 6-3 y 6-4 a la rumana Sorana Cirstea.

El estadounidense Alex Michelsen completó la jornada con una victoria por 7-6(8), 6-4 y 6-4 sobre el argentino Tomás Etcheverry, al que negó el pase a los cuartos de final.

Michelsen, número 46 del mundo, eliminó a Etcheverry, número 32, y prolongó su gran momento en Nueva York, donde todavía no ha cedido un set. El estadounidense se enfrentará en cuartos a Frances Tiafoe, verdugo del ruso Daniil Medvedev. EFE

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