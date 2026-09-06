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Puente critica que Vivas "ha asumido ser un mero peón de Feijóo" respecto a la crisis de Ceuta: "Ha olvidado su papel"

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "ha asumido ser un mero peón de Feijóo" respecto a la crisis en Ceuta y que "se ha olvidado de su papel institucional".

Así se ha expresado el ministro en la red social X este domingo, donde ha afirmado además que "este es el bucle que quiere el PP en Ceuta", tras la decisión del Ejecutivo de asumir el control del puerto de Ceuta para la instalación de carpas para atender a migrantes, algo que el Gobierno de Vivas tacha de "grave error".

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Puente firmó este sábado la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante por la que el Gobierno asume el control del puerto de la ciudad autónoma para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado.

En concreto, Transportes autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta.

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La medida que se justifica en que concurren "razones de interés general" vinculadas a la gestión de la situación de interés para la Seguridad Nacional y señala que la ocupación solicitada "responde a la necesidad de disponer de medios e instalaciones adecuados para el ejercicio de funciones públicas vinculadas a la atención humanitaria y a la gestión de la situación de crisis existente", según recoge el documento.

La decisión del Ministerio se produce después de que el pasado viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la ciudad de Ceuta, votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas para ubicar a los migrantes.

Por otra parte, en otra publicación, el titular de Transportes ha cargado contra las acusaciones de que el Gobierno "lanza" al Rey a Ceuta. "Llevan un mes y medio con la matraca de que el Gobierno impide al Rey ir a Ceuta. Ahora acusan al Gobierno de 'lanzar' al Rey a Ceuta", ha escrito Puente.

"¿Puede haber prueba más evidente de que les da igual lo que haga el Gobierno? Haga lo que haga, ellos en contra", ha añadido el ministro.

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