Ramis: Con los errores que hemos cometido ha sido hasta merecido

Guardar

Vitoria, 6 sep (EFE).- El entrenador de CA Osasuna, Luis Miguel Ramis, consideró tras perder por 5-2 ante el Deportivo Alavés que con los errores que cometieron fue “hasta merecido”.

El técnico indicó en rueda de prensa que cometieron “demasiados errores en zonas del campo donde hay que ser más resolutivos” y dijo que lo pudieron disputar incluso con 2-0.

PUBLICIDAD

“No ha sido un buen partido en defensa de áreas aunque se encadenan más cosas”, matizó el entrenador catalán.

Subrayó los errores en los dos primeros goles y dijo que “el tercero es un golazo, pero viene de un saque de banda y no presionaron”.

PUBLICIDAD

“Dimos demasiadas concesiones a un rival muy potente en esas situaciones y no hemos sabido contrarrestarlas”, lamentó el preparador ‘rojillo’.

“Volveremos a recuperar la estructura defensiva”, prometió Ramis, que añadió que siempre sacan “mejor rendimiento” a todo eso.

“Hay que hacer muchas cosas bien y cometer pocos errores para sumar puntos en la categoría. Esto nos sirve para aterrizar si alguno había despegado los pies del suelo”, remarcó.

PUBLICIDAD

Explicó que en el descanso hablaron de que no estaban haciendo las cosas mal pero siguieron permitiendo a su rival.

“Tenemos que apretar los dientes y aguantar las críticas, pero no es normal que hayan aparecido tantos errores”, consideró. EFE

Jd/jl