Pablo Martínez: "Hacer goles cuesta, pero hay que seguir creyendo"

Guardar

Málaga, 6 sep (EFE).- El centrocampista Pablo Martínez, uno de los ocho fichajes del Málaga este verano, se fue "contento" por el punto logrado ante el Levante (0-0) y advirtió de que "hacer goles cuesta, pero hay que seguir creyendo en el trabajo" a las órdenes de Juanfran Funes.

"Contento por conseguir un puntito", resumió el medio centro del Málaga en zona mixta, que piensa que solo les faltó "meterla en la portería", porque hicieron "un partido muy serio, hemos concedido muy poco y hemos generado bastante y esa es la línea a seguir".

PUBLICIDAD

"Es una categoría muy exigente y sabemos que hacer goles cuesta, pero que seguir creyendo en el trabajo. Tenemos que ser superiores en casa, la afición aprieta una barbaridad y tenemos que seguir así", añadió Martínez.

Pablo Martínez disfrutó de vivir "este ambiente de La Rosaleda, que es un espectáculo cómo aprieta". "También ha sido especial por haber jugado ante mi exequipo", el Levante, con el que rescindió contrato este verano, añadió.

PUBLICIDAD

Este domingo tuvo su primera titularidad en el Málaga. "El míster me ha dado esa confianza en el centro del campo, así que a seguir cogiendo minutos. Llevo dos semanas y parece que llevo dos años con ellos. Es un grupo espectacular", subrayó. EFE

afl/ism