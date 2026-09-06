Sánchez Flores: "Es un día maravilloso"

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Vitoria, 6 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, expresó tras ganar a Osasuna por 5-2 que fue “un día maravilloso”.

“Ha habido pocos peros”, dijo en sala de prensa el técnico, que puso en valor que estuvieron “muy activos, con mucha identidad, muchas piernas y generando mucho”.

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“Cuando trabajas, la recompensa viene con días como el de hoy”, celebró el entrenador madrileño, que ánimo al alavesismo a disfrutar el momento.

“Cuando hay felicidad hay que disfrutar, sin pensar en que vendrán momentos malos”, señaló.

“La vida es un baile y hay que bailar”, afirmó Sánchez Flores. “Estamos en la dinámica que merece este equipo y aquí queremos quedarnos”, remarcó el entrenador.

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Sobre los cambios tácticos, dijo que con el 5-3-2 querían saber dónde quería buscarle el rival. “Era un problema más de altura defensiva y es difícil convencer a los jugadores de que dejando espacio puedes defender mejor”, apuntó.

Quique Sánchez Flores ha logrado el mejor comienzo liguero del Alavés. “Con ganas y con ilusión cada uno es capaz de dar su mejor versión”, manifestó el técnico.

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Se mostró feliz porque sean los delanteros los que marquen los goles y respondió que el equipo es eficaz porque no busca muchas cosas para llegar la gol. “Buscamos cosas simples. Buscamos centros y segundas jugadas”, comentó.

Se sorprendió por la capacidad física de Ángel Pérez. “Pensábamos que estaba absolutamente cansado, pero tiene un segundo aire”, desveló.

El entrenador no se olvidó del lesionado Mikel Rodríguez, lesionado de gravedad en la rodilla, al que dedicó la victoria. “Ha dejado una huella excelente y ha puesto el listón muy alto”, subrayó.

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“Queremos que esta sensación de ser competitivos y ser capaces no sea algo fugaz. Tenemos que estar preparados porque habrá momentos donde no podremos pero hay que disfrutarlo, celebrarlo y asimilarlo”, recordó y espera que sea un momento que llegue para quedarse. EFE

jd/jl