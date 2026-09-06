Recio, central del Málaga: "Competimos y trabajamos muy bien y las victorias llegarán"

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Málaga, 6 sep (EFE).- El defensa central del Málaga Ángel Recio destacó tras el 0-0 en casa contra el Levante que "puntuar es importante y también mantener la portería a cero", y subrayó que confía en que "las victorias llegarán" en los próximos partidos.

"Se nos escaparon los tres puntos, tuvimos ocasiones para materializar, pero hay que seguir en esta línea. Competimos y trabajamos muy bien, así que las victorias llegarán", analizó el canterano malaguista en la zona mixta del estadio.

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"Puntuar es importante y también mantener la portería a cero. Hay que seguir reforzando lo bueno que hemos hecho hoy y seguir pensando en trabajar en esa línea y confiar en el plan", añadió.

En referencia a la falta de acierto del Málaga, que lleva un gol en cuatro jornadas y que falló un penalti este domingo, dijo: "Los goles van a llegar, estamos muy tranquilos".

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A nivel personal, se siente "muy cómodo y muy arropado por todos los compañeros", que le han dado "mucha confianza desde el primer momento" en las cuatro titularidades que suma en Primera.

"Los nuevos nos están ayudando mucho, estamos con ganas de seguir viéndoles", comentó sobre los fichajes; y del portero Alfonso Herrero, clave con sus paradas ante el Levante, dijo que es un "santo" y que esté de su lado "es lo mejor" que les puede pasar. EFE

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afl/ism