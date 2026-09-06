Turquía, campeona de Europa femenina de voleibol y clasificada para Los Ángeles 2028

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Redacción Deportes, 6 sep (EFE).- La selección de voleibol de Turquía derrotó este domingo en la final, jugada en Estambul, a la Italia por 3-2 (16-25, 25-22, 12-25, 25-21 y 15-10), se proclamó campeona de Europa por segunda vez consecutiva y logró la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ante 17.299 personas presentes en las gradas del Sinan Erdem Dome de Estambul, una de las cuatro anfitrionas del Europeo 2026, Turquía, remontó en dos ocasiones para revalidar el título que había conquistado hace tres años en Bruselas

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Turquía es la primera selección en proclamarse campeona de Europa en su propio país desde que Serbia los lograra en Belgrado en 2011.

El Europeo de 2026 se ha disputado desde el 21 de agosto en Azerbaiyán, la República Checa, Suecia y Turquía.

Es la cuarta vez consecutiva que el EuroVolley femenino es acogido por cuatro países desde que se utilizó por primera vez el sistema de organización conjunta en 2019. EFE

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